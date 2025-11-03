Президент Туркменистана провёл встречу с главой «Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.» в Балканском велаяте

2 ноября 2025 года, в ходе рабочей поездки в Балканский велаят Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял главного исполнительного директора японской компании «Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.» Эйсаку Ито.

Как известно, «Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.» в консорциуме с турецкой «Gap İnşaat» выступает генеральным подрядчиком строительства нового комплекса по производству карбамида мощностью 1,155 млн тонн в год в посёлке Киянлы этрапа Туркменбаши.

В ходе беседы стороны отметили долгосрочный и взаимовыгодный характер отношений между Туркменистаном и Японией, основанных на принципах уважения и поддержки. В настоящее время ведущие японские компании успешно реализуют проекты в нефтегазовом секторе, энергетике и химической промышленности страны.

«Учитывая реализуемые в Туркменистане масштабные программы и реформы в промышленной сфере, созданные благоприятные условия для бизнеса, полагаю, что имеются большие возможности для развития нашего сотрудничества в новых направлениях в перспективе», – подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов.

Глава государства выразил уверенность, что новый карбамидный комплекс внесёт весомый вклад в экономическую мощь Туркменистана и укрепит его позиции на мировом рынке удобрений.

Эйсаку Ито поблагодарил Президента за доверие и созданные условия для эффективной работы иностранных компаний и гарантировал выполнение всех договорных обязательств качественно и в установленные сроки.

Завершая встречу, Президент Сердар Бердымухамедов акцентировал внимание на ключевых приоритетах туркменской стороны при реализации крупных объектов: обеспечение высокой производственной эффективности, строгое соблюдение экологических стандартов и внедрение новейших научных и технических достижений. ///nCa, 3 ноября 2025 г.