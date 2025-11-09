Делегация Туркменистана приняла участие во II Международной конференции по вопросам государственного управления в Москве

6-7 ноября 2025 года делегация Туркменистана во главе с ректором Академии государственной службы при Президенте Туркменистана А.Аннамурадовым приняла участие в работе II Международной научно-практической конференции, посвященной вопросам государственного управления. Мероприятие, организованное Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, собрало 3 тысячи участников из 7 стран мира.

В ходе конференции состоялось обсуждение ключевых вопросов интеграции научных исследований и передовых технологий в процесс принятия управленческих решений, обмен опытом и лучшими практиками между учёными, государственными служащими и представителями бизнеса, а также формирование предложений по совершенствованию системы подготовки кадров для органов власти и развитию механизмов взаимодействия науки и государства.

Выступая на пленарном заседании «Глобальные тренды и лучшие практики государственного управления» А.Аннамурадов подробно рассказал о деятельности Академии государственной службы при Президенте Туркменистана, где созданы все условия для подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров руководящего звена и госслужащих, их профессионального совершенствования согласно требованиям времени.

7 ноября состоялась встреча А.Аннамурадова с ректором Президентской академии России А.Комиссаровым.

Подчеркнув значимость действующего двустороннего соглашения о сотрудничестве, стороны обсудили вопросы реализации совместных образовательных программ дополнительного профессионального образования государственных служащих и кадрового резерва Туркменистана и Российской Федерации, повышения уровня профессиональной подготовки преподавательских кадров и проведения совместных исследований. ///nCa, 9 ноября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в России)