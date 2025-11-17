Речь д-ра Бегенча Караева на MargallaDialogue 2025

Потенциал торговой и экономической связности и анализ факторов, препятствующих ей; варианты и стратегии улучшения связности.

Прежде всего хотел бы выразить признательность за приглашение принять участие в этом весьма авторитетном форуме, за оказанную гостеприимность и создание самых благоприятных условий для плодотворного обмена мнениями.

В своем выступлении я хотел бы затронуть приоритетные направления регионального сотрудничества Туркменистана, прежде всего в области экономики, энергетики и транспорта. Также считаю целесообразно рассмотреть динамику туркмено-пакистанского партнерства, которое набирает хорошие темпы за последние годы.

Также следует отметить, что геоэкономическая стратегия является одной из приоритетов внешней политики и дипломатии Туркменистана. В данном контексте региональное сотрудничество занимает центральное место, где особое внимание уделяется торгово-экономическому партнерству, реализации крупных энергетических и транспортных проектов.

В «Концепции внешнеполитического курса Туркменистана на период 2022-2028 годы» в качестве приоритетного направления определено продолжение работы по созданию благоприятных международных условий для развития национальной экономики, расширения и диверсификация торгово–экономических связей с зарубежными странами, политико–дипломатическое обеспечение внешнеполитической стратегии «открытых дверей» с целью привлечения в страну иностранных инвестиций, передовых технологий и инновационных решений.

Следует отметить, что по сути Концепция представляет собой основу для системной координации внешнеполитический мероприятий по актуальным позициям на международной арене, обеспечивающим национальные интересы современного туркменского государства.

Поэтому в этой Концепции четко определены приоритеты Туркменистана в международных торгово-экономических отношениях. Эти приоритеты определяют основные направления развития отношений со странами различных регионов мира, в том числе Юго-Восточной Азии, Ближнего и Среднего Востока, Европейского и Африканского континентов, Северной и Южной Америки.

Экономическая дипломатия, как составная часть всего комплекса реализации внешней политики, осуществляется в основном по двум направлениям, а именно на двусторонней и многосторонней основе, а также в формате международных организаций.

Что касается двусторонних отношений, то здесь наша страна, руководствуясь национальными интересами и нейтральным внешнеполитическим курсом, ведёт со всеми государствами взаимовыгодное и равноправное политическое, экономическое и культурное сотрудничество.

Одним из приоритетов многосторонней дипломатии является сотрудничество в форматах «Центральная Азия+», где наряду с вопросами обеспечения мира и безопасности, обсуждаются перспективы устойчивого экономического развития. Кроме того, Туркменистан принимает деятельное участие в формате Консультативных встреч глав государств Центральной Азии.

Как известно, в современном мире в большинстве регионах происходит снижение динамики экономического развития, наблюдается нестабильность международных товарных, фондовых и финансовых рынков. Растет неравномерность развития между различными регионами, что негативно влияет на общее развитие мировой экономики.

В этих условиях Туркменистан реализует задачи инновационного развития, цифровой, циркулярной и «зеленой» экономики в целом. Основное внимание уделяется сотрудничеству с зарубежными государствами в области высоких технологий, внедрении современных передовых знаний и управленческих решений, структурной диверсификации торгово-экономических отношений.

В ряду важных задач определены создание благоприятных условий, способствующих стабильному развитию экономики Туркменистана, повышению жизненного уровня населения, а также активное участие в мирохозяйственные отношения, еще большее развитие и диверсификация внешнеэкономических связей, привлечение крупных инвестиций.

Отдельным направлением является международное энергетическое сотрудничество Туркменистана. В качестве важных задач определены укрепление энергетической безопасности на региональном и на широком международном уровнях, защиты интересов производящих, транзитных и потребляющих стран, диверсификация энергоресурсов, поддержка создания диверсифицированных, стабильных и безопасных направлений экспорта топливных ресурсов. Особое внимание уделено развитию двустороннего и многостороннего сотрудничества Прикаспийскими странами на основе Конвенции о правовом статусе Каспийского моря с учетом долгосрочных национальных интересов Туркменистана в области энергетики, транспорта, охраны окружающей среды, экономической безопасности.

Туркменистан продолжает последовательные работы по реализации газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, систем электропередачи и системы оптико-волоконной связи Туркменистан-Афганистан-Пакистан.

В рамках комплексной работы Туркменистан расширяет сотрудничество с международными организациями, такими как Энергетическая Хартия, Международное Энергетическое Агентство и Международное агентство по возобновляемым источникам энергии.

Туркменистан реализует крупные транспортно-транзитные проекты, где требуется эффективная транспортная дипломатия.

Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры и доступа к новым рынкам имеет огромное значение не только для Туркменистана, но и для всего региона. Развитие логистических коридоров и укрепление торговых связей напрямую способствует региональной интеграции. С учетом того, что Туркменистан является одним из основных и перспективных центров транспортно-транзитного партнерства между Азией и Европой, предусматривается выдвижение новых позитивных и удобных возможностей для привлечения зарубежных партнеров в наземные и морские транспортные инфраструктуры нашей страны. В этих целях получит новое развитие информационно-коммуникационная компонента международного транспорта, инфраструктура логистики и транспортных услуг.

В этой связи, ведется целенаправленная работа по становлению Туркменистана как трансконтинентального мультимодального транспортно-логистического центра, связывающего стратегические направления «Север-Юг» и «Восток-Запад». Ведется сотрудничество по практическому осуществлению транспортных проектов Ляпис-Лазули (Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция) и Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман, а также эффективному использованию действующих региональных направлений.

Туркменистан последовательно развивает международное партнерство по привлечению зарубежных инвестиций, взаимовыгодному сотрудничеству в рамках региональных и международных финансовых систем. В этом отношении придается важное значение к сотрудничеству с такими структурами как Организация экономического сотрудничества и развития, Международный валютный фонд, Группа Всемирного банка, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития, Исламский банк развития и другие.

Туркменистан выражает намерение продолжать реализацию мер по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО). Конечной целью страны во взаимодействии с ВТО является – становление Туркменистана полноправным членом в этой Организации, что также предусмотрено в недавно утвержденной Программе «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах», а также в Стратегии внешней торговли Туркменистана на 2021-2030 гг.

В этих целях действует Правительственная комиссия по изучению вопросов, связанных с вступлением Туркменистана в ВТО, а также регулярно проводятся консультативные встречи по вопросам продвижения процесса присоединения к ВТО и по Соглашению ВТО об упрощении процедур торговли совместно с Европейской экономической комиссией (ЕЭК) ООН.

В июле 2020 года Туркменистан получил статус наблюдателя в ВТО, а в феврале 2023 года в ходе очередного заседания Генерального совета ВТО, принято решение о предоставлении Туркменистану статуса присоединяющейся страны («активный наблюдатель») к ВТО.

Инвестиционную привлекательность подкрепляют и показатели Международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

По оценке Fitch, суверенный баланс страны остаётся одним из самых сильных среди государств категорий «BB» и «B». Туркменистан отличается самым высоким уровнем чистых иностранных активов к ВВП и одним из самых низких показателей государственного долга. Существенную роль играет наличие четвёртых по величине в мире запасов природного газа.

В августе 2025 года агентство подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Туркменистана в иностранной валюте на уровне «BB-» со стабильным прогнозом.

Fitch прогнозирует, что чистые иностранные активы Туркменистана к 2027 году составят 50,8% ВВП. Валютные резервы страны оцениваются как одни из самых высоких в регионе и покрывают более 52 месяцев внешних платежей.

Устойчивые темпы роста ВВП Туркменистана обеспечиваются ежегодно в пределах 6,3% и более.

Туркменистан уделяет особое внимание расширению международного партнерства по укреплению и развитию частного сектора в экономике Туркменистана. У нас в стране поддержка частного сектора осуществляется под национальным девизом: «Предприниматели – золотой фонд нашей страны».

Как подчеркивает уважаемый Президент Сердар Бердымухамедов, в современном Туркменистане сформированы благоприятные правовые, экономические, финансовые и социальные условия для развития малого и среднего бизнеса, благодаря чему, опираясь на оказываемую государством поддержку, предприниматели вносят достойный вклад в укрепление экономического потенциала страны. На государственном уровне растет внимание и поддержка развитию малого, среднего и крупного бизнеса, увеличению доли частного сектора в национальной экономике мы и в дальнейшем будем уделять особое внимание. Все больше активизируется инвестиционная политика, направленная на поддержку бизнес-инициатив молодёжи, развитие производственных структур в стране.

По итогам 2024 года доля частного сектора в экономике Туркменистана, без учета топливно-энергетического комплекса, составила 72,8%. Это на 1,5 процентных пункта выше показателя 2023 года.

По официальным данным, с момента создания в 2008 году Союза промышленников и предпринимателей его членами реализовано более 5300 проектов на сумму около 28 миллиардов долларов США. Было создано около 425 тысяч рабочих мест.

Сегодня есть понимание того факта, что Центральной Азии необходима собственная масштабная программа, которая объединит усилия всех стран региона для создания устойчивых связей с мировым сообществом. Как отмечают некоторе эксперты, можно условно ее назвать, к примеру, «Central Asia Connectivity» (CA Connect). Эта концепция предполагает не только строительство дорог и трубопроводов, но и развитие цифровой инфраструктуры, «зелёной» энергетики и человеческого капитала, то есть создание своеобразного центральноазиатского «шлюза», единого входа на рынок региона и одновременно его выхода на внешние рынки.

