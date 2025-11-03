CIET 2025: Туркменистан подписал меморандумы с компаниями из ОАЭ, Китая, Японии и Германии в области энергетики, химпрома и стройиндустрии

Первый день Международной конференции «Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана» (CIET 2025) в Национальной туристической зоне Аваза ознаменовался подписанием ряда двус

Министерство энергетики, Госконцерн «Туркменхимия», Министерство промышленности и строительного производства Туркменистана подписали меморандумы с партнерами из ОАЭ, Японии, Китая и Германии, демонстрируя твердый курс Туркменистана на комплексную модернизацию промышленного комплекса, цифровую трансформацию, повышение энергоэффективности и диверсификацию экспорта за счет продукции глубокой переработки.

Энергетика

Министерство энергетики Туркменистана заключило следующие документы:

Меморандум о взаимопонимании с «Invatix Solutions FZ-LLC» (ОАЭ): Документ открывает путь к цифровой трансформации энергетического сектора. Сотрудничество с эмиратской компанией, специализирующейся на инновационных и цифровых решениях, предусматривает потенциальное внедрение «умных» систем учета и управления электросетями, а также передовых ИТ-решений для оптимизации работы электростанций и распределительных сетей.

Химическая промышленность

Государственный концерн «Türkmenhimiýa» (Туркменхимия) существенно расширил свое международное партнерство, подписав сразу три Меморандума о взаимопонимании с ведущими компаниями Японии и Китая.

Меморандум с «Kawasaki Heavy Industries, LTD» (Япония): Соглашение направлено на повышение энергоэффективности химических производств. Предусмотрена поставка и замена утилизирующего парового котла на одном из действующих предприятий, что позволит преобразовывать избыточное технологическое тепло в полезную энергию.

Строительная индустрия

Министерство промышленности и строительного производства Туркменистана заключило три документа с ведущими немецкими компаниями, нацеленные на модернизацию стекольной и цементной отраслей:

Меморандум с «Zippe Industrieanlagen GmbH»: Партнерство сосредоточено на модернизации стекольных предприятий через внедрение технологий в области подготовки сырья и смешивания шихты.

Меморандум с «KHD Humboldt Wedag International AG»: Мировой лидер в технологиях для цементной промышленности станет партнером в модернизации существующих заводов, строительстве новых мощностей и внедрении передовых немецких технологий, обеспечивающих энергоэффективное и низкоуглеродное производство цемента и клинкера.

///nCa, 3 ноября 2025 г. (по материалам THP)