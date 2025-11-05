Dost Gurluşyk Sowda Önümçilik HJ, Rysgally Zahmet, Energy China, Ajayyp Gurluşyk, Gerçek Yashlar и CAI Interbudmontazh — Бронзовые спонсоры CIET 2025

Организационный комитет Международной конференции и выставки «Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана» (CIET 2025) с гордостью сообщает, что компании Dost Gurluşyk Sowda Önümçilik HJ, Rysgally Zahmet, Energy China, Ajayyp Gurluşyk, Gerçek Yashlar и CAI Interbudmontazh примут участие в качестве Бронзовых спонсоров форума, который пройдет 3–4 ноября 2025 года в национальной туристической зоне «Аваза», Туркменистан.

Компания Dost Gurluşyk Sowda Önümçilik HJ — ведущая туркменская компания, специализирующаяся на строительстве, промышленном производстве и торговле. Имеет опыт реализации проектов в сфере водоочистки, канализационных сетей и инженерных коммуникаций. Компания применяет современные технологии и международные стандарты качества для своевременной и качественной реализации проектов. Выступление в качестве Бронзового спонсора CIET 2025 демонстрирует её приверженность развитию строительного и инфраструктурного секторов Туркменистана.

Rysgally Zahmet — туркменское предприятие, занимающееся промышленным производством и поставкой строительного оборудования. Компания участвует в создании современных заводов, включая стекольные предприятия, а также предлагает комплексные EPC-решения для местных и региональных проектов. Её участие в CIET 2025 отражает активную роль в индустриальном развитии страны.

Energy China — международная компания-подрядчик с опытом в энергетике, возобновляемой энергетике и промышленном строительстве. В качестве Бронзового спонсора Energy China привносит международный опыт и передовые технологические решения на CIET 2025, поддерживая модернизацию промышленного и энергетического секторов Туркменистана.

Ajayyp Gurluşyk — туркменская строительная компания, реализующая крупные проекты, включая жилые, коммерческие и медицинские объекты. Компания участвовала в строительстве нового медицинского центра в Дашогузе и в других инфраструктурных проектах. Её участие в качестве Бронзового спонсора подчёркивает стремление к высокому качеству строительства и развитию партнёрств.

Gerçek Yashlar — ведущая компания в сфере лёгкой промышленности и производства обуви. Предприятие выпускает до 22,5 миллионов пар обуви ежегодно на 11 цехах, активно внедряет современные технологии, поддерживает импортозамещение и модернизацию производств. Участие в CIET 2025 в качестве Бронзового спонсора демонстрирует инновационный и молодежный подход компании.

CAI Interbudmontazh — строительная и монтажная компания с опытом реализации промышленных и гражданских объектов в Туркменистане. Участвовала в крупных инфраструктурных проектах, включая строительство метро и автомагистралей, сотрудничает с международными партнёрами и реализует проекты «под ключ». Её спонсорство CIET 2025 подчёркивает международное измерение форума и вклад иностранных подрядчиков в развитие промышленности и инфраструктуры Туркменистана.

Организационный комитет выражает искреннюю благодарность всем шести компаниям за поддержку CIET 2025 и активное участие в укреплении сотрудничества между национальными и международными партнёрами.

Более подробная информация о программе конференции, спикерах и условиях участия доступна на официальном сайте: ciet-turkmenistan.com. ///nCa, 5 ноября 2025 г. (материал предоставлен организаторами CIET 2025)