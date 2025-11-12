В Ашхабаде состоялась Colvir Banking Conference: банки обсудили будущее финансов и роль искусственного интеллекта

10 ноября 2025 года в Ашхабаде прошла четвертая ежегодная конференция Colvir Banking Conference, организованная международной IT-компанией Colvir Software Solutions — одним из крупнейших разработчиков банковских решений в странах СНГ и Центральной Азии.

Мероприятие, состоявшееся в отеле Archabil, стало ключевым событием юбилейного года компании, отметившей 25 лет на рынке и 17 лет деятельности в Туркменистане. В конференции приняли участие представители Центрального банка Туркменистана, коммерческих банков, Государственного предприятия «Туркменпочта», а также международных организаций и технологических компаний.

Деловую программу открыл директор департамента развития бизнеса Денис Юдин, представив стратегический доклад «Макротренды десятилетия и сценарии будущего финансов». Он обозначил шесть ключевых направлений, которые, по оценке экспертов Colvir, будут формировать финансовый ландшафт ближайших лет: искусственный интеллект как новая инфраструктура, токенизация активов, гиг-экономика, инклюзивность, здоровье как новая валюта и возврат к локальной идентичности.

Старший пресейл-менеджер Алексей Солуянов рассказал о цифровых инструментах, которые повышают эффективность банковских операций и улучшают клиентский опыт.

В своем выступлении он представил актуальные разработки Colvir — обновленную автоматизированную банковскую систему Colvir V3, решения Smart Data Hub и Сервер Безопасности 3.1, а также направления будущего развития, включая микрофинансовые продукты, поддержку цифровых валют национальных банкови исламские финансовые инструменты.

Руководитель пресейла Станислав Малинин представил доклад «Используем AI с измеримым результатом и безопасно», посвященный практическому применению искусственного интеллекта в финансовом секторе.

Он подчеркнул, что AI — это инструмент, эффективность которого напрямую зависит от качества данных и постановки задач.



В числе приведенных примеров — автоматизация бизнес-процессов, AI-мониторинг безопасности, персонализированные предложения клиентам и AI-сервисы для повышения финансовой грамотности.

Отдельное внимание было уделено вопросам регуляторного контроля и построения гибридных моделей, совмещающих локальные и облачные сервисы.

По словам Малинина, при последовательном подходе банки Центральной Азии смогут получить оценимый эффект от AI уже в первые месяцы после запуска пилотных проектов.

В качестве приглашенного спикера выступил представитель IBM Константин Пунда, представивший подход компании к созданию инфраструктуры для mission-critical приложений и внедрению генеративного искусственного интеллекта (GenAI) в корпоративные процессы банков.

По итогам конференции участники отметили высокий профессиональный уровень выступлений и практическую пользу представленных кейсов. Согласно проведенному опросу, ключевыми целями участия стали знакомство с глобальными трендами, обмен опытом по внедрению AI и понимание дальнейшего развития цифровых сервисов Colvir. Участники подчеркнули важность подобных встреч для обмена знаниями и обсуждения задач отрасли.

Представители Colvir Software Solutions поблагодарили гостей за активное участие и подчеркнули, что миссия компании выходит за рамки технологических решений — Colvir активно развивает образовательные инициативы, проводит вебинары, буткемпы Colvir Camp и отраслевые мероприятия, где банковские специалисты получают новые знания и практические навыки.

Кроме организации собственной банковской конференции компания Colvir Software Solutions выступает платиновым спонсором Международного Финтех-Форума, проходящего в Ашхабаде 12–13 ноября 2025 года под эгидой Министерства связи и информатизации Туркменистана.

В рамках форума представители Colvir примут участие в нескольких сессиях:

12 и 13 ноября — Денис Юдин выступит на пленарных сессиях «Цифровая трансформация: устойчивое развитие экономики Туркменистана благодаря международному сотрудничеству» и «Роль финтеха в цифровом развитии Туркменистана».

13 ноября — Алексей Солуянов представит доклад в рамках сессии «Базовые финансовые технологии для цифровой экономики».

О компании Colvir Software Solutions

Компания Colvir Software Solutions, основанная в Великобритании в 2000 году, разрабатывает и внедряет комплексные IT-решения для банков, почтовых и государственных финансовых организаций.

В портфеле — автоматизированная банковская система, дистанционное банковское обслуживание, ERP, CRM, казначейство, платежные и интеграционные решения.

Сегодня 80% банков Туркменистана используют решения Colvir, а через системы компании проходит более 90% финансовых потоков страны.

Компания продолжает укреплять позиции в регионе, реализуя технологические и образовательные инициативы, направленные на устойчивое цифровое будущее финансового сектора Туркменистана. /// nCa, 12 ноября 2025 г. (в сотрудничестве с Colvir Software Solutions)