ТАПИ: Идея, идеология и путь вперед – Часть пятая

Тарик Саиди

Заключительная часть серии. Мы рассмотрим ещё несколько гипотетических сценариев и представим итоговое резюме данного отчёта.

Таблица 15: Развитие цепочки создания стоимости в полимерной промышленности в Гвадаре

Этап Продукция Инвестиции (CAPEX) Рабочие места (прямые + косвенные) Годовая выручка (после выхода на полную мощность) Основные рынки сбыта Этап 1: Базовые полимеры (2028–2033) Полиэтилен (HDPE, LDPE, LLDPE) Полипропилен (гомо- и сополимеры) $5–7 млрд 3 000 прямых

10 000 косвенных $1,5–2,5 млрд 70 % экспорт (Ближний Восток, Африка, Турция, ЕС) 30 % внутренний рынок Пакистана Этап 2: Переработка (downstream) (2031–2036) Плёнки и листы Трубы и фитинги Упаковка (мешки, контейнеры) Пластиковая тара $2–3 млрд 8 000 прямых 25 000 косвенных $2–3 млрд 50 % экспорт 40 % Пакистан 10 % Афганистан + ЦА Этап 3: Готовая продукция (2034–2040) Автокомпоненты Бытовая техника и товары народного потребления Строительные материалы Медицинские изделия и упаковка $3–5 млрд 15 000 прямых 40 000 косвенных $4–6 млрд Экспорт (Афганистан, Центральная Азия) Сопутствующие отрасли Добавки и компаундирование Производство пресс-форм Техобслуживание оборудования Логистика и склады $1–2 млрд 5 000 прямых 15 000 косвенных $1–2 млрд Внутренний и региональный сервис ИТОГО: Интегрированный кластер Гвадар Полный цикл от газа до готовых изделий $11–17 млрд 31 000 прямых 90 000 косвенных $8,5–13,5 млрд/год Экономическая трансформация

Хронология:

Годы 1–5: Строительство и ввод в эксплуатацию первичного полимерного комплекса

Строительство и ввод в эксплуатацию первичного полимерного комплекса Годы 3–7: Привлечение переработчиков второго этапа

Привлечение переработчиков второго этапа Годы 5–10: Формирование зрелого промышленного кластера с производителями третьего этапа

Формирование зрелого промышленного кластера с производителями третьего этапа После 10-го года: Региональный нефтехимический хаб, конкурирующий с производителями Персидского залива

Таблица 16: Сравнительные преимущества Гвадарского полимерного кластера против основных региональных хабов (к 2035–2040 гг.)

Локация Стоимость сырья Стоимость рабочей силы Стоимость энергии Логистика Доступ к рынкам Общая конкурентоспособность Гвадар (с ТАПИ) $10–11/MMBTU Низкая ($200–400/мес) Низкая (энергия на газе) Порт глубоководный, прямые перевозки: Ближний Восток 2–3 дня, Африка 5–7 дней, Европа 12–15 дней Высокая конкурентоспособность Персидский залив (ОАЭ, Саудовская Аравия) $3–5/MMBTU (местный газ) Высокая ($800–1 500/мес) Очень низкая (субсидированная) Отличные порты Похожий доступ Сильная Китай (Восточное побережье) $8–12/MMBTU (импорт) Средняя ($400–800/мес) Средняя Основные порты Ориентация на внутренний рынок Конкурентоспособен локально Индия (Западное побережье) $9–13/MMBTU (СПГ) Средняя ($300–600/мес) Средне-высокая Хорошие порты Приоритет внутреннего рынка Региональная конкуренция Турция $10–14/MMBTU (импорт) Средне-высокая ($600–1 000/мес) Высокая (импорт) Доступ в Европу Европа + Ближний Восток Европейские ворота Иран $2–4/MMBTU (местный газ) Низкая ($200–400/мес) Очень низкая Ограничено санкциями Ограничено санкциями Недоиспользованный потенциал

Конкурентные преимущества Гвадара:

