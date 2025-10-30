Туркменистан представляет своё энергетическое видение на выставке ADIPEC 2025

После успешного проведения XXX Международной конференции и выставки «Нефть и газ Туркменистана – OGT 2025» в Ашхабаде, динамика энергетической дипломатии Туркменистана получает продолжение на ADIPEC 2025 в Абу-Даби — крупнейшей мировой площадке, объединяющей профессионалов энергетического сектора.

В этом году ADIPEC проходит под девизом «Энергия. Интеллект. Воздействие» и соберёт более 2200 компаний и участников из 180 стран, включая 54 национальные и международные нефтегазовые компании, в шестнадцати павильонах, посвящённых будущему энергетики. Это мероприятие вновь подтвердит свой статус ведущей глобальной платформы для обмена опытом, инноваций, устойчивого развития и стратегического партнёрства в энергетической сфере.

Павильон ТЭК Туркменистана – центр возможностей

Туркменистан представит современный, высокотехнологичный павильон, объединяющий Государственные Концерны — «Туркменгаз», «Туркменнебит» и Государственную Корпорацию «Туркменгеология». Экспозиция продемонстрирует ключевые нефтегазовые проекты страны, инвестиционный потенциал и технологические инновации.

Национальный павильон организован в партнёрстве с Туркмен Энергия Форум (TEF), отвечающий за общую координацию, концепцию и реализацию выставочного пространства, обеспечивая соответствие участия ТЭК Туркменистана на ADIPEC 2025 самым высоким международным стандартам.

Концепция павильона гармонично сочетает интерактивные технологии и элементы национального культурного наследия, включая трёхмерные модели газового месторождения «Галкыныш», видео-инсталляции, демонстрирующие освоение туркменского сектора Каспийского моря, и мультимедийные материалы о производстве сжиженного природного газа, газохимии и цифровом мониторинге с применением искусственного интеллекта.

В ходе выставки делегация Туркменистана проведёт встречи на высоком уровне с руководителями и партнёрами таких ведущих международных компаний, как Dragon Oil, ADNOC, PETRONAS, S&P Global и других, что будет способствовать дальнейшему укреплению международных партнёрских связей и расширению возможностей для инвестиций и технологического сотрудничества.

Из Ашхабада в Абу-Даби

Спустя всего несколько недель после проведения OGT 2025, собравшего более 1400 делегатов из 70 стран в Ашхабаде, Туркменистан продолжает международный энергетический диалог на площадке ADIPEC 2025. Программа форума OGT 2025 — «Энергия. Инновации. Развитие» — охватывала широкий круг стратегических инвестиционных направлений, включая:

• Проект газопровода TAPI (Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия), являющийся ключевым элементом региональной энергетической взаимосвязанности;



• Освоение шельфовых блоков в Туркменском секторе Каспийского моря, открывающих новые перспективы геологоразведки и добычи;



• Газохимические проекты, включающие производство полимеров, аммиака и метанола;



• Повышение эффективности добычи на зрелых месторождениях с использованием передовых буровых и цифровых технологий;



• Мероприятия по декарбонизации и сокращению выбросов метана, соответствующие инициативе Глобального обязательства по метану.

Опираясь на эти достижения, участие Туркменистана в ADIPEC 2025 подчёркивает развитие страны — от регионального энергетического центра к глобальному инвестиционному партнёру, укрепляя Ашхабад и Абу-Даби как два ключевых узла энергетического сотрудничества между Евразией и Персидским заливом.

Стратегическая платформа для инвестиций и партнёрства

На ADIPEC 2025 делегация Туркменистана представит наиболее значимые национальные и региональные энергетические инициативы.

«Энергия. Инновации. Развитие» — и отражают готовность Туркменистана к сотрудничеству с международными партнёрами в формировании устойчивого, технологически продвинутого и диверсифицированного энергетического будущего.

Роль Туркменистана на мировой энергетической арене

Для Туркменистана участие в ADIPEC 2025 — это не только национальная презентация, но и выражение неизменной политики мирного сотрудничества, нейтралитета и конструктивного взаимодействия с мировым сообществом.

Руководствуясь принципами Постоянного нейтралитета, Туркменистан проводит взвешенную внешнюю и экономическую политику, направленную на укрепление стабильности, взаимного доверия и устойчивого развития. Политика «открытых дверей», надежная правовая база, а также приверженность экологической ответственности и технологической модернизации обеспечили Туркменистану репутацию надёжного партнёра для международного инвестиционного сообщества.

Участие в ADIPEC 2025 подтверждает решимость Туркменистана углублять международное энергетическое сотрудничество и расширять взаимовыгодные партнёрские отношения, способствующие долгосрочной глобальной энергетической безопасности и устойчивому росту. На фоне крупнейшего мирового энергетического форума в Абу-Даби Туркменистан подчеркнёт свои приоритеты — повышение эффективности углеводородного сектора и одновременное продвижение технологий чистой энергетики и устойчивого развития.

Участие Туркменистана в ADIPEC 2025 открывает новую страницу в развитии его глобальной энергетической стратегии. От Ашхабада до Абу-Даби страна демонстрирует уверенность, потенциал и приверженность сбалансированному энергетическому переходу — переходу, который объединяет традиции и инновации, инвестиции и устойчивость.

Участие в ADIPEC 2025 будут способствовать укреплению страны как надёжного партнёра и прогрессивного участника глобальной энергетической экономики, соединяя богатые ресурсы Евразии с возможностями мировых энергетических рынков. .///nCa, 30 октября 2025 г.