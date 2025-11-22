В Грузии отметили 30-летие постоянного Нейтралитета Туркменистана

21 ноября 2025 года в Тбилиси Посольство Туркменистана в Грузии провело международную конференцию, посвященную 30-летию постоянного Нейтралитета Туркменистана.

В конференции приняли участие руководители Министерства иностранных дел, Парламента, министерств и ведомств Грузии, главы дипмиссий и международных организаций, аккредитованных в Грузии, туркменская делегация, представители Национальной академии наук Грузии, Грузинского национального центра рукописей, Творческого союза писателей Грузии, ректоры, профессора и преподаватели высших учебных заведений, представители частных компаний, а также средств массовой информации.

Открывая конференцию, Посол Туркменистана в Грузии Д.Сейитмаммедов отметил, что Туркменистан совместно с мировым сообществом широко отмечает 30-летие постоянного Нейтралитета. Являясь примером активного, эффективного и дружественного взаимодействия в мировых процессах, туркменская модель Нейтралитета подтверждает, что данный международно-правовой статус выступает мостом к устойчивому развитию и благополучию, служит наглядной демонстраций практической реализации принципа «Мирного сосуществовании», закрепленного в уставе ООН.

Он добавил, что в этом году также отмечается 80-я годовщина образования ООН. Сов­падение двух юбилейных дат проявляет историческую взаимосвязь между Туркменистаном и ООН. Туркменистан, накопивший за годы суверенного развития солидный миротворческий опыт, выступает в качестве важного стратегического партнера ООН.

Инициативы Туркменистана по укреплению между государствами мира и доверия удостаивается поддержки со стороны международного сообщества. Свидетельство тому-признание ООН трижды статуса постоянного Нейтралитета Туркменистана.

Выступая перед собравшимися, Заместитель министра иностранных дел Грузии А.Хвтисиашвили поздравил Туркменистан с 30-летием Нейтралитета и отметил, что реализуемая Туркменистаном политика Нейтралитета вносит важный вклад в обеспечение всеобщего мира и находит широкую поддержку со стороны международного сообщества.

Он особо подчеркнул, что отношения между Грузией и Туркменистаном строятся на давнем и крепком партнерстве, основанном на взаимном уважении и доверии, и охватывают широкий спектр сфер, включая политику, экономику, транспорт энергетику, культуру, образование, спорт.

По его словам, совместные усилия, включая визиты на высшем уровне, открывают новые возможности для дальнейшего развития партнерства.

В свою очередь, ректор Грузинского технического университета, академик Д.Гургенидзе отметил, что культурно-гуманитарная сфера является важным инструментом двустороннего сотрудничества и служит фундаментом для расширения академических и профессиональных контактов, а также создания условий для долгосрочного партнёрства между двумя странами.

В выступлении туркменкой делегации было подчеркнуто, что со дня обретения Нейтралитета Туркменистан доказал, что этот международный статус является эффективным инструментом содействия миру. Проводимая Уважаемым Президентом Туркменистана политика «открытых дверей», выдвинутые международные инициативы способствуют не только процветанию туркменского народа, но и обуславливают стабильное и поступательное развитие всего региона, обеспечивают положительное влияние на установление мира, взаимопонимания и доверия между народами.

Мероприятие завершилось концертом с участием туркменских музыкантов, а также гостям были предложены угощения, в том числе туркменские национальные блюда. ///nCa, 22 ноября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Грузии)