Нейтралитет: Защита детства, основа для будущих поколений

Тарик Саиди

Вы видели фотографии детей в зоне конфликта? Они будоражат сознание каждого поколения, затронутого конфликтом: глаза ребенка, постаревшего не по годам, отражают мир, в котором игровые площадки превратились в поля сражений, а колыбельные песни сменились сиренами воздушной тревоги.

Это не просто трагедия войны — это кража детства как такового, стирание того драгоценного времени, когда люди узнают, что значит доверять, мечтать, кем они становятся.

12 декабря 2025 года, когда мировые лидеры соберутся в Ашхабаде на международную конференцию, посвященную трем десятилетиям постоянного нейтралитета Туркменистана, они обсудят международные договоры, дипломатические протоколы и геополитические рамки. Но за этими формальными рассуждениями кроется более фундаментальная истина: нейтралитет — это не просто внешнеполитический выбор, это обещание детям, что их детство не будет принесено в жертву отдаленным конфликтам и военным неурядицам.

Невидимые жертвы блоковой политики

Когда страны объединяются в военные блоки и альянсы, они заключают скрытую сделку: абстрактное обещание коллективной безопасности в обмен на конкретный риск быть втянутыми в конфликты, которые могут не иметь ничего общего с интересами или выживанием их собственных народов.

История неоднократно демонстрирует эту печальную реальность — союзы, заключенные в столицах, становятся обязательствами, записанными кровью молодых.

Математика конфликта жестока и предсказуема.

Когда обостряется напряженность и начинают бить барабаны войны, первые издержки несут не архитекторы внешней политики, а семьи. Трудоспособная часть населения, те самые люди, которые должны воспитывать следующее поколение, оказываются в стороне. Отцам и матерям грозит призыв в армию.

Те, кто остается, работают в две смены, чтобы поддерживать экономику, пострадавшую от войны, компенсировать санкции, заполнить пробелы, образовавшиеся в результате рецессии и разрухи.

Эмоциональная энергия, которая должна быть направлена на детей — терпеливая помощь в выполнении домашних заданий, сказки на ночь, приключения на выходные, которые укрепляют уверенность в себе и приносят радость, — уходит на изнурительные требования выживания в милитаризованном обществе.

Дети замечают все. — Они чувствуют напряжение в голосах своих родителей во время застольных разговоров о мобилизации. Они чувствуют страх, скрывающийся за заверениями, что “все будет хорошо”. Они усваивают идею о том, что мир в корне небезопасен, что взрослые не могут защитить их, что завтрашний день неопределенен.

Это не абстрактная психологическая теория — это реальность, в которой живут миллионы молодых людей, растущих в тени конфликтов, в которые их страны вступили из-за союзнических обязательств, хотя они едва понимают их.

Сложные интересы мира

Нейтралитет предлагает нечто иное: сложные интересы стабильности.

Когда нация выбирает постоянный нейтралитет, она берет на себя обязательства, которые передаются из поколения в поколение. Это говорит каждому ребенку, родившемуся в ее пределах: ваш потенциал имеет большее значение, чем силовая политика; ваше развитие важнее, чем военные авантюры; ваше право расти в условиях мира превосходит требования отдаленных конфликтов.

Это не пассивность или слабость — это глубокая мудрость. Нейтральные страны создают условия, в которых дети могут просто оставаться детьми. Где молодые люди могут вкладывать свою энергию в образование, а не в восстановление после травм. Где подростки могут мечтать о карьере, а не бояться повесток о призыве в армию. Где семьи могут строить долгосрочные планы, не задумываясь о том, разрушит ли война все, что они построили.

Сами по себе последствия для психического здоровья являются ошеломляющими. Дети, выросшие в зонах конфликтов или в странах, постоянно находящихся на грани военного столкновения, демонстрируют значительно более высокий уровень тревожности, депрессии и посттравматического стресса.

Они борются с привязанностью. У них развивается повышенная бдительность, которая никогда полностью не проходит. Они учатся относиться к миру через призму угрозы и выживания, а не возможностей и роста.

Эти психологические стереотипы не просто исчезают после окончания конфликтов — они становятся основой мировоззрения целого поколения, влияя на то, как они воспитывают своих собственных детей, как они участвуют в общественной жизни, как они подходят к международным отношениям, когда сами становятся лидерами.

Нейтральность прерывает этот цикл. Она обеспечивает психологическую безопасность, необходимую развивающемуся уму. Она позволяет детям формировать пути доверия и оптимизма, а не страха и подозрительности. Это дает им возможность преуспевать в учебе, творчески развиваться, выстраивать здоровые взаимоотношения — преимущества, которые накапливаются на протяжении всей их жизни и в конечном итоге укрепляют нацию в целом.

