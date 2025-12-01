News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » ТАПИ: Идея, идеология и путь вперед – Часть пятая

ТАПИ: Идея, идеология и путь вперед – Часть пятая

By

Тарик Саиди

Заключительная часть серии. Мы рассмотрим ещё несколько гипотетических сценариев и представим итоговое резюме данного отчёта.

Таблица 15: Развитие цепочки создания стоимости в полимерной промышленности в Гвадаре

ЭтапПродукцияИнвестиции (CAPEX)Рабочие места (прямые + косвенные)Годовая выручка (после выхода на полную мощность)Основные рынки сбыта
Этап 1: Базовые полимеры (2028–2033)Полиэтилен (HDPE, LDPE, LLDPE) Полипропилен (гомо- и сополимеры)$5–7 млрд3 000 прямых
10 000 косвенных		$1,5–2,5 млрд70 % экспорт (Ближний Восток, Африка, Турция, ЕС) 30 % внутренний рынок Пакистана
Этап 2: Переработка (downstream) (2031–2036)Плёнки и листы Трубы и фитинги Упаковка (мешки, контейнеры) Пластиковая тара$2–3 млрд8 000 прямых 25 000 косвенных$2–3 млрд50 % экспорт 40 % Пакистан 10 % Афганистан + ЦА
Этап 3: Готовая продукция (2034–2040)Автокомпоненты Бытовая техника и товары народного потребления Строительные материалы Медицинские изделия и упаковка$3–5 млрд15 000 прямых 40 000 косвенных$4–6 млрдЭкспорт (Афганистан, Центральная Азия)
Сопутствующие отраслиДобавки и компаундирование Производство пресс-форм Техобслуживание оборудования Логистика и склады$1–2 млрд5 000 прямых 15 000 косвенных$1–2 млрдВнутренний и региональный сервис
ИТОГО: Интегрированный кластер ГвадарПолный цикл от газа до готовых изделий$11–17 млрд31 000 прямых 90 000 косвенных$8,5–13,5 млрд/годЭкономическая трансформация

Хронология:

  • Годы 1–5: Строительство и ввод в эксплуатацию первичного полимерного комплекса
  • Годы 3–7: Привлечение переработчиков второго этапа
  • Годы 5–10: Формирование зрелого промышленного кластера с производителями третьего этапа
  • После 10-го года: Региональный нефтехимический хаб, конкурирующий с производителями Персидского залива

Таблица 16: Сравнительные преимущества Гвадарского полимерного кластера против основных региональных хабов (к 2035–2040 гг.)

ЛокацияСтоимость сырьяСтоимость рабочей силыСтоимость энергииЛогистикаДоступ к рынкамОбщая конкурентоспособность
Гвадар (с ТАПИ)$10–11/MMBTUНизкая ($200–400/мес)Низкая (энергия на газе)Порт глубоководный, прямые перевозки:Ближний Восток 2–3 дня, Африка 5–7 дней, Европа 12–15 днейВысокая конкурентоспособность
Персидский залив (ОАЭ, Саудовская Аравия)$3–5/MMBTU (местный газ)Высокая ($800–1 500/мес)Очень низкая (субсидированная)Отличные портыПохожий доступСильная
Китай (Восточное побережье)$8–12/MMBTU (импорт)Средняя ($400–800/мес)СредняяОсновные портыОриентация на внутренний рынокКонкурентоспособен локально
Индия (Западное побережье)$9–13/MMBTU (СПГ)Средняя ($300–600/мес)Средне-высокаяХорошие портыПриоритет внутреннего рынкаРегиональная конкуренция
Турция$10–14/MMBTU (импорт)Средне-высокая ($600–1 000/мес)Высокая (импорт)Доступ в ЕвропуЕвропа + Ближний ВостокЕвропейские ворота
Иран$2–4/MMBTU (местный газ)Низкая ($200–400/мес)Очень низкаяОграничено санкциямиОграничено санкциямиНедоиспользованный потенциал

