Туркменистан укрепляет евразийский коридор «Север-Юг»: Заложен фундамент трассы Туркменбаши–Гарабогаз, введен в строй мост через залив Гарабогазкёл

Туркменистан реализует ряд важных транспортных проектов в западной части, призванных улучшить связуемость внутри страны, а также в региональных масштабах и в рамках общей связуемости в Евразии по направлению маршрутов Север-Юг.

2 ноября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, посетив Балканский велаят, принял участие в церемонии закладки фундамента участка Туркменбаши–Гарабогаз автомобильной дороги Туркменбаши–Гарабогаз–граница Казахстана и моста через залив Гарабогазкёл, расположенного по маршруту данной автотрассы.

Автомобильный мост через залив Гарабогазкёл был построен туркменскими строителями совместно с компанией «Альтком». Общая протяжённость моста составляет 354 метра. Его ширина с двумя пролётами и двумя полосами движения – 21 метр, а общая длина подъездных путей к нему равна 2000 метрам.

Участок Туркменбаши–Гарабогаз автодороги Туркменбаши–Гарабогаз–граница Казахстана общей протяжённостью 207 километров продолжится от города Туркменбаши до автомобильного моста через залив Гарабогаз, далее до кольцевой развязки в районе завода «Garabogazkarbamid» и выйдет к Государственной границе с Казахстаном.

Дорога будет состоять из четырёх полос движения. Ширина дорожного полотна составит 27,5 метра, ширина проезжей части – 7,5 метра с каждой стороны, ширина полосы движения – 3,75 метра.

Для обеспечения безопасности полосы движения будут разделены между собой специальным бетонным ограждением, по обеим сторонам дороги будут установлены барьеры.

Дорожное покрытие будет состоять из нескольких слоёв. Поверх выровненного и уплотнённого грунтового слоя будут уложены: геотекстиль, крупнозернистая гравийно-песчаная смесь толщиной 30 см, мелкозернистая гравийно-песчаная смесь толщиной 20 см, ячеистый крупнозернистый горячий асфальтобетон толщиной 8 см, плотный крупнозернистый горячий асфальтобетон толщиной 7 см и в качестве завершающего слоя плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон толщиной 5 см с последующей трамбовкой.

Пропускная способность магистрали – 580 автомобилей в час и 14 000 автомобилей в сутки.

Вдоль дороги запланировано строительство 8 автобусных остановок, а также парковок, заправочных станций и объектов социального назначения.

Въезды и выезды на магистраль будут оснащены оборудованием видеонаблюдения с сервером хранения данных.

Значение новых объектов

«Новый мост и автомагистраль значительно увеличат объёмы грузооборота, транспортных и пассажирских перевозок между западным и северным регионами страны, а также соседними странами. Также будет способствовать увеличению грузооборота через Международный морской порт Туркменбаши», – отметил Президент, выступая на церемонии.

Автомобильная трасса Туркменбаши-Гарабогаз-граница с Казахстаном является частью автомобильно-­дорожной системы Центральной Азии, связывающей Иран, Туркменистан и Казахстан. Также следует отметить, что данный маршрут – это один из сегментов международных транспортных коридоров, проходящих по маршруту Север-Юг.

Данные маршруты могут привлечь перевозчиков из России, Казахстана, Туркменистана, Ирана и Индии, позволяя добраться до стран Северной и Западной Европы морским, железнодорожным и автомобильным транспортом.

Кроме того, улучшенная связуемость создает благоприятные условия для местного бизнеса по ведению трансграничной торговли с соседними странами. ///nCa, 3 ноября 2025 г.