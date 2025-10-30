CIET 2025: зелёная энергетика и устойчивое строительство в центре международного диалога в Авазе

3–4 ноября 2025 года в национальной туристической зоне Аваза состоится Международная конференция «Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана – Умное строительство. Чистая энергия. Устойчивое будущее». Одним из ключевых направлений конференции станет развитие зелёной энергетики и устойчивого строительства, что имеет стратегическое значение для Туркменистана и всего региона.

Более 800 делегатов из 56 стран примут участие в мероприятии, чтобы обсудить внедрение инновационных технологий, энергоэффективных решений и стандартов устойчивого строительства, способных повысить производительность отрасли и снизить экологический след. Запланировано проведение более 100 B2G встреч, которые позволят участникам наладить прямой контакт с представителями государственных органов, обсудить инвестиционные возможности и обменяться опытом в области устойчивого развития.

Особое внимание будет уделено возможностям для предпринимателей и бизнес-лидеров. Участники смогут не только представить свои продукты и услуги, но и заключить партнёрские соглашения, обсудить совместные проекты с государственными структурами и международными компаниями. Неформальная атмосфера конференции и деловые обеды, а также вечерние мероприятия создадут условия для установления новых деловых контактов и укрепления существующих связей, как это уже происходило на предыдущих международных форумах.

Среди ключевых спикеров конференции, которые представят передовые решения и поделятся опытом в сфере устойчивого строительства и зелёной энергетики, — Ондер Филиз, Генеральный директор компании ASOS PROSES MAKINA SANAYI VE TICARET A.S; Сергей Лобанов, Генеральный менеджер компании Sumitomo Corporation Central Eurasia LLC; и Томохиро Такашина, Директор представительства Kawasaki Heavy Industries, Ltd. в Туркменистане. Их выступления дадут участникам представление о лучших международных практиках, современных технологиях и интеграции экологичных подходов в производственные процессы.

CIET 2025 станет платформой для стратегического диалога, обмена знаниями и развития устойчивых проектов, которые будут способствовать укреплению экономики Туркменистана и позиционированию страны на международной арене как лидера в области зелёной энергетики и инновационного строительства.

Подробная информация о программе конференции и спикерах доступна на официальном сайте: www.ciet-turkmenistan.com