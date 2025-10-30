Daewoo Engineering & Construction – Золотой спонсор CIET 2025

3–4 ноября 2025 года | Национальная туристическая зона «Аваза», Туркменистан

Компания Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd. (Daewoo E&C), основанная в 1973 году и расположенная в Сеуле, Южная Корея, является одним из ведущих мировых подрядчиков в области строительства и инженерных решений. С более чем 50-летним опытом работы компания реализует проекты в более чем 30 странах, включая строительство энергетических объектов, инфраструктуры, жилых и коммерческих зданий, а также промышленных комплексов.

Деятельность Daewoo E&C в Туркменистане

С 2022 года Daewoo E&C активно сотрудничает с Туркменистаном, участвуя в реализации крупных инфраструктурных и промышленных проектов. Одним из значимых проектов является строительство завода по производству минеральных удобрений в городе Туркменабад стоимостью около $ 682 миллионов. Завод будет производить 350 000 тонн фосфатных удобрений и 100 000 тонн аммонийного сульфата в год, способствуя развитию сельского хозяйства и химической промышленности Туркменистана. Проект планируется завершить к 2028 году.

Кроме того, Daewoo E&C активно участвует в других проектах в области химической и нефтехимической промышленности, а также в строительстве современных медицинских и социальных объектов в Туркменистане.

Роль Daewoo E&C как Золотого спонсора CIET 2025

Статус Золотого спонсора Международной конференции и выставки CIET 2025 подчеркивает стратегическое партнерство между Daewoo E&C и Туркменистаном. Компания продолжает активно участвовать в модернизации энергетической инфраструктуры страны, а также в реализации проектов в области химической и нефтехимической промышленности. Участие Daewoo E&C в CIET 2025 способствует укреплению международного авторитета конференции, обеспечивая платформу для профессионального обмена опытом, внедрения передовых технологий и обсуждения перспектив устойчивого сотрудничества и инвестиционного развития.

Для получения дополнительной информации о конференции и участии Daewoo E&C, пожалуйста, посетите официальный сайт мероприятия: www.ciet-turkmenistan.com