Конкурентные преимущества Гвадара:

  1. Более низкие затраты на рабочую силу по сравнению с государствами Персидского залива (на 60–70% дешевле)
  2. Стратегическое расположение между Ближним Востоком, Южной Азией и Центральной Азией
  3. Инфраструктура CPEC обеспечивает сухопутные маршруты в Центральную Азию и Китай
  4. Налоговые льготы (15-летние налоговые каникулы в СЭЗ)
  5. Неосвоенная рыночная позиция — отсутствие конкуренции с устоявшимися хабами
  6. Стабильные поставки газа по ТАПИ по предсказуемым ценам

Таблица 17: Возможности Пакистана по замещению импорта полимеров

Категория ПолимераТекущий Импорт (тыс. тонн/год)Стоимость Импорта (млн. $/год)Потенциал Производства в ГвадареЗамещение ИмпортаЭкономия Валюты
Полиэтилен (все марки)850,000$900-1,100M1,200,000 MT100% замещение$900M-1.1B
Полипропилен450,000$500-650M400,000 MT90% замещение$450-585M
ПВХ300,000$350-450M0 (будущая фаза)0% изначальноБудущий потенциал
ПЭТ200,000$250-350M0 (будущая фаза)0% изначальноБудущий потенциал
Другие Полимеры250,000$300-400MЧастичный30-40%$90-160M
ИТОГО ПОТЕНЦИАЛЬНО2,050,000 MT$2.3-2.95B1,600,000 MT70-75%$1.44-1.85B ежегодно

Источники: Бюро статистики Пакистана, Управление по развитию торговли Пакистана, Ассоциация производителей пластмасс Пакистана

Ключевой вывод: Пакистан ежегодно импортирует полимеры на сумму от 2,3 до 2,95 млрд долларов США. Один комплекс мощностью 1,6 млн тонн в год в Гвадаре способен заместить 70–75% этих импортных поставок, что позволит экономить от 1,44 до 1,85 млрд долларов США в иностранной валюте ежегодно.

Таблица 18: Региональный спрос на полимеры — экспортный рынок для Гвадара

РынокТекущий Спрос на Полимеры (тыс. тонн/год)Темпы РостаПрогноз на 2030 год (тыс. тонн)Целевой Рынок для ГвадараПотенциал Доходов
Афганистан50,000-80,0008-10%150,000-200,00060-70%$75-140M
Центральная Азия (5 стран)1,500,0005-6%2,000,000-2,200,00010-15%$200-330M
Иран3,500,0003-4%4,200,0005-8% (ограничено санкциями)$210-336M
Ближний Восток (реэкспорт)15,000,000+3-4%18,000,000+2-3%$360-540M
Восточная Африка2,000,0006-7%2,800,000-3,000,00015-20%$420-600M
Пакистан (внутренний)2,050,0004-5%2,500,000-2,700,00050-60%$1,250-1,620M
ИТОГО ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЫНОК24,100,000+Переменно29,650,000-32,100,000Целевые рынки$2.5-3.6B потенциал

Стратегическое позиционирование:

  • Афганистан: Естественный рынок через коридор ТАПИ, быстро растущий
  • Центральная Азия: Не имея выхода к морю и ограниченное производство полимеров, становится естественным покупателем через маршруты CPEC
  • Восточная Африка: Близость Гвадара (5–7 дней против 15–20 дней из Восточной Азии) создаёт конкурентное преимущество
  • Ближний Восток: Реэкспорт специализированных марок, дополняющий, а не конкурирующий с производителями Персидского залива
  • Пакистан: База для замещения импорта, обеспечивающая жизнеспособность проекта

Таблица 19: Альтернативные Варианты Монетизации Газа (Помимо Полимеров)

ВариантТехнологияВходной Объем Газа (MMCFD)ИнвестицииДоходСтратегическая Ценность
1. Удобрения (Карбамид)Процесс Габера-Боша + синтез аммиака250-300$1.5-2B$800M-1.2B/годПродовольственная безопасность; Сельскохозяйственный экспорт
2. Производство МетанолаЧастичное окисление или паровой риформинг300-400$2-3B$1.2-1.8B/годХимическое сырье; Топливное смешивание
3. Аммиак (Синий/Зеленый)Паровой риформинг + CCS (улавливание и хранение углерода)350-450$3-4B$1.5-2.2B/годВодородная экономика; Экспорт в Европу/Японию
4. GTL (Газ в Жидкость)Процесс Фишера-Тропша500-600$8-12B$2-3B/годДизельное топливо/керосин премиум-класса; Замещение импорта
5. Экспорт Сжатого ГазаСжатие + транспортировка (CNG)Переменный$500M-1BЗависит от рынкаРегиональная торговля; Гибкость
6. Производство и Экспорт ЭлектроэнергииГазовые турбины комбинированного цикла800-1,000$2-3B$1-1.5B/годРегиональная электросеть; Поставка в Афганистан/Иран
7. Снабжение Промышленного ПаркаПрямое распределение по трубопроводам300-500$300-500M$400-600M/годКластерное развитие; Создание рабочих мест

Рекомендация: Диверсифицированный подход, включающий:

  • Основное направление: Полимеры (500 млн куб. футов в день) — наибольшая добавленная стоимость
  • Вторичное направление: Расширение производства удобрений (200 млн куб. футов в день) — продовольственная безопасность
  • Третичное направление: Обеспечение индустриального парка (300 млн куб. футов в день) — экономическое развитие
  • Баланс: Прямое потребление в секторах с высокой добавленной стоимостью (525 млн куб. футов в день)

Итого: 1 525 млн куб. футов в день используется с максимальной экономической отдачей

Таблица 20: Экологические и социальные выгоды переработки газа с добавленной стоимостью

Категория выгодыКоличественная оценкаВоздействие / Описание
Снижение выбросов CO₂ по сравнению с углёмНа 40–50 % ниже выбросыИспользование газа вместо угля для производства электроэнергии и в промышленности
Ликвидация сжигания попутного газа на факелахЛиквидация 5–10 % потерьПродуктивное использование вместо нанесения ущерба окружающей среде
Экономия водыСовременные системы замкнутого циклаНа 80 % меньше воды по сравнению со старыми НПЗ
Создание рабочих мест120 000 прямых и косвенных рабочих местТрансформация Гвадара + развитие Белуджистана
Развитие навыковПрограммы технического обученияБолее 10 000 пакистанцев обучены в области нефтехимии
Региональная интеграцияПакистан – Афганистан – Центральная АзияЭкономический коридор укрепляет мир
Трансферт технологийОпыт мирового уровня в нефтехимииНаращивание местного потенциала
ИмпортозамещениеЭкономия 1,5–2 млрд долларов США валюты в годСокращение дефицита текущего счёта платёжного баланса
Диверсификация экспортаЭкспорт готовой продукции (не текстиль)Повышение экономической устойчивости
Развитие БелуджистанаПервый крупный промышленный проект провинцииРегиональное равенство и процветание

Соответствие Целям устойчивого развития ООН:

  • ЦУР 7: Доступная и чистая энергия
  • ЦУР 8: Достойная работа и экономический рост
  • ЦУР 9: Промышленность, инновации и инфраструктура
  • ЦУР 11: Устойчивые города и населённые пункты
  • ЦУР 12: Ответственное потребление и производство
  • ЦУР 17: Партнёрство в интересах достижения целей

Резюме: ТАП полностью оправдан без участия Индии

Ключевые выводы:

  1. Афганистан способен потреблять значительно больше газа
  • Текущее производство: 23–25 млн куб. футов в день (едва достаточно)
  • Объем по газопроводу ТАПИ: 500 млн куб. футов в день (в 20 раз больше текущего уровня)
  • Обоснованный спрос к 2035 году: 700–800 млн куб. футов в день на основе:
    • Расширения генерации электроэнергии (электрификация с 35% → 70%)
    • Рост производства удобрений (приоритет продовольственной безопасности)
    • Строительный бум (рост цементной отрасли 13% ежегодно, урбанизация)
    • Индустриализация горнодобывающей отрасли (партнёрства с Китаем по меди и литиевым проектам)
    • Рост населения (2,1% ежегодно, более 45 млн человек)
  1. Пакистан имеет высоко прибыльные направления использования газа с добавленной стоимостью
  • Производство полимеров в Гвадаре: более 650 млн долл. годовой прибыли при использовании 500 млн куб. футов в день
    • Превращение газа по цене $10–11/MMBTU в полимеры по $1 125/тонна (67% добавленной стоимости)
    • Замещение импорта полимеров на $1,5–2 млрд ежегодно
    • Создание 120 000 прямых и косвенных рабочих мест
    • Формирование Пакистана как регионального нефтехимического хаба
  1. Экономика в ряде сценариев благоприятствует ТАП
  • Потеря транзитных доходов: –$700–800 млн ежегодно (без Индии)
  • Приобретённые возможности:
    • Дополнительное распределение газа: +200–500 млн куб. футов в день
    • Прибыль от полимеров: +$650 млн – 1,2 млрд ежегодно (в зависимости от масштаба)
    • Замещение импорта: +$1,5–2 млрд экономии валютных средств
    • Экономия на инфраструктуре: +$3,4–5,4 млрд (избежание строительства СПГ-терминалов)
    • Занятость: +120 000 рабочих мест
  • Итог: TAП может быть экономически более выгодным, чем ТАПИ, при условии переработки газа с добавленной стоимостью.

4. Региональные партнёрства — прочные и жизнеспособные

  • Туркменистан: инвестиции $3,4 млрд в Киянлинский нефтехимический комплекс (380 000 тонн ПЭ + 80 000 тонн ПП)
    • Проверенные технологии, стремление к доступу на рынок через Гвадар
    • Поставщик природного газа и акционерный партнёр (20–25%)
  • Узбекистан: строительство комплекса по производству метанол-олефинов ($5 млрд), совместное предприятие Uz-Kor ($4 млрд) работает с 2016 года
    • Финансирование АБР обеспечено ($125 млн кредит + $275 млн гарантия)
    • Проверенная модель СП с Кореей, готовность к партнёрству с Пакистаном
    • Операционный опыт и доля участия (15–20%)
  • Казахстан: диверсифицированная экономика, участник инициативы BRI, прочные связи с Китаем
    • Финансовый партнёр, заинтересованный в доступе к порту (15–20% акций)
    • Региональный рыночный мост в Центральную Азию

5. Инфраструктура и рыночные условия — благоприятные

  • Индустриальная зона Гвадара: выделено 3 000 акров, распределено 1 100 участков
  • НПЗ Aramco: $10 млрд нефтеперерабатывающий завод + $1 млрд нефтехимический комплекс в планах
    • Синергия с производством полимеров по ТАПИ
    • Создание интегрированного энергетического хаба
  • Глобальный рынок полимеров: $666 млрд (2024) → $993 млрд (2032), рост CAGR 4,6%
    • Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует с долей более 50%
    • Пакистан стратегически расположен между Ближним Востоком, Южной и Центральной Азией
  • Налоговые льготы: 15-летние налоговые каникулы в СЭЗ Гвадара, 0% пошлина на импорт оборудования

6. Стратегические и геополитические преимущества ТАП

  • Более простое управление: 2 страны против 4 (упрощённое принятие решений)
  • Более короткий трубопровод: 1 600 км против 1 814 км (ниже CAPEX: $6–7 млрд против $10 млрд)
  • Исключение индийско-пакистанских напряжённостей: устранение крупного политического риска
  • Укрепление связей Пакистан–Афганистан: общие экономические интересы способствуют стабильности
  • Более быстрая реализация: 4–5 лет против 6–8 лет (снижение затрат на финансирование)
  • Более ранние результаты: поставки газа к 2030 году против 2032–2033 по ТАПИ

7. Управление рисками подтверждает жизнеспособность

  • Риск безопасности в Афганистане: одинаков для ТАПИ и ТАП
    • Меры: международные гарантии, многострановое страхование, поддержка ООН/ШОС
    • Правительство Талибана демонстрирует прагматичный подход к инфраструктуре
  • Финансовый риск: ниже для ТАП благодаря более короткому трубопроводу и простой структуре
    • Центральноазиатские акционеры снижают долговую нагрузку
    • Поддержка Китая/АБР/ИБР доступна для регионального сотрудничества
  • Риск спроса: переработка с добавленной стоимостью обеспечивает прибыльность независимо от внутреннего потребления
    • Полимеры дают экспортные доходы независимо от внутреннего спроса на газ
    • Индустриальный рост Афганистана создаёт дополнительный резерв

Окончательная рекомендация Газопровод ТАП (Туркменистан–Афганистан–Пакистан) полностью экономически и стратегически оправдан даже без участия Индии и в ряде сценариев может оказаться выгоднее ТАПИ.

Рейтинг сценариев:

  1. ТАПИ с Индией (Оптимальный): максимальные выгоды за счёт транзитных доходов + полного распределения + регионального сотрудничества
  2. ТАП с полимерным комплексом в Гвадаре (Отличный): более высокая экономическая отдача за счёт добавленной стоимости, укрепление партнёрства Пакистан–Афганистан, упрощённое управление
  3. ТАПИ с отсроченным участием Индии (Приемлемый): строительство с учётом Индии, но без ожидания неопределённого срока
  4. ТАП с расширенным распределением для Афганистана (Хороший): Афганистан получает 700–800 млн куб. футов в день, Пакистан — 1 525–1 625 млн куб. футов в день, обе страны процветают

Источники

Данные по Афганистану:

  • World Bank Afghanistan Development Update (декабрь 2024, апрель 2025)
  • Национальное статистическое и информационное управление Афганистана (NSIA)
  • Операционные отчёты Bayat Power Company
  • Mining Watch Afghanistan
  • SIGAR (Специальный генеральный инспектор по восстановлению Афганистана)

Полимерная промышленность:

  • P&S Intelligence Global Polymer Market Report 2024
  • Fortune Business Insights — рынок полиэтилена 2024–2033
  • Straits Research — анализ рынка полипропилена 2024–2034
  • Data Bridge Market Research — анализ рынка полимеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе
  • Ассоциация производителей пластмасс Пакистана

Нефтехимия Центральной Азии:

  • Государственное информационное агентство Туркменистана (данные по комплексу Киянлы)
  • Отчёты Азиатского банка развития по проектам в Узбекистане
  • Годовые отчёты Uz-Kor Gas Chemical Company
  • Международные проектные базы SINOPEC

Инфраструктура Пакистана:

  • Генеральные планы Управления по развитию Гвадара
  • Соглашения Saudi Aramco–Пакистан по строительству НПЗ
  • Официальные проектные списки CPEC
  • Графики инвестиционных льгот Совета по инвестициям Пакистана

Отчёт подготовлен: ноябрь 2025

Данные актуальны на: ноябрь 2025

***

В завершение мы хотели бы подчеркнуть, что ТАПИ — это по сути идеология. С новым подходом, который мы сформировали здесь, выгоды для всего региона и за его пределами будут значительными.

Для реализации этого Пакистану необходимо признать, что газопровод ТАПИ является его наилучшим вариантом во всех средне- и долгосрочных сценариях. Следует осознать, что ТАПИ является синонимом энергетической безопасности для Пакистана.

Всем внешним участникам необходимо понять, что стабильность в Афганистане выгодна для всех, а нестабильность — ни для кого.

В духе политики открытых дверей целесообразно допустить новых партнёров, таких как Казахстан и Узбекистан, к структурам коридора ТАПИ.

/// nCa, 1 декабря 2025 г. (КОНЕЦ.)

Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan