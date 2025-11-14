ЮНФПА провел консультационную встречу по обсуждению влияния социальных норм на гендерное равенство

Ашхабад, 14 ноября 2025 г. – 13 и 14 ноября 2025 года Представительство Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Туркменистане в сотрудничестве с Институтом государства, права и демократии Туркменистана провело рабочую встречу по обсуждению влияния социальных норм и стереотипов на продвижение гендерного равенства и их взаимосвязи с насилием в отношении женщин.

Мероприятие было организовано в соответствии с Дорожной картой по выполнению Заключительных замечаний Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) по шестому периодическому докладу Туркменистана. Консультации провела международный консультант ЮНФПА г-жа Малин Палм.

Участники, представляющие ключевые министерства и ведомства страны, а также общественные организации, обсудили вопросы влияния социальных норм и стереотипов на достижение гендерного равенства в таких сферах, как образование, здравоохранение, расширение возможностей для женщин и мужчин, обеспечение безопасности и укрепление семьи, а также влияние социальных норм на возникновение гендерного насилия.

Анализ, проведенный по результатам встречи, позволит определить приоритетные области для программного вмешательства ЮНФПА с целью дальнейшего продвижения гендерного равенства и расширения возможностей для женщин и девочек в Туркменистане.

Г-жа Малин Палм является экспертом с более чем 20-летним опытом работы, специализирующимся на вопросах гендерного равенства, социальных норм и предотвращения гендерного насилия. Г-жа Палм имеет степень магистра в области социальных наук и обширный опыт работы в государственных структурах и международных организациях, включая сотрудничество с ОБСЕ, ООН-Женщины и Международной федерацией планируемого родительства (IPPF). Ее деятельность включает планирование программ, оценку проектов, а также проведение обучения по вопросам гендерного насилия, насилия, связанного с “честью”, и межкультурной коммуникации, в том числе, в Департаменте полиции Сконе (Швеция).

Для дополнительной информации: Мехри Каркулова, Руководитель программы по вопросам гендерного равенства и молодежной политики; karakulova@unfpa.org

/// nCa, 14 ноября 2025 г. (совместно с Представительством ЮНФПА в Туркменистане)