Туркменистан изучает вопросы укрепления системы социальной защиты через оценку CODI

28 ноября 2025 года, Ашхабад — На прошлой неделе представители министерств и ведомств, высших учебных заведений и организаций гражданского общества приняли участие в четырёхдневном национальном семинаре, посвящённом обсуждению предварительных результатов оценки системы социальной защиты Туркменистана. Оценка проводится при поддержке ЮНИСЕФ и в партнёрстве с Международной организацией труда и Всемирным банком с использованием Межведомственного основного диагностического инструмента оценки систем социальной защиты (CODI).

Семинар стал площадкой для обсуждения результатов, рассмотрения возможных направлений реформ и планирования дальнейших шагов по повышению инклюзивности, устойчивости и эффективности программ социальной защиты.

Оценка направлена на анализ того, насколько действующая система отвечает потребностям детей, семей и уязвимых групп населения, а также как она способствует достижению национальных целей развития. В центре внимания находились такие вопросы, как повышение уровня жизни, сокращение разрыва между городскими и сельскими территориями, поддержка семей и обеспечение равного доступа к услугам. В качестве ключевых критериев оценки рассматривались качество управления, финансовая устойчивость, операционная эффективность и способность системы охватывать наиболее нуждающихся.

Эксперты в сферах социальной защиты, здравоохранения, образования, финансов, занятости и местного управления обсудили, каким образом полученные данные могут быть использованы для формирования политики реформ. Процесс CODI способствовал ведению диалога на основе доказательных данных о сильных сторонах системы, а также возможностях для её дальнейшего совершенствования и внедрения инноваций.

Участники подчеркнули важность продолжения межведомственного сотрудничества, развития единых информационных систем и укрепления координации для поддержки семей, сталкивающихся с множественными формами уязвимости. Результаты оценки будут использованы для определения приоритетных направлений реформ, включая расширение услуг по поддержке семей, совершенствование системы социального обеспечения, расширение доступа к доступному жилью и медицинским услугам, а также улучшение возможностей для молодёжи, людей с инвалидностью и других уязвимых групп.

Усилия Туркменистана по укреплению системы социальной защиты отражают приверженность страны обеспечению того, чтобы все дети и семьи — особенно наиболее нуждающиеся — имели доступ к своевременнойи качественной поддержке. ЮНИСЕФ продолжит сотрудничество с национальными партнёрами для содействия долгосрочному социальному развитию и благополучию населения. ///nCa, 28 ноября 2025 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)