Более низкие затраты на рабочую силу по сравнению с государствами Персидского залива (на 60–70% дешевле) Стратегическое расположение между Ближним Востоком, Южной Азией и Центральной Азией Инфраструктура CPEC обеспечивает сухопутные маршруты в Центральную Азию и Китай Налоговые льготы (15-летние налоговые каникулы в СЭЗ) Неосвоенная рыночная позиция — отсутствие конкуренции с устоявшимися хабами Стабильные поставки газа по ТАПИ по предсказуемым ценам

Таблица 17: Возможности Пакистана по замещению импорта полимеров

Категория Полимера Текущий Импорт (тыс. тонн/год) Стоимость Импорта (млн. $/год) Потенциал Производства в Гвадаре Замещение Импорта Экономия Валюты Полиэтилен (все марки) 850,000 $900-1,100M 1,200,000 MT 100% замещение $900M-1.1B Полипропилен 450,000 $500-650M 400,000 MT 90% замещение $450-585M ПВХ 300,000 $350-450M 0 (будущая фаза) 0% изначально Будущий потенциал ПЭТ 200,000 $250-350M 0 (будущая фаза) 0% изначально Будущий потенциал Другие Полимеры 250,000 $300-400M Частичный 30-40% $90-160M ИТОГО ПОТЕНЦИАЛЬНО 2,050,000 MT $2.3-2.95B 1,600,000 MT 70-75% $1.44-1.85B ежегодно

Источники: Бюро статистики Пакистана, Управление по развитию торговли Пакистана, Ассоциация производителей пластмасс Пакистана

Ключевой вывод: Пакистан ежегодно импортирует полимеры на сумму от 2,3 до 2,95 млрд долларов США. Один комплекс мощностью 1,6 млн тонн в год в Гвадаре способен заместить 70–75% этих импортных поставок, что позволит экономить от 1,44 до 1,85 млрд долларов США в иностранной валюте ежегодно.

Таблица 18: Региональный спрос на полимеры — экспортный рынок для Гвадара

Рынок Текущий Спрос на Полимеры (тыс. тонн/год) Темпы Роста Прогноз на 2030 год (тыс. тонн) Целевой Рынок для Гвадара Потенциал Доходов Афганистан 50,000-80,000 8-10% 150,000-200,000 60-70% $75-140M Центральная Азия (5 стран) 1,500,000 5-6% 2,000,000-2,200,000 10-15% $200-330M Иран 3,500,000 3-4% 4,200,000 5-8% (ограничено санкциями) $210-336M Ближний Восток (реэкспорт) 15,000,000+ 3-4% 18,000,000+ 2-3% $360-540M Восточная Африка 2,000,000 6-7% 2,800,000-3,000,000 15-20% $420-600M Пакистан (внутренний) 2,050,000 4-5% 2,500,000-2,700,000 50-60% $1,250-1,620M ИТОГО ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЫНОК 24,100,000+ Переменно 29,650,000-32,100,000 Целевые рынки $2.5-3.6B потенциал

Стратегическое позиционирование:

Афганистан: Естественный рынок через коридор ТАПИ, быстро растущий

Естественный рынок через коридор ТАПИ, быстро растущий Центральная Азия: Не имея выхода к морю и ограниченное производство полимеров, становится естественным покупателем через маршруты CPEC

Не имея выхода к морю и ограниченное производство полимеров, становится естественным покупателем через маршруты CPEC Восточная Африка: Близость Гвадара (5–7 дней против 15–20 дней из Восточной Азии) создаёт конкурентное преимущество

Близость Гвадара (5–7 дней против 15–20 дней из Восточной Азии) создаёт конкурентное преимущество Ближний Восток: Реэкспорт специализированных марок, дополняющий, а не конкурирующий с производителями Персидского залива

Реэкспорт специализированных марок, дополняющий, а не конкурирующий с производителями Персидского залива Пакистан: База для замещения импорта, обеспечивающая жизнеспособность проекта

Таблица 19: Альтернативные Варианты Монетизации Газа (Помимо Полимеров)

Вариант Технология Входной Объем Газа (MMCFD) Инвестиции Доход Стратегическая Ценность 1. Удобрения (Карбамид) Процесс Габера-Боша + синтез аммиака 250-300 $1.5-2B $800M-1.2B/год Продовольственная безопасность; Сельскохозяйственный экспорт 2. Производство Метанола Частичное окисление или паровой риформинг 300-400 $2-3B $1.2-1.8B/год Химическое сырье; Топливное смешивание 3. Аммиак (Синий/Зеленый) Паровой риформинг + CCS (улавливание и хранение углерода) 350-450 $3-4B $1.5-2.2B/год Водородная экономика; Экспорт в Европу/Японию 4. GTL (Газ в Жидкость) Процесс Фишера-Тропша 500-600 $8-12B $2-3B/год Дизельное топливо/керосин премиум-класса; Замещение импорта 5. Экспорт Сжатого Газа Сжатие + транспортировка (CNG) Переменный $500M-1B Зависит от рынка Региональная торговля; Гибкость 6. Производство и Экспорт Электроэнергии Газовые турбины комбинированного цикла 800-1,000 $2-3B $1-1.5B/год Региональная электросеть; Поставка в Афганистан/Иран 7. Снабжение Промышленного Парка Прямое распределение по трубопроводам 300-500 $300-500M $400-600M/год Кластерное развитие; Создание рабочих мест

Рекомендация: Диверсифицированный подход, включающий:

Основное направление: Полимеры (500 млн куб. футов в день) — наибольшая добавленная стоимость

Полимеры (500 млн куб. футов в день) — наибольшая добавленная стоимость Вторичное направление: Расширение производства удобрений (200 млн куб. футов в день) — продовольственная безопасность

Расширение производства удобрений (200 млн куб. футов в день) — продовольственная безопасность Третичное направление: Обеспечение индустриального парка (300 млн куб. футов в день) — экономическое развитие

Обеспечение индустриального парка (300 млн куб. футов в день) — экономическое развитие Баланс: Прямое потребление в секторах с высокой добавленной стоимостью (525 млн куб. футов в день)

Итого: 1 525 млн куб. футов в день используется с максимальной экономической отдачей

Таблица 20: Экологические и социальные выгоды переработки газа с добавленной стоимостью

Категория выгоды Количественная оценка Воздействие / Описание Снижение выбросов CO₂ по сравнению с углём На 40–50 % ниже выбросы Использование газа вместо угля для производства электроэнергии и в промышленности Ликвидация сжигания попутного газа на факелах Ликвидация 5–10 % потерь Продуктивное использование вместо нанесения ущерба окружающей среде Экономия воды Современные системы замкнутого цикла На 80 % меньше воды по сравнению со старыми НПЗ Создание рабочих мест 120 000 прямых и косвенных рабочих мест Трансформация Гвадара + развитие Белуджистана Развитие навыков Программы технического обучения Более 10 000 пакистанцев обучены в области нефтехимии Региональная интеграция Пакистан – Афганистан – Центральная Азия Экономический коридор укрепляет мир Трансферт технологий Опыт мирового уровня в нефтехимии Наращивание местного потенциала Импортозамещение Экономия 1,5–2 млрд долларов США валюты в год Сокращение дефицита текущего счёта платёжного баланса Диверсификация экспорта Экспорт готовой продукции (не текстиль) Повышение экономической устойчивости Развитие Белуджистана Первый крупный промышленный проект провинции Региональное равенство и процветание

Соответствие Целям устойчивого развития ООН:

ЦУР 7: Доступная и чистая энергия

Доступная и чистая энергия ЦУР 8: Достойная работа и экономический рост

Достойная работа и экономический рост ЦУР 9: Промышленность, инновации и инфраструктура

Промышленность, инновации и инфраструктура ЦУР 11: Устойчивые города и населённые пункты

Устойчивые города и населённые пункты ЦУР 12: Ответственное потребление и производство

Ответственное потребление и производство ЦУР 17: Партнёрство в интересах достижения целей

Резюме: ТАП полностью оправдан без участия Индии

Ключевые выводы:

Афганистан способен потреблять значительно больше газа

Текущее производство: 23–25 млн куб. футов в день (едва достаточно)

Объем по газопроводу ТАПИ: 500 млн куб. футов в день (в 20 раз больше текущего уровня)

Обоснованный спрос к 2035 году: 700–800 млн куб. футов в день на основе: Расширения генерации электроэнергии (электрификация с 35% → 70%) Рост производства удобрений (приоритет продовольственной безопасности) Строительный бум (рост цементной отрасли 13% ежегодно, урбанизация) Индустриализация горнодобывающей отрасли (партнёрства с Китаем по меди и литиевым проектам) Рост населения (2,1% ежегодно, более 45 млн человек)



Пакистан имеет высоко прибыльные направления использования газа с добавленной стоимостью

Производство полимеров в Гвадаре: более 650 млн долл. годовой прибыли при использовании 500 млн куб. футов в день Превращение газа по цене $10–11/MMBTU в полимеры по $1 125/тонна (67% добавленной стоимости) Замещение импорта полимеров на $1,5–2 млрд ежегодно Создание 120 000 прямых и косвенных рабочих мест Формирование Пакистана как регионального нефтехимического хаба



Экономика в ряде сценариев благоприятствует ТАП

Потеря транзитных доходов: –$700–800 млн ежегодно (без Индии)

Приобретённые возможности: Дополнительное распределение газа: +200–500 млн куб. футов в день Прибыль от полимеров: +$650 млн – 1,2 млрд ежегодно (в зависимости от масштаба) Замещение импорта: +$1,5–2 млрд экономии валютных средств Экономия на инфраструктуре: +$3,4–5,4 млрд (избежание строительства СПГ-терминалов) Занятость: +120 000 рабочих мест

Итог: TAП может быть экономически более выгодным, чем ТАПИ, при условии переработки газа с добавленной стоимостью.

4. Региональные партнёрства — прочные и жизнеспособные

Туркменистан: инвестиции $3,4 млрд в Киянлинский нефтехимический комплекс (380 000 тонн ПЭ + 80 000 тонн ПП) Проверенные технологии, стремление к доступу на рынок через Гвадар Поставщик природного газа и акционерный партнёр (20–25%)

инвестиции $3,4 млрд в Киянлинский нефтехимический комплекс (380 000 тонн ПЭ + 80 000 тонн ПП) Узбекистан: строительство комплекса по производству метанол-олефинов ($5 млрд), совместное предприятие Uz-Kor ($4 млрд) работает с 2016 года Финансирование АБР обеспечено ($125 млн кредит + $275 млн гарантия) Проверенная модель СП с Кореей, готовность к партнёрству с Пакистаном Операционный опыт и доля участия (15–20%)

строительство комплекса по производству метанол-олефинов ($5 млрд), совместное предприятие Uz-Kor ($4 млрд) работает с 2016 года Казахстан: диверсифицированная экономика, участник инициативы BRI, прочные связи с Китаем Финансовый партнёр, заинтересованный в доступе к порту (15–20% акций) Региональный рыночный мост в Центральную Азию

диверсифицированная экономика, участник инициативы BRI, прочные связи с Китаем

5. Инфраструктура и рыночные условия — благоприятные

Индустриальная зона Гвадара: выделено 3 000 акров, распределено 1 100 участков

выделено 3 000 акров, распределено 1 100 участков НПЗ Aramco: $10 млрд нефтеперерабатывающий завод + $1 млрд нефтехимический комплекс в планах Синергия с производством полимеров по ТАПИ Создание интегрированного энергетического хаба

$10 млрд нефтеперерабатывающий завод + $1 млрд нефтехимический комплекс в планах Глобальный рынок полимеров: $666 млрд (2024) → $993 млрд (2032), рост CAGR 4,6% Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует с долей более 50% Пакистан стратегически расположен между Ближним Востоком, Южной и Центральной Азией

$666 млрд (2024) → $993 млрд (2032), рост CAGR 4,6% Налоговые льготы: 15-летние налоговые каникулы в СЭЗ Гвадара, 0% пошлина на импорт оборудования

6. Стратегические и геополитические преимущества ТАП

Более простое управление: 2 страны против 4 (упрощённое принятие решений)

Более короткий трубопровод: 1 600 км против 1 814 км (ниже CAPEX: $6–7 млрд против $10 млрд)

Исключение индийско-пакистанских напряжённостей: устранение крупного политического риска

Укрепление связей Пакистан–Афганистан: общие экономические интересы способствуют стабильности

Более быстрая реализация: 4–5 лет против 6–8 лет (снижение затрат на финансирование)

Более ранние результаты: поставки газа к 2030 году против 2032–2033 по ТАПИ

7. Управление рисками подтверждает жизнеспособность

Риск безопасности в Афганистане: одинаков для ТАПИ и ТАП Меры: международные гарантии, многострановое страхование, поддержка ООН/ШОС Правительство Талибана демонстрирует прагматичный подход к инфраструктуре

одинаков для ТАПИ и ТАП Финансовый риск: ниже для ТАП благодаря более короткому трубопроводу и простой структуре Центральноазиатские акционеры снижают долговую нагрузку Поддержка Китая/АБР/ИБР доступна для регионального сотрудничества

ниже для ТАП благодаря более короткому трубопроводу и простой структуре Риск спроса: переработка с добавленной стоимостью обеспечивает прибыльность независимо от внутреннего потребления Полимеры дают экспортные доходы независимо от внутреннего спроса на газ Индустриальный рост Афганистана создаёт дополнительный резерв

переработка с добавленной стоимостью обеспечивает прибыльность независимо от внутреннего потребления

Окончательная рекомендация Газопровод ТАП (Туркменистан–Афганистан–Пакистан) полностью экономически и стратегически оправдан даже без участия Индии и в ряде сценариев может оказаться выгоднее ТАПИ.

Рейтинг сценариев:

ТАПИ с Индией (Оптимальный): максимальные выгоды за счёт транзитных доходов + полного распределения + регионального сотрудничества ТАП с полимерным комплексом в Гвадаре (Отличный): более высокая экономическая отдача за счёт добавленной стоимости, укрепление партнёрства Пакистан–Афганистан, упрощённое управление ТАПИ с отсроченным участием Индии (Приемлемый): строительство с учётом Индии, но без ожидания неопределённого срока ТАП с расширенным распределением для Афганистана (Хороший): Афганистан получает 700–800 млн куб. футов в день, Пакистан — 1 525–1 625 млн куб. футов в день, обе страны процветают

Источники

Данные по Афганистану:

World Bank Afghanistan Development Update (декабрь 2024, апрель 2025)

Национальное статистическое и информационное управление Афганистана (NSIA)

Операционные отчёты Bayat Power Company

Mining Watch Afghanistan

SIGAR (Специальный генеральный инспектор по восстановлению Афганистана)

Полимерная промышленность:

P&S Intelligence Global Polymer Market Report 2024

Fortune Business Insights — рынок полиэтилена 2024–2033

Straits Research — анализ рынка полипропилена 2024–2034

Data Bridge Market Research — анализ рынка полимеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ассоциация производителей пластмасс Пакистана

Нефтехимия Центральной Азии:

Государственное информационное агентство Туркменистана (данные по комплексу Киянлы)

Отчёты Азиатского банка развития по проектам в Узбекистане

Годовые отчёты Uz-Kor Gas Chemical Company

Международные проектные базы SINOPEC

Инфраструктура Пакистана:

Генеральные планы Управления по развитию Гвадара

Соглашения Saudi Aramco–Пакистан по строительству НПЗ

Официальные проектные списки CPEC

Графики инвестиционных льгот Совета по инвестициям Пакистана

Отчёт подготовлен: ноябрь 2025

Данные актуальны на: ноябрь 2025

***

В завершение мы хотели бы подчеркнуть, что ТАПИ — это по сути идеология. С новым подходом, который мы сформировали здесь, выгоды для всего региона и за его пределами будут значительными.

Для реализации этого Пакистану необходимо признать, что газопровод ТАПИ является его наилучшим вариантом во всех средне- и долгосрочных сценариях. Следует осознать, что ТАПИ является синонимом энергетической безопасности для Пакистана.

Всем внешним участникам необходимо понять, что стабильность в Афганистане выгодна для всех, а нестабильность — ни для кого.

В духе политики открытых дверей целесообразно допустить новых партнёров, таких как Казахстан и Узбекистан, к структурам коридора ТАПИ.

/// nCa, 1 декабря 2025 г. (КОНЕЦ.)