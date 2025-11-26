Крупнейший партнёр и $10 млрд товарооборота: Посол Китая о братских отношениях с Туркменистаном и новых перспективах в рамках 15-й пятилетки КНР

Эльвира Кадырова

26 ноября 2025 года, в Ашхабаде, в Посольстве КНР в Туркменистане состоялся брифинг для представителей СМИ, на котором Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая Цзи Шуминь представил итоги Четвёртого пленума ЦК КПК 20-го созыва и ключевые положения только что утверждённой 15-й пятилетки (2026–2030 гг.). Модератором брифинга выступила советник-посланник Посольства Чжун Хуа.

Посол КНР в Туркменистане Цзи Шуминь

Итоги 14-й пятилетки: фундамент для нового старта

Посол отметил, что за период 14-й пятилетки развитие страны прошло чрезвычайно необычный и крайне непростой путь. Стране пришлось преодолеть ряд вызовов перед лицом сложной международной обстановки и труднейших задач реформ, преодолеть сложные последствия, сложившиеся в результате эпидемией. Однако, в итоге экономическая, научно-техническая и совокупная национальная мощь Китая поднялась на новую ступень.

В 2024 году объём ВВП Китая превысил 134 триллиона юаней, а в 2025 году этот показатель составит порядка 140 триллионов юаней, ВВП на душу населения приблизится к среднемировому уровню.

В 2024 году доля КНР в мировом ВВП, составила около 17 %, а его среднегодовой вклад в рост мировой экономики удерживается на уровне примерно 30 %. Это позволяет вносить в нестабильный мир столь необходимую определенность, отметил Посол.

Стране удалось сохранить высокие темпы развития частного предпринимательства, продвинуть реформирование единого национального рынка, укрепить внешнеторговые позиции. Сегодня Китай является одним из ключевых торговых партнёров более чем для 150 государств и регионов мира.

Впечатляющие результаты инициативы «Пояс и путь»: Грузовые поезда Китай-Европа охватывает более 200 городов в 26 странах Европы.

Модератором брифинга выступила советник-посланник Посольства КНР в Туркменистане Чжун Хуа

Технологическое лидерство и экологическая политика

Китай 15-й год подряд занимает первое место в мире по масштабам обрабатывающей промышленности, ее добавленная стоимость составляет почти 30% мирового уровня. В 2024 году расходы на научные исследования и разработки превысили 3,6 трлн юаней, что обеспечивает стране второе место в мире по данному показателю. Это крупные проекты от освоения космоса до изучения глубин океана, от искусственного интеллекта до производства высокотехнологических микрочипов.

КНР продолжает развивать чистую энергетику: мощности генерации из неископаемых источников уже превышают мощности на основе ископаемого топлива. Китай — один из мировых лидеров по площади новых зелёных насаждений и объёму торговли квотами на выбросы углерода.

В стране создана крупнейшая в мире система электроэнергетики и крупнейшая в мире сетевая инфраструктура с самим широким охватом.

15-я пятилетка: семь стратегических целей и акцент на высококачественное развитие

Утверждённый 24 октября 2025 года план определяет семь приоритетных задач на 2026–2030 годы, среди которых:

Достижение заметных результатов в высококачественном развитии Значительное повышение уровня научно-технической самостоятельности и самодостаточности, Совершение новых прорывов в дальнейшем всестороннем углублении реформ, Заметное повышение уровня цивилизованности общества, Непрерывное улучшение качества жизни народа, Достижение новых значительных сдвигов в строительстве «Прекрасного Китая», Повышение надежности заслона национальной безопасности.

Для достижения целей намечены конкретные шаги: развитие современной производственной системы, поддержка реального сектора, цифровизация, формирование инновационной экономики, защита многосторонней торговой системы, превращение Китая в мировую державу по уровню развития обрабатывающей промышленности, космонавтики, транспорта и сетевых технологий.

Китай намерен укреплять сопряжение инициативы «Пояс и путь» с национальными стратегиями стран-партнёров, расширяя сотрудничество в зелёных технологиях, искусственном интеллекте, цифровой экономике, транспорте, медицине и туризме.

Посол процитировал древнюю китайскую пословицу, которая гласит: «Пустые разговоры вредят государству, а упорный труд способствует его процветанию». Председатель Си Цзиньпин подчеркнул, что планирование – это лишь 10 % задачи, а остальные 90 % – это ее исполнение. Компартия Китая продолжит играть ключевую роль, координируя все стороны, обеспечивая надежные политические и организационные гарантии для эффективной реализации пятилетки.

Новые возможности для туркмено-китайского сотрудничества

Значительную часть своего выступления посол Цзи Шуминь посвятил именно туркмено-китайским отношениям, подчеркнув их особый, братский характер.

«Китай и Туркменистан является всесторонне стратегическими партнерами. Наши страны обладают огромным прочным политическим взаимодоверием и хорошие основы сотрудничества являются огромным взаимодополняющим преимуществом. Реализация 15-й пятилетки откроет широкие возможности и точки роста для китайско-туркменского сотрудничества», – заявил дипломат.

Он напомнил, что в 2025 году Председатель КНР Си Цзиньпин и Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провели две встречи — в Астане и в Пекине, — в ходе которых достигли важнейших договорённостей о дальнейшем углублении сотрудничества.

Посол привел цифры и факты, характеризующие состояние двусторонних отношений:

Уже 14 лет подряд Китай остаётся крупнейшим торговым партнёром Туркменистана;

в 2024 году товарооборот достиг 10,6 млрд долларов США;

успешно реализуется сопряжение инициативы «Один пояс, один путь» со стратегией Туркменистана «Возрождение Великого Шёлкового пути».

Реализация 15-й пятилетки открывает для двух стран новые перспективы в следующих направлениях: энергетика, транспорт, связь, цифровая экономика, электронная коммерция, зеленое развитие и т.д.

В завершение Посол Цзи Шуминь ещё раз подтвердил готовность Китая совместно с Туркменистаном прилагать дальнейшие усилия для полной реализации консенсуса глав двух государств, совместно использовать новые возможности, которые открывает 15-я пятилетка, укреплять высококачественное сотрудничество в рамках инициативы «Пояса и Пути» и совместно строить более тесные сообщества единой судьбы между Китаем и Туркменистаном. ///nCa, 26 ноября 2025 г.