ООН и Правительство Туркменистана продвигают совместные программы в интересах устойчивого развития

Ашхабад, 13 ноября 2025 года – Организация Объединённых Наций в Туркменистане и Правительство Туркменистана провели заседание Межведомственной координационной комиссии для обсуждения и согласования усилий по совместным программам, направленным на поддержку национальных приоритетов страны и достижение Целей устойчивого развития (ЦУР).

Заседание, которым руководил Министр финансов и экономики Туркменистана Мамметгулы Астанагулов, собрало высокопоставленных государственных представителей и Страновой команды ООН. В своём вступительном слове Постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко выразил признательность Правительству за тесное сотрудничество с системой ООН и подчеркнул важность этих программ как ключевых инструментов будущей Рамочной программы сотрудничества ООН–Туркменистан на 2026–2030 годы.

«Совместные программы — это не просто проекты, а механизмы партнёрства, объединяющие усилия государственных органов, агентств ООН, гражданского общества и частного сектора. Их реализация будет способствовать достижению национальных показателей по ЦУР, укреплению региональной связанности, развитию человеческого потенциала и повышению климатической устойчивости», — отметил г-н Шлапаченко.

Комиссия рассмотрела четыре приоритетные совместные программы, находящиеся в стадии разработки:

Молодёжь, мир и безопасность — расширение возможностей для подростков и молодёжи в продвижении устойчивого мира и развития

— расширение возможностей для подростков и молодёжи в продвижении устойчивого мира и развития Цифровое управление – внедрение современных технологий для повышения прозрачности и эффективности государственного управления.

– внедрение современных технологий для повышения прозрачности и эффективности государственного управления. Поддержка перехода к зелёной энергетике — продвижение решений в области возобновляемой энергетики и устойчивых энергетических практик.

— продвижение решений в области возобновляемой энергетики и устойчивых энергетических практик. Сокращение выбросов метана — поддержка обязательств Туркменистана по Глобальной метановой инициативе, принятой на КС-28.

Эти программы отражают национальные приоритеты развития Туркменистана и международные обязательства, интегрируя принципы устойчивого развития во все сектора. ООН и Правительство договорились продолжить работу по завершению проектирования программ до конца 2025 года с началом их реализации в 2026 году. Национальное софинансирование станет ключевым фактором в привлечении дополнительных ресурсов от международных партнёров.

Заседание завершилось общим обязательством ускорить подготовку к реализации этих инициатив, которые станут практическими инструментами достижения ЦУР и реализации Авазинской Программы действия на 2024–2034 годы для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

ООН остаётся надёжным партнёром Туркменистана в продвижении этих инициатив. Вместе мы сможем добиться значимых результатов для страны и региона. ///nCa, 14 ноября 2025 г. (совместно с Региональным бюро ООН, Туркменистан)