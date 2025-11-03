На западе Туркменистана открыто водоочистное сооружение по переработке морской воды

2 ноября 2025 года в Эсенгулыйском этрапе Балканского велаята состоялась церемония ввода в эксплуатацию нового водоочистного сооружения мощностью 20 тысяч кубометров в сутки. По цифровой связи в мероприятии принял участие Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, находившийся с рабочим визитом в Балканском велаяте.

Новое предприятие по очистке морской воды, построенное туркменской компанией Hossarlyk, оснащено современным оборудованием европейского производства, что позволит обеспечить местное население и промышленность чистой водой, повысить уровень экологической безопасности и создать дополнительные условия для устойчивого развития региона.

Выступая на церемонии, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что в настоящее время в Балканском велаяте активно проводится масштабная работа по социально-экономическому развитию. В регионе последовательно строятся и вводятся в эксплуатацию промышленные предприятия, а также объекты социальной и культурной инфраструктуры.

Глава государства отметил, что в этрапе Туркменбаши продолжается строительство электростанции комбинированного цикла, а в посёлке Гувлымаяк реализуется проект по возведению комплекса социально-культурных объектов. Кроме того, в Кизыларватском этрапе завершается строительство современного посёлка и многофункциональной солнечно-ветровой электростанции.

Президент подчеркнул, что работа по всестороннему развитию регионов страны будет продолжена и в дальнейшем. ///nCa, 3 ноября 2025 г.