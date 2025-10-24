Президент Туркменистана посетит Италию с официальным визитом

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетит с официальным визитом Италию. Об этом на заседании Кабинета министров, в четверг, 23 октября, сообщил вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов.

В рамках визита состоится встреча глав государств.

Запланировано также участие Бердымухамедова в Туркмено-итальянском бизнес-форуме и в церемонии открытия выставки «Древняя цивилизация Туркменистана» в Капитолийском музее Рима.

По итогам визита предусматривается подписание пакета двусторонних документов по ключевым направлениям сотрудничества.

Комментируя отчёт, Президент отметил, что Туркменистан придаёт большое значение развитию отношений с Итальянской Республикой, взаимовыгодное партнёрство с которой укрепляется. В данной связи глава государства поручил вице-­премьеру, министру иностранных дел должным образом подготовиться к официальному визиту.

О Туркмено-Итальянских отношениях

Дипломатические отношения с Италией установлены 9 июня 1992 года. На сегодняшний день правовую базу туркмено-­итальянских отношений составляет 39 документов.

Гурбангулы Бердымухамедов на посту президента совершал официальный и рабочий визиты в Италию соответственно в ноябре 2009 года и мае 2015 года. Рабочий визит Премьер-министра Италии в Туркменистан состоялся в ноябре 2014 года.

Президент Сердар Бердымухамедов посещал Италию в ноябре 2019 года, в мае 2025 года в рамках Первого Саммита «Центральная Азия–Италия» состоялись переговоры на высшем уровне.

Италия поддержала все резолюции, принятые по инициативе Туркменистана Генеральной Ассамблеей ООН, и выступила одним из соавторов 10 из них.

Торгово-экономическое партнёрство развивается в области энергетики, транспорта, частного сектора и других сферах.

В гуманитарной области: Итальянские археологи более 30 лет совместно с туркменскими коллегами проводят исследования на исторических памятниках Туркменистана. Действует Туркмено-итальянская рабочая группа по культурному сотрудничеству. В настоящее время идёт подготовка к проведению в Риме археологической выставки Туркменистана в период с октября 2025 года по апрель 2026 года.

Представители туркменской молодёжи обучаются в высших учебных заведениях Италии. В трёх вузах и шести средних школах Туркменистана преподаётся итальянский язык.

С 1998 года высшие учебные заведения двух государств сