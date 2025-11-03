В Туркменистане заложен новый комплекс по производству карбамида мощностью 1,155 млн тонн в год

2 ноября 2025 года, в рамках рабочей поездки в Балканский велаят Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в церемонии закладки фундамента современного комплекса по производству карбамида в этрапе Туркменбаши.

Новый объект, расположенный в посёлке Киянлы, станет одним из крупнейших в Центральной Азии и позволит вывести химическую промышленность страны на новый уровень.

Производственная мощность предприятия составит 1 миллион 155 тысяч тонн карбамида в год. Ежесуточно комплекс будет выпускать 2000 тонн аммиака, который станет сырьём для синтеза карбамида, а также 660 тысяч тонн готовой продукции ежегодно.

Проект опирается на передовые технологии и богатые запасы природного газа Туркменистана, обеспечивая устойчивое развитие экономики.

Строительство поручено консорциуму турецкой компании «Gap İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş.» и японской «Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.». Технологии производства аммиака предоставит датская «Topsoe», синтеза карбамида – итальянская «Saipem», основного производства карбамида – немецкая «Thyssenkrupp».

Японская «Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.» также внедрит технологию утилизации CO₂, что минимизирует экологический след и соответствует мировым стандартам «зелёной» промышленности.

Выступая на церемонии, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул: «На новом предприятии будет создано более тысячи новых рабочих мест. Большинство специалистов, которые будут здесь работать, прошли подготовку в зарубежных высших учебных заведениях. Здесь для них будут созданы все необходимые условия».

Для экспорта готовой продукции будет отремонтирован порт Киянлы, продлена существующая железная дорога до нового комплекса и обеспечено его подключение к национальной железнодорожной сети. Это позволит оперативно доставлять карбамид на международные рынки и укрепит позиции Туркменистана как надёжного поставщика удобрений.

Строительство начнётся в 2026 году, полный запуск запланирован на 2030 год.

Проект продолжает успешный опыт международного сотрудничества: в 2018 году консорциум «Mitsubishi Corporation» и GAP İnşaat ввёл в эксплуатацию завод «Garabogazkarbamid». Сегодня в стране действуют три крупных предприятия по выпуску карбамида: «Tejenkarbamid», «Marykarbamid» и «Garabogazkarbamid». ///nCa, 3 ноября 2025 г.