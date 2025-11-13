Подготовка к Международному форуму мира и доверия в Туркменистане набирает темпы

К 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана

Ашхабад, 12 декабря 2025 года

По мере приближения одного из самых значимых событий в новейшей дипломатической истории страны, подготовка к Международному форуму мира и доверия в Туркменистане выходит на финишную прямую. До начала высокоуровневого собрания, которое состоится 12 декабря 2025 года, остается всего месяц, и страна активно реализует масштабные организационные, дипломатические и инфраструктурные меры для обеспечения успеха этого знакового форума.

Форум станет кульминацией Года мира и доверия, объявленного на 2025 год резолюцией ООН, инициированной Туркменистаном и поддержанной 86 государствами. Документ был принят консенсусом 21 марта 2024 года. Проведение форума приурочено к 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, впервые признанного Генеральной Ассамблеей ООН 12 декабря 1995 года, когда все 185 государств-членов единогласно поддержали историческую резолюцию.

Исторический контекст и значение

Постоянный нейтралитет Туркменистана неоднократно подтверждался Организацией Объединённых Наций — в 1995, 2015 и, в последний раз, 21 марта 2025 года, когда Генеральная Ассамблея вновь приняла резолюцию о постоянном нейтралитете страны. В феврале 2017 года ООН также объявила 12 декабря Международным днём нейтралитета, подчеркнув всемирное признание миролюбивой внешней политики Туркменистана.

Ожидается, что предстоящий форум соберёт глав государств и правительств, министров иностранных дел, а также руководителей ведущих международных и региональных организаций со всего мира. Мероприятие станет платформой для диалога на высоком уровне по вопросам превентивной дипломатии, устойчивого развития, регионального сотрудничества и реагирования на современные глобальные вызовы, включая энергетическую безопасность, изменение климата и транснациональные угрозы.

Организационная структура и руководство

Правительством Туркменистана создан Государственный организационный комитет, координирующий все аспекты подготовки к празднованию и форуму. Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов лично проводит заседания этого комитета, рассматривая ход организационных и логистических мероприятий. 8 ноября 2025 года он провёл расширенное совещание с участием членов Кабинета Министров и руководителей профильных ведомств, где были обсуждены вопросы готовности к национальным и международным событиям.

Правовая и конституционная основа

Важным шагом, укрепившим идеологическую базу форума, стало подписание Президентом Сердаром Бердымухамедовым 19 сентября 2025 года Конституционного закона «О правовых основах политики мира и доверия Нейтрального Туркменистана». Этот исторический документ, вступивший в силу с момента подписания, закрепил ключевые принципы внешней политики страны, её приверженность нейтралитету, гуманизму и конструктивному международному диалогу.

Закон устанавливает 14 основных принципов, составляющих основу политики мира и доверия Туркменистана. Среди них — следование философии «Диалог — гарантия мира» в международных отношениях, приоритет общепризнанных норм международного права, добросовестное выполнение международных обязательств, уважение суверенитета и равенства государств. Документ подчёркивает роль превентивной дипломатии, парламентской дипломатии и Группы друзей нейтралитета в укреплении мира и доверия в мире.

Инициатором принятия данного закона выступил Национальный Лидер Гурбангулы Бердымухамедов, который на заседании Президиума Халк Маслахаты 20 августа 2025 года отметил его важность для отражения главных целей, принципов превентивной дипломатии и приоритетов внутренней и внешней политики государства в преддверии декабрьского форума.

Инфраструктурное развитие и подготовка столицы

В Ашхабаде ведётся масштабная работа по благоустройству и обновлению городской инфраструктуры к приёму иностранных делегаций. Вице-премьер Б. Аннамамедов, курирующий столицу, доложил о ходе крупных реконструкционных проектов, включающих:

модернизацию жилых комплексов с улучшенной планировкой;

строительство новых торговых объектов;

замену городских осветительных опор;

ремонт и расширение магистралей и улиц;

обновление подземных и надземных пешеходных переходов;

реконструкцию фасадов многоэтажных и административных зданий;

расширение зелёных зон и озеленение города;

модернизацию систем связи и общественных удобств.

Для эффективной координации создана специальная комиссия с участием представителей соответствующих государственных структур, за каждой сферой закреплены ответственные должностные лица.

Цифровая инфраструктура и официальный сайт

Туркменистан запустил официальный многоязычный сайт Международного форума мира и доверия — www.neutrality.gov.tm.Ресурс доступен на туркменском, английском и русском языках и служит основным информационным центром для участников и всех заинтересованных сторон.

На сайте размещена подробная информация о программе форума, внешнеполитических приоритетах и стратегии развития Туркменистана, а также об успехах страны в экономике, здравоохранении, образовании и науке. Через портал осуществляется онлайн-регистрация участников, что делает его ключевой цифровой площадкой этого престижного события.

Международная дипломатическая активность

Телефонная дипломатия высокого уровня

В ходе заключительного этапа подготовки министр иностранных дел Рашид Мередов провёл серию интенсивных телефонных переговоров с коллегами из различных стран, посвящённых участию в форуме и укреплению двустороннего сотрудничества. Только 12 ноября 2025 года состоялись четыре значимых дипломатических контакта:

Венгрия: Рашид Мередов обсудил с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто вопросы двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах. Министры подчеркнули, что контакты на высоком уровне способствуют развитию сотрудничества, и обменялись мнениями о перспективах многостороннего взаимодействия в рамках ООН, уделив особое внимание подготовке к Международному форуму мира и доверия.

Словакия: в беседе с государственным секретарём Министерства иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мареком Эштоком стороны подтвердили готовность продолжать конструктивное сотрудничество в региональных и международных структурах, прежде всего в рамках ООН, уделив при этом особое внимание вопросам подготовки к форуму.

Ирак: в ходе переговоров с министром иностранных дел Республики Ирак Фуадом Мохаммедом Хусейном обсуждались вопросы политического, дипломатического, торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в тесном сотрудничестве в международных организациях и обсудили организационные аспекты форума, посвящённого Международному году мира и доверия, 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана и Международному дню нейтралитета.

Джибути: В разговоре с министром иностранных дел Республики Джибути Махмудом Али Юсуфом стороны отметили важность расширения политических, дипломатических и экономических связей, высоко оценили уровень взаимодействия в рамках ООН и Организации исламского сотрудничества и обменялись мнениями по подготовке к декабрьскому форуму.

Ранее предпринятые дипломатические инициативы

На протяжении 2025 года Туркменистан проводил активную дипломатическую кампанию по продвижению форума и Международного года мира и доверия. 10 марта 2025 года МИД страны организовал крупный брифинг для глав и сотрудников дипломатических миссий, представителей международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, а также отечественных и зарубежных СМИ. В своём выступлении министр иностранных дел Рашид Мередов отметил, что реализация резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Международный год мира и доверия, 2025» началась с торжественного мероприятия в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, в котором приняли участие свыше 100 представителей.

На брифинге присутствовали представители агентств ООН, Европейского Союза, Европейского банка реконструкции и развития, Азиатского банка развития, а также дипломатических миссий стран Центральной Азии, Германии, Индии, Ливии, Пакистана, Малайзии и Франции. Все участники подчеркнули важную роль Туркменистана в продвижении мира, стабильности и экономической интеграции в регионе.

Взаимодействие с Организацией Объединённых Наций

Национальный Лидер Гурбангулы Бердымухамедов поддерживает регулярные контакты с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем по вопросам подготовки к форуму. В ходе одного из телефонных разговоров в этом году Бердымухамедов сообщил, что перед Туркменистаном стоит задача реализации масштабной программы мероприятий, посвящённых резолюции Генассамблеи ООН «2025 год — Международный год мира и доверия» и 30-летию нейтралитета, центральным событием которых станет международный форум.

Генеральный секретарь ООН отметил актуальность инициатив Туркменистана на международной арене и подтвердил поддержку со стороны ООН деятельности, основанной на принципах нейтралитета и миролюбия. Этот высокий уровень взаимодействия подчёркивает мировое значение декабрьского форума.

Ожидаемые итоги и повестка форума

Международный форум мира и доверия призван рассмотреть ключевые направления:

Превентивная дипломатия: форум продолжит развитие опыта Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, расположенного в Ашхабаде с 2007 года. Туркменистан предложил провести в 2025 году встречу руководителей центров превентивной дипломатии ООН для обмена опытом и налаживания взаимодействия между странами региона.

Устойчивое развитие: участники обсудят объединение многосторонних усилий по достижению Целей устойчивого развития через укрепление мира и доверия, создание благоприятных внешних условий и обеспечение комплексной безопасности в экономической, экологической, технологической и гуманитарной сферах.

Региональное сотрудничество: особое внимание будет уделено углублению регионального взаимодействия, прежде всего в Центральной Азии, объявленной зоной мира, доверия и сотрудничества резолюцией Генассамблеи ООН в октябре 2024 года — по инициативе Туркменистана и Регионального центра ООН.

Глобальная стратегия безопасности: в развитие инициативы президента Сердара Бердымухамедова по выработке Глобальной стратегии безопасности на форуме будут обсуждаться комплексные подходы к безопасности, учитывающие не только военно-политические, но и экономические, экологические, технологические и гуманитарные факторы.

Парламентская дипломатия: участники рассмотрят роль парламентской дипломатии в реализации политики мира и доверия, а также деятельность Группы друзей нейтралитета как эффективного инструмента обеспечения мира и доверия во всём мире.

Энергетическая безопасность и взаимосвязанность: в контексте вклада Туркменистана в мировую энергетическую дипломатию обсуждения будут посвящены вопросам надёжного и стабильного транзита энергоресурсов и инфраструктурной взаимосвязанности. Инициативы страны легли в основу резолюций ООН 2008, 2013 и 2023 годов, а крупные проекты, такие как газопровод Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ), демонстрируют стремление Туркменистана к развитию региональной интеграции и взаимной выгоды.

Текущая ситуация и заключительный этап подготовки

Менее чем за месяц до начала форума подготовительные работы достигли максимальной интенсивности. Все профильные министерства и ведомства проводят комплексные мероприятия по организации празднования Дня нейтралитета и проведения международного форума.

Государственный организационный комитет регулярно оценивает готовность по всем направлениям — дипломатическому, логистическому, инфраструктурному и протокольному.

Столица Ашхабад завершает работы по благоустройству и улучшению городской среды, чтобы достойно принять гостей высокого уровня. Международный приёмный центр и другие площадки, предназначенные для проведения мероприятий, готовятся по самым высоким стандартам, отражая туркменские традиции гостеприимства и значимость предстоящего события.

Международная активность продолжается: дипломатические миссии ведут работу по подтверждению участия делегаций и новых приглашений. Многоязычный сайт www.neutrality.gov.tm остаётся основным каналом регистрации и источником актуальной информации для участников со всего мира. /// nCa, 13 ноября 2025 г.



