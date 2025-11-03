CIET 2025: GTG-1 – Первый в мире коммерческий завод по производству бензина из газа укрепляет химическую промышленность Туркменистана

Директор представительства японской компании Kawasaki Heavy Industries, Ltd. в Туркменистане Томохиро Такасина на Международной конференции «Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана» (CIET 2025) представил историю сотрудничества Kawasaki с Туркменистаном, сделав акцент на флагманском проекте – заводе по производству бензина из природного газа GTG-1. Этот объект стал символом японо-туркменского партнёрства и экологических инноваций.

Kawasaki работает в Туркменистане более 20 лет, реализовав три крупных проекта: цементный завод в Келете (сдан в 2005 году), завод по производству удобрений в Мары (запущен в 2014 году совместно с ГК «Туркменхимия» и турецкой Rönesans Holding) и GTG-1.

Технологии и производство: от газа к «зелёному» бензину

Завод GTG-1, расположенный недалеко от Ашхабада, построен консорциумом Kawasaki и Rönesans Holding при финансировании Японского банка международного сотрудничества (JBIC). Строительство длилось с мая 2015 по июнь 2019 года.

Производственный процесс основан на передовой технологии Kawasaki:

Автотермический риформинг: Природный газ с газообразным кислородом преобразуется в синтез-газ. Синтез метанола: Из синтез-газа получают метанол. Синтез бензина: Метанол проходит через специальный реактор, превращаясь в бензин. Очистка и отгрузка: После улучшения качества бензин соответствует стандарту Евро-5 и готов к экспорту.

Завод производит 1800 тонн бензина в сутки и 350 тонн сжиженного углеводородного газа (СУГ) как побочный продукт. СУГ используется для внутренней энергетики завода (циркуляция энергии) и экспортируется по спросу.

Особое внимание уделяется экологичности: бензин GTG-1 – это 100% синтетический продукт без тяжёлых металлов, серы и других вредных примесей. Процесс замкнутый, что минимизирует выбросы CO₂ в атмосферу. Как подчеркнул Такасина, завод GTG-1 несомненно укрепил имидж Туркменистана, как страны внедряющей «зеленые» технологии и инновации в энергетике.

Перспективы: GTG-2 как продолжение успеха

В апреле 2025 года во время официального визита Президента Сердара Бердымухамедова в Японию подписано рамочное соглашение по GTG-2.

Как отметил Такасина, основываясь на большом опыте Kawasaki в области проектирования и строительства таких проектов, туркменская сторона и Kawasaki выразили общую приверженность реализовать второй комплекс завода – GTG-2 в том же составе, при участии компании Rönesans, а также компании Itochu Corporation.

GTG-1 в Туркменистана – это история технологического прорыва, пример устойчивого превращения ресурсов в ценность, и продвижения «зелёных» технологий, делая Туркменистан лидером в газохимии Центральной Азии. ///nCa, 3 ноября 2025 г.