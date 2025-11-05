CIET 2025 в Авазе завершился: инновации, инвестиции и уверенность в будущем Туркменистана

Аваза, 5 ноября 2025 года.

Международная конференция и выставка «Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана» CIET 2025 завершила свою работу в Национальной туристической зоне Аваза, став ярким примером успешного сочетания национальных достижений и международного партнёрства.

Форум достижений и диалога

За два дня в форуме приняли участие более 1080 делегатов из 55 стран. Под девизом «Умное строительство. Чистая энергия. Устойчивое будущее» они обсуждали вопросы диверсификации экономики, зелёных технологий и цифровизации промышленности.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Баймырат Аннамаммедов в заключительном слове отметил, что форум стал важной площадкой для конструктивного обмена опытом и презентации новейших проектов.

«CIET 2025 показал, что развитие промышленности Туркменистана опирается на инновации, чистые технологии и открытость для сотрудничества», — подчеркнул он.

Инфраструктурные и промышленные вехи

Заместитель Министра строительства и архитектуры Берды Халыков рассказал о введённых в эксплуатацию объектах — мосте через залив Гарабогаз, новом карбамидном заводе в Балканском велаяте и автомобильной дороге Туркменбаши–Гарабогаз–граница Казахстана.

Министр промышленности и строительного производства Тойгулы Нуров отметил, что введённые в строй заводы по выпуску керамики, стекла и цемента позволяют обеспечить внутренний рынок и развивать экспортный потенциал.

Энергия и знания для будущего

Ректор Государственного энергетического института Сердар Назаров представил новый учебно-научный комплекс, в котором готовят специалистов в области водородной энергетики и цифровых технологий. Он подчеркнул, что вуз получил международные «зелёные сертификаты» и признание ЮНЕСКО за вклад в устойчивое развитие.

Представитель ЮНИДО Фаррух Алимджанов отметил роль цифровой трансформации и Индустрии 4.0 в ускорении инклюзивного роста. Он подчеркнул, что Туркменистан становится активным участником глобального перехода к умному производству.

Частный сектор — движущая сила экономики

Предприниматели Гадам Хошагтов (Eziz Doganlar Keramika) и Нурмухаммет Аннамухаммедов (Polat Turba Kärhanasy) рассказали о новых производствах, созданных на основе передовых технологий и ориентированных на экспорт. По их словам, создание таких предприятий способствует занятости населения и импортозамещению.

Итоги и перспективы

Делегаты отметили высокий уровень организации форума и его значение для укрепления международных связей. Компании Mitsubishi Heavy Industries, Çalık Holding, Rönesans Holding, Bitdeer Technologies Group, HORN Glass Industries AG и другие выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству.

CIET 2025 завершился на оптимистичной ноте — с уверенностью в том, что взаимодействие государственного и частного секторов, а также инновационные подходы и экологическая ответственность станут основой для дальнейшего процветания Туркменистана.

«Мы строим не только города и заводы, но и доверие, которое соединяет Туркменистан с миром», — отметил в заключение Баймырат Аннамаммедов. ///nCa, 5 ноября 2025 г. (материал предоставлен организаторами CIET 2025)