Мудрость Центральной Азии

Страны Центральной Азии все больше осознают эту фундаментальную истину. Хотя постоянный нейтралитет Туркменистана является наиболее формальным и всеобъемлющим обязательством в регионе, более широкая картина очевидна: страны всего региона приняли нейтралитет де-факто как наиболее разумный путь продвижения вперед. Они наблюдали за катастрофическими экспериментами двадцатого века с военными блоками и жесткими альянсами. Они наблюдали, как запутанные отношения, призванные обеспечить безопасность, часто приводили к обратному результату. Идеологии они предпочли мудрость.

Это не изоляционизм.

Страны Центральной Азии продолжают взаимодействовать с миром посредством экономического партнерства, культурных обменов и многостороннего сотрудничества в решении общих проблем, таких как охрана окружающей среды и устойчивое развитие. Но они провели четкую линию: взаимодействие – да, военное вмешательство – нет. Коммерция – да, вовлечение в конфликты других людей – нет. Диалог – да, доктринальные обязательства, от которых зависит будущее их детей, – нет.

Послание для тех, кто принимает решения, и для молодежи

Политикам и лидерам общественного мнения, которые соберутся в Ашхабаде: в ваших руках власть определять, вырастет ли следующее поколение в тени конфликта или в свете мира.

Выбор в пользу нейтралитета — это не бегство от мировых вызовов, это признание того, что благополучие детей представляет собой важнейший стратегический интерес страны. Каждое политическое решение должно пройти этот простой тест: защищает ли оно право наших детей на детство или приносит это право в жертву абстрактному геополитическому позиционированию?

И обращаюсь к молодым людям, которые могли бы стать пушечным мясом в конфликтах, возникших не по их вине: вы заслуживаете лидеров, которые считают ваши жизни драгоценными, а не расходуемыми. Вы заслуживаете того, чтобы страны инвестировали в ваше образование, а не в системы вооружений, в ваше здравоохранение, а не в военные авантюры, в ваше будущее, а не в провальные модели прошлого.

Нейтралитет — это не просто политика, это заявление о том, что ваш потенциал имеет большее значение, чем силовые игры, в которые играют те, кто никогда не столкнется с последствиями своих решений.

Обещание Ашхабада

В то время как международное сообщество собирается, чтобы отметить тридцатилетие постоянного нейтралитета Туркменистана, истинным мерилом успеха являются не дипломатические почести, а более простой показатель: поколения детей, которые выросли в условиях мира, которые могли позволить себе роскошь беспокоиться об экзаменах, а не о взрывах, которые научились видеть в детях других наций потенциальных друзей, а не врагов.

Это обещание нейтралитета — не только для Туркменистана, но и как модель, доступная любой нации, достаточно мудрой, чтобы ставить благополучие своих детей превыше соблазнительной, но опасной привлекательности военных союзов. В мире, который все еще страдает от конфликтов, порожденных устаревшими системами альянсов, нейтралитет служит напоминанием о том, что есть другой путь. Что мир – это выбор. Что права детей на раскрытие своего потенциала никогда не должны быть предметом переговоров.

Конференция, которая состоится 12 декабря 2025 года, – это нечто большее, чем празднование внешнеполитического выбора одной страны.

Это приглашение переосмыслить, что на самом деле означает безопасность — не безопасность, приобретаемую за счет военных соглашений, которые могут втянуть страны в конфликты, а безопасность, основанную на стабильности, отсутствии угроз существованию, знании того, что дети могут строить свою жизнь на прочной основе.

Тридцать лет – достаточный срок, чтобы увидеть результаты. В Туркменистане выросло поколение, знающее только мир, только стабильность, только свободу осуществлять свои мечты без тени конфликта, нависшего над ними. Это поколение сейчас начинает руководить, вносить свой вклад в формирование будущего своей страны. Они являются живым доказательством того, что нейтралитет работает — не только как дипломатическая теория, но и как основа процветания человечества.

Вопрос, стоящий сейчас перед миром, прост: сколько еще поколений детей будут принесены в жертву устаревшему мышлению, прежде чем мы примем мудрость, которую предлагает нейтралитет? Сколько еще молодых жизней будут считаться приемлемыми потерями в конфликтах, которые они не создавали и не понимают?

Ответ должен быть таким же простым: больше ни одной жизни. Есть иной способ. Нейтралитет является проверенным способом защиты самого важного — священного права каждого ребенка расти в мире, в окружении взрослых, сосредоточенных на развитии своего потенциала, а не на подготовке к войне.

Таково истинное наследие тридцатилетнего постоянного нейтралитета. Это дар, который Туркменистан предлагает миру. Это выбор, который ожидает любую нацию, готовую поставить детей на первое место. /// nCa, 28 ноября 2025 г.