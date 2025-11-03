CIET 2025 в Авазе: инновации, инвестиции и глобальное сотрудничество

Аваза, Туркменистан | 3 ноября 2025 года

В курортной зоне Аваза на побережье Каспия открылась Международная конференция и выставка «Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана» CIET 2025, собравший более 1080 делегатов из 55 стран. Под девизом «Умное строительство. Чистая энергия. Устойчивое будущее» форум стал площадкой для демонстрации новых инвестиционных возможностей и партнёрств в ключевых отраслях экономики.

Индустриальная модернизация и инвестиции

Заместитель Председателя Кабинета Министров Баймырат Аннамаммедов открыл пленарное заседание, отметив, что форум является «ярким примером инновационного и открытого курса Туркменистана на партнёрство и развитие».

Он подчеркнул внедрение современных технологий в строительной и промышленной сфере, а также реализацию крупных инфраструктурных проектов — от моста через залив Гарабогаз до трассы Туркменбаши – Гарабогаз – граница Казахстана.

«Под руководством Президента Сердара Бердымухамедова Туркменистан укрепляет свою промышленную мощь, сохраняя приверженность экологическим ценностям и устойчивому росту», — сказал он.

Министр промышленности и строительного производства Тойгулы Нуров рассказал о цифровой трансформации предприятий и строительстве современных заводов по производству керамической плитки и стекла в Бахердене и Ашхабаде.

«Каждый новый завод — это шаг к формированию самодостаточной, экспортно-ориентированной индустрии, способной создавать рабочие места и внедрять инновации», — отметил министр.

Сессия I: низкоуглеродное будущее

Председатель Госконцерна «Туркменхимия» Танрыгулы Атаев представил программу развития химической отрасли, направленную на глубокую переработку природного газа и внедрение технологий «голубого аммиака». «Строящийся в Балканском велаяте аммиачно-карбамидный завод станет новым образцом экологичного производства в Центральной Азии», — отметил он.

Министр сельского хозяйства Чарыяр Четиев связал индустриальные инновации с экологией и устойчивым сельским хозяйством, подчеркнув внедрение биотехнологий и цифровых решений в агропромышленный комплекс.

Япония и Туркменистан: партнёрство в чистых технологиях

Особое внимание участников привлекло выступление Томохиро Такашина, директора представительства Kawasaki Heavy Industries в Туркменистане. Он напомнил о двадцатилетнем опыте сотрудничества с Туркменистаном, включая строительство завода GTG-1 — первого в мире коммерческого завода по производству бензина из газа.

«GTG-1 стал символом дружбы между Японией и Туркменистаном и примером внедрения зелёных инноваций в энергетике», — сказал он.

Господин Такашина сообщил о планах реализации второго комплекса GTG-2 совместно с компаниями Rönesans и Itochu, который укрепит взаимное технологическое сотрудничество и подготовку местных инженеров.

Перспективы устойчивых инвестиций и взаимовыгодного сотрудничества

Среди выступающих — Эйсаку Ито, президент и генеральный директор Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., который отметил перспективы применения передовых японских технологий в области газопереработки и энергоэффективного строительства; Ахмет Чалык, председатель совета директоров Çalık Holding, подчеркнувший стратегическое значение Туркменистана в региональной энергетике и промышленности; Эрман Ылыджак, председатель Rönesans Holding, рассказавший о совместных инфраструктурных и строительных инициативах; и Сюэ Даньфен, вице-президент China Energy International Group Co. Ltd., представивший планы компании по развитию «зелёной» энергетики и цифровых технологий.

Пленарную сессию модерировал Нор Ишам Абдулла, главный операционный директор PETRONAS Carigali (Turkmenistan) Sdn Bhd, который подчеркнул важность укрепления международного промышленного сотрудничества и продвижения устойчивых инвестиционных партнёрств в Туркменистане.

Новые возможности для глобального партнёрства

Среди участников форума — Mitsubishi Heavy Industries, Çalık Holding, Rönesans Holding, Interbudmontazh, POSCO International, Bitdeer Technologies Group и другие мировые компании. В рамках B2B- и B2G-встреч обсуждались перспективы совместных проектов в области химии, энергосбережения и интеллектуального строительства. Делегаты отметили стабильность делового климата Туркменистана и высокий интерес к инвестициям в новые низкоуглеродные технологии.

Аваза — центр устойчивого роста на Каспии

На фоне современной инфраструктуры Авазы форум CIET 2025 подтвердил роль Туркменистана как ведущего центра промышленного диалога в регионе. Событие продемонстрировало уверенность страны в своём будущем — чистом, инновационном и открытом для мира.

///nCa, 3 ноября 2025 г. (материал предоставлен организаторами CIET 2025)