Эти идеи прозвучали во время недавнего Инвестиционного форума Туркменистана 18-19 сентября в Авазе, где было отмечено, что сегодня необходимо формирование единого видения будущего. Это актуально и для более широких масштабов регионального партнерства.

Хотелось бы несколько слов сказать о растущей динамике конструктивного сотрудничества между Туркменистаном и Пакистаном.

В 1991 году Пакистан признал независимость Туркменистана, официальные дипломатические отношения между странами были установлены 10 мая 1992 года.

Глубоко символичным представляется тот факт, что именно в столице Пакистана – Исламабаде в марте 1995 года во время участия в 3-м саммите Организации экономического сотрудничества впервые Туркменистан заявил о своем намерении инициировать этот международный документ.

Пакистан активно поддержал Туркменистан в 1995 году, когда соответствующей Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН наша страна получила статус постоянно нейтрального государства.

В последующие годы международные инициативы и предложения нашей страны, нацеленные на дальнейшее укрепление основ мира и безопасности, также находили активную поддержку и понимание со стороны Пакистана. В декабре 2008 года Исламская Республика Пакистан выступила соавтором Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о надежном и стабильном транзите энергоносителей и его роли в устойчивом развитии, которая была принята по инициативе Туркменистана.

Активный межгосударственный диалог между нашими странами за последнее время приобрел последовательный характер. Туркменистан и Пакистан активно взаимодействуют по важнейшим вопросам глобального развития и в рамках ряда авторитетных международных и региональных организаций. Наши государства имеют конструктивные позиции относительно глобальных и региональных вопросов, причем по многим актуальным проблемам современности подходы сторон совпадают или являются схожими.

Мы знаем, что высокая заинтересованность пакистанских партнеров в тесном сотрудничестве с Туркменистаном, прежде всего, определяется такими важными факторами, как социально-политическая стабильность в нашей стране и ее огромный экономический и ресурсный потенциал. Также для реализации конструктивного международного сотрудничества важное значение имеет выгодное геополитическое и геостратегическое положение нашего государства на стыке континентов и регионов. А проводимый руководством Туркменистана курс, направленный на активную интеграцию страны в систему международных отношений, в том числе путем развития связей с соседними регионами, служит одним из важных внешнеполитических векторов государственной политики, указывающих на конструктивный путь международного развития.

30 июня 2025 года Президент Сердар Бердымухамедов принял вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Пакистан в Туркменистане Фарйал Легари, которая вручила главе государства верительные грамоты.

Как было отмечено во время встречи, наши страны и народы связывают не только дружественные и братские отношения, но и общность духовных, культурных и исторических ценностей.

Как подчёркивалось в ходе встречи, Пакистан выступает одним из важнейших партнёров Туркменистана в Южно-Азиатском регионе. В настоящее время сотрудничество между Туркменистаном и Пакистаном успешно развивается в политико-дипломатической, торгово-экономической, энергетической, транспортной, образовательной и культурно-гуманитарной областях.

Торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество занимает особое место в повестке дня туркмено-пакистанских отношений.

В настоящее время наши страны реализуют крупные региональные энергетические и коммуникационные проекты, в частности, строительство транснационального газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, а также оптико-волоконной линии связи и линии электропередачи по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан.

В данной связи глава государства подчеркнул, что эти проекты в ­перспективе будут способствовать социально-экономическому развитию всего региона.

Как подчеркнула госпожа Посол Легхари, в своей статье, опубликованной на страницах центральной газеты «Нейтральный Туркменистан» 23 сентября 2025 года, «В прошлом состоялось 19 визитов делегаций Пакистана на уровне глав государств и правительств, 28 визитов на министерском уровне, а также пять обменов высокопоставленными делегациями. Со стороны Туркменистана было четыре визита на высшем уровне, 10 министерских визитов и один парламентский».

Институциональные механизмы сотрудничества укреплены 48 существующими меморандумами о взаимопонимании. В стадии подготовки находятся дополнительные соглашения в области торговли, мультимодальной логистики, включая морские порты, культуры, образования и туризма.

Экономическое взаимодействие реализуется главным образом в области энергетики, транспорта, бизнеса и текстильной промышленности.

Как отметила Посол: «Совместные проекты, такие, как газопровод ТАПИ и энергетический проект ТАП, стали важным фактором сближения двух стран в энергетической области. Пакистан высоко ценит стратегические энергетические ресурсы Туркменистана и его ведущую роль в формировании энергетической политики страны, считая его надёжным региональным поставщиком энергии».

Пакистан предлагает новые и выгодные торговые и транспортные маршруты, соединяющие Туркменистан с внутренними рынками Пакистана и предоставляющие выход на региональные и мировые рынки через порты Карачи и Гвадар.

Пакистанские компании мирового уровня предлагают услуги в области логистики и инфраструктуры, которые могут значительно укрепить двустороннюю и региональную взаимосвязанность через Афганистан и обеспечить кратчайший сухопутный путь к тёплым водам Аравийского моря.

Пакистан уже предоставляет туркменским предпринимателям возможность получения бизнес-визы в течение 24 часов для развития торговли.

Торговля текстилем является важным направлением двусторонних экономических отношений. Туркменский хлопок, пряжа и шерсть могут экспортироваться в Пакистан, а пакистанские текстильные изделия и одежда – находить рынок в Туркменистане. Сходство туркменской и пакистанской женской моды делает её идеальной площадкой для сотрудничества между дизайнерами и проведения модных показов и выставок, подробно демонстрирующих исторические тенденции, которые передавались на протяжении веков между туркменами от Центральной Азии до Пакистана.

Дипломатический диалог между Туркменистаном и Пакистаном идет в режиме «нон-стоп». В частности, только за последние месяцы состоялись ряд важных встреч.

Среди них – 31 июля 2025 г. состоялась встреча Посла Туркменистана в Пакистане с высокопоставленным политиком и главой Группы дипломатической дружбы Пакистана Мухаммадом Али Дуррани. Во время встречи стороны выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества и расширении двусторонних торгово-экономических отношений. В данном контексте прозвучали предложения о проведении совместных выставок и инвестиционных форумов обмене бизнес-делегациями. В завершение встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в развитии двустороннего диалога и укреплении партнёрских отношений.

Посол Туркменистана в Пакистане Атаджан Мовламов 11 августа 2025 года провел встречу с федеральным министром финансов и доходов Пакистана сенатором Мухаммадом Аурангзебом для обсуждения двустороннего сотрудничества в финансово-экономической сфере. Центральное место в повестке дня заняло обсуждение ускорения реализации проекта ТАПИ – газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия. Стороны также рассмотрели вопросы расширения торгово-экономических связей, стимулирования взаимных инвестиций и создания благоприятных условий для деловой активности.

25 августа 2025 года в Ашхабаде состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Исламской Республики Пакистан. Наряду с политико-дипломатическими вопросами было уделено особое внимание значимости торгово-экономического сотрудничества, которое занимает центральное место в туркмено-пакистанских отношениях.

Стороны отметили важность работы Совместной туркмено-пакистанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, реализации проекта транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), который рассматривается как важный шаг для укрепления энергетической и транспортной взаимосвязанности в регионе. Стороны также обсудили пути совершенствования договорно-правовой базы сотрудничества и продвижения совместных проектов в сферах энергетики и транспорта.

1 октября 2025 года в Исламабаде состоялась встреча Посла Туркменистана в Пакистане Атаджана Мовламова с координатором по зарубежным связям, бизнесу и торговым контактам в рамках Молодежной программы премьер-министра Пакистана Шахерияром Мемоном.

Встреча, прошедшая в Посольстве Туркменистана, была посвящена поиску новых путей укрепления торгово-экономических отношений и расширения партнерства между двумя государствами.

Ключевой темой обсуждения стало развитие энергетических связей и реализация стратегических проектов, имеющих критическое значение для региональной интеграции и энергетической безопасности. Посол проинформировал о ходе строительства линии электропередачи TAP (Туркменистан–Афганистан–Пакистан).

Отдельное внимание было уделено инновационным достижениям Туркменистана. Стороны обсудили строительство экологически устойчивого и инновационного города Аркадаг, который позиционируется как модель «умного» городского развития в регионе.

Совсем недавно – 29 октября 2025 года в посольстве Туркменистана в Исламабаде состоялась встреча с делегацией Пакистана во главе с сенатором Насимой Эхсан, председателем Комитета Сената по делегированному законодательству. Об этом сообщается на сайте туркменского дипведомства.

Стороны подчеркнули стратегическое значение строящегося газопровода ТАПИ и линии электропередачи ТАП. Была отмечена актуальность этих проектов для пакистанской провинции Белуджистан, поскольку регион остро нуждается в природном газе и электроэнергии для стимулирования своего экономического развития.

В заключение хотелось бы отметить, что регион Центральной Азии, да и обширный регион так называемой Большой Центральной Азии имеет большие перспективы для развития взаимовыгодных отношений, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, инфраструктурной, промышленно-индустриальной областях.

Поэтому заинтересованный диалог, в том числе и нынешний форум несомненно станет конструктивным вкладом в плодотворное региональное партнерство наших стран и народов.

Спасибо за внимание. /// nCa, 17 ноября 2025 г.