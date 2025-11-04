Третья сессия CIET 2025: Роль государственно-частного партнёрства в развитии ключевых отраслей Туркменистана

4 ноября 2025 года в Национальной туристической зоне «Аваза» в рамках Международной конференции и выставки CIET 2025 прошла третья сессия — «Роль государственно-частного партнёрства в развитии строительной, промышленной, химической, энергетической и дорожной отраслей». Участники обсудили механизмы ГЧП как драйвер привлечения инвестиций, импортозамещения и устойчивого роста. Спикеры представили статистику, модели сотрудничества, успешные кейсы и планы локализации производства.

Доля частного сектора и модели ГЧП

Бабаныяз Ялаков, заместитель министра финансов и экономики Туркменистана, сообщил: по итогам 2024 года доля негосударственного сектора в ВВП (без учёта ТЭК) достигла 72,8 % — рост на 1,5 п.п. за год. Это результат увеличения участия частного бизнеса в инвестиционных проектах.

Ялаков выделил три основные модели ГЧП:

Государственный заказ — полный цикл (проектирование, строительство, финансирование) выполняет частная компания по госконтракту. Применяется при бюджетном финансировании в строительстве и промышленности. Разделение рисков — проектирование и строительство за частным партнёром, эксплуатация и содержание — за государством. Используется в социальной сфере (жильё, соцобъекты). Полная передача — финансирование от государства, проектирование, строительство, эксплуатация и содержание — у частной компании.

Спикер отметил, что в целях создания равных условий для бизнеса, в том числе на условиях ГЧП важным звеном рыночной инфраструктуры выступает система информационной поддержки частного сектора. Она включает в себя базу данных о законодательных актах, регулирующих предпринимательскую деятельность, информационные блоки о неиспользуемых сырьевых ресурсах, свободных производственных мощностях, состоянии и изменении рыночной конъюнктуры по ряду номенклатурных позиций, другой маркетинговой деятельности.

Финансовая поддержка и «зелёная» экономика

Мердан Паливанов, заместитель директора Центрального банка Туркменистана, подчеркнул: устойчивое развитие невозможно без сильной финансовой системы и цифровых решений. Привлечение международных инвестиций в климатоустойчивую инфраструктуру и использование ресурсов местных банков открывают возможности для промышленности с учётом экологических стандартов.

Туркменистан активно сотрудничает с МВФ, Всемирным банком, ЕБРР, АБР, Исламским банком развития. Это укрепляет институциональную базу и внедряет лучшие практики устойчивого финансирования.

Совместные предприятия в промышленности

Ресул Мырадов, заместитель министра промышленности и строительного производства, представил серию ГЧП-проектов:

СП «Elektron ylhamy» , «Hojalyk harytlary» , «Polat turba kärhanasy» — созданы предприятиями Министерства промышленности и строительного производства и Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана.

, , — созданы предприятиями Министерства промышленности и строительного производства и Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана. СП «Senagat tehnologiýalary» (ГП «Небитмаш» + ЧП «Алгап») — производство стеклопластиковой и композитной арматуры.

(ГП «Небитмаш» + ЧП «Алгап») — производство стеклопластиковой и композитной арматуры. СП «Türkmen senagat önümleri» (ГП «Türkmendemirönümleri» + ХО «Berk menzil gurluşyk») — алюминиевые профили и оконное стекло.

(ГП «Türkmendemirönümleri» + ХО «Berk menzil gurluşyk») — алюминиевые профили и оконное стекло. СП «Türkmen kaolin» (Балканское горнорудное управление + ХО «Derýaplastik») — 20 000 т каолиновой продукции в год.

(Балканское горнорудное управление + ХО «Derýaplastik») — 20 000 т каолиновой продукции в год. СП «Türkmen lift» (ГП «Небитмаш» + ЧП «Sport ýyldyzy») — план: 400 лифтов, 30 эскалаторов, 100 грузовых лифтов в год + сервис.

(ГП «Небитмаш» + ЧП «Sport ýyldyzy») — план: 400 лифтов, 30 эскалаторов, 100 грузовых лифтов в год + сервис. СП «Türkmen gips» (Койтендагское горнодобывающее управление + ХО «Ak Bulut») — завод на 20 млн м² гипсокартона и 250 тыс. т сухих смесей.

(Койтендагское горнодобывающее управление + ХО «Ak Bulut») — завод на 20 млн м² гипсокартона и 250 тыс. т сухих смесей. ХО «Aýdyň Gijeler» — производство алюмомедных кабелей (80 млн м/год), расширение ассортимента электроники.

Успешные кейсы частного бизнеса в ГЧП

Нурмухаммет Аннамухаммедов, директор ЭО «Полат турба», анонсировал завод на 50 000 т стальных спирально-навивных труб в год (диаметр 406–1625 мм). Продукция соответствует мировым стандартам, применяется в водо-, газо-, нефтепроводах, орошении.

Владислав Адмакин, представитель ХО «Aýdyň Gijeler», рассказал, что «Aýdyň Gijeler» работает в партнёрстве государства и частного сектора: 51 % капитала принадлежит индивидуальному предпринимателю, а 49 % — Министерству промышленности и строительного производства Туркменистана.

Выручка и прибыль компании стабильно растут — в среднем на 40% в год.

За период от 3 до 5 лет предприятие внесло в бюджет страны в виде НДС около 70 миллионов манат, что эквивалентно 20 миллионам долларов США.

Компания производит кабели, светотехника, электроника, светофоры, дорожные знаки, SIM- и банковские карты, банкоматы, чековая лента. Параллельно компания активно реализует инновационные проекты в сфере цифровизации — это разработка и внедрение электронных ID-карт, SIM-технологий и комплексных цифровых решений для государственных структур.

По словам Адмакина, Туркменистан уже на 90% перешёл на энергосберегающее освещение отечественного производства. Только за последние два года на предприятиях Aýdyn Gijeler выпущено более 300 тысяч LED-прожекторов в прочных алюминиевых корпусах и свыше 5 миллионов энергосберегающих ламп, предназначенных для бытового и промышленного использования.

Третья сессия CIET 2025 показала, что ГЧП в Туркменистане — это не только статистика (72,8 % частного сектора), но и конкретные проекты: от лифтов и гипсокартона до банкоматов и энергосберегающего освещения. Синергия государства и бизнеса, поддержка банков и международных институтов создают основу для диверсифицированной, инновационной и экологически ориентированной экономики. ///nCa, 4 ноября 2025 г. (фото – THP)