Нейтралитет как мост: почему Центральная Азия и АСЕАН являются естественными партнерами в разделенном мире

Тарик Саиди

Всего через две недели, 12 декабря 2025 года, в Ашхабаде состоится Международный форум высокого уровня “Мир и доверие”, знаменательное мероприятие, посвященное 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана – статуса, однозначно признанного Организацией Объединенных Наций в 1995 году и подтверждаемого с тех пор.

По инициативе Туркменистана ООН объявила 2025 год Международным годом мира и доверия, и ожидается, что в форуме примут участие главы государств, министры иностранных дел и высокопоставленные лица из десятков стран.

Специальный веб–сайт мероприятия – www.neutrality.gov.tm

Что делает эту годовщину по-настоящему знаменательной, так это не только признанный ООН нейтралитет Туркменистана, но и более широкая реальность Центральной Азии. Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, хотя формально и не являются нейтральными, как Туркменистан, уже давно проводят многовекторную внешнюю политику, которая на практике является формой нейтралитета де-факто: балансируют в отношениях с Россией, Китаем, Западом, Турцией и исламским миром, не вступая ни в один военный блок, который мог бы заставьте их выбрать ту или иную сторону.

В эпоху обострения соперничества великих держав пять центральноазиатских государств незаметно превратились в одно из крупнейших в мире неприсоединившихся пространств.

Это создает почти идеальную идеологическую и стратегическую совместимость с АСЕАН.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, насчитывающая в настоящее время одиннадцать государств, полноправным членом которой является Тимор-Лешти, всегда ставила нейтралитет и неприсоединение в центр своей идентичности.

Декларация о зоне мира, свободы и нейтралитета (ЗОПФАН) 1971 года остается ориентиром АСЕАН.

Шесть ее членов – Камбоджа, Индонезия, Лаос, Мьянма, Тимор-Лешти и Вьетнам – принадлежат к Движению неприсоединения и не поддерживают никаких официальных военных союзов. Остальные пять стран имеют оборонные связи (Филиппины и Таиланд связаны с США, Сингапуром, Малайзией и Брунеем в рамках оборонных соглашений пяти держав), однако блок в целом яростно защищает свою стратегическую автономию и “центральную роль АСЕАН”.

Оба региона понимают, что истинный суверенитет сегодня означает отказ быть чьим-либо представителем.

В экономическом плане эта взаимодополняемость поражает. Совокупный номинальный ВВП АСЕАН составляет примерно 4,17 трлн долларов (около 3,6% мирового ВВП и более 13 трлн долларов в пересчете на ППС), что делает ее пятой по величине экономикой в мире, если рассматривать ее как единое целое. Она доминирует в мировой торговле электроникой, полупроводниками, нефтепродуктами, пальмовым маслом и одеждой, экспортируя ежегодно около 1,9–2 трлн долларов при значительном положительном сальдо торгового баланса.

Центральная Азия, богатая энергоносителями, хлопком, металлами и редкоземельными элементами, активно диверсифицирует торговые маршруты через Ближний коридор, коридор Центральная Азия – Ближний Восток, Лазуритовый коридор, железнодорожное и автомобильное сообщение во всех направлениях, а также трубопроводы Китай – Центральная Азия. Общая приверженность нейтралитету означает, что сотрудничество может быть чисто прагматичным, деполитизированным и взаимовыгодным – именно в том духе, которого хотят оба региона.

Это не принятие желаемого за действительное.

Туркменистан уже предложил создать формат диалога “Центральная Азия + АСЕАН”, и эта идея была тепло воспринята в Юго-Восточной Азии, особенно с учетом того, что в 2025 году Малайзия примет председательство в АСЕАН.

Потенциальные области для партнерства многочисленны и интересны:

• Умное сельское хозяйство и продовольственная безопасность – сочетание обширных пахотных земель и водных ресурсов Центральной Азии с лидерством АСЕАН в производстве риса, пальмового масла и сельскохозяйственных технологий для выращивания засухоустойчивых культур, точного земледелия и нейтральных платформ для обмена семенами и ноу-хау с глобальным Югом – без санкций или политических ограничений.

• Альтернативная энергетика и экологичная логистика – огромный потенциал Туркменистана и Казахстана в области природного газа и возобновляемых источников энергии в сочетании с опытом АСЕАН в области солнечной энергии, геотермальной энергии (Индонезия, Филиппины) и биотоплива мирового уровня. Совместные проекты по производству экологически чистого водорода на маршрутах “Средний коридор – Юго-Восточная Азия” могут изменить ситуацию.

• Цифровая экономика, блокчейн и нейтральные к финтеху юрисдикции идеально подходят для экспериментов с торговым финансированием на основе блокчейна, CBDC и даже регулируемыми криптовалютными системами. Представьте себе блокчейн–коридор Центральная Азия-АСЕАН для мгновенных и недорогостоящих денежных переводов и отслеживания цепочки поставок.

• Телемедицина и сотрудничество в области здравоохранения – После COVID оба региона доказали, что могут предоставлять доступную и высококачественную медицинскую помощь без доминирования крупных фармацевтических компаний. Совместные платформы для телемедицины, связывающие специалистов Центральной Азии с больничными сетями стран АСЕАН, могут помочь миллионам людей.

• Логистика и вспомогательная инфраструктура – гармонизированные тарифы, взаимное признание стандартов, таможенное оформление с помощью искусственного интеллекта, упрощенные визы для бизнесменов, студентов, туристов и пациентов медицинских учреждений. “Нейтральная зона упрощения визового режима” между двумя регионами в одночасье расширит связи на местах.

• Образование и связи между народами – студенческие обмены, совместные исследовательские центры по нейтралитету и миростроительству, партнерство городов-побратимов между Ашхабадом и Бандар–Сери-Бегаваном или Ташкентом и Джакартой.

Все это может процветать именно потому, что ни одна из сторон не хочет втягивать другую в геополитические игры. Нейтралитет – это не пассивность, это главный стратегический актив в поляризованном мире. Он позволяет сотрудничать на основе равенства, взаимного уважения и подлинной взаимной выгоды, а не подчинения.

Когда лидеры соберутся в Ашхабаде 12 декабря 2025 года, они не просто будут отмечать знаменательный тридцатилетний путь Туркменистана к миру. Они заложат основу для чего-то большего: евразийского партнерства на основе нейтралитета, простирающегося от Каспия до Южно-Китайского моря, доказывая, что странам не нужно выбирать ту или иную сторону, чтобы процветать вместе.

В мире, охваченном огнем, нейтралитет – это не безразличие. Это самый верный путь к настоящему, прочному партнерству. /// nCa, 27 ноября 2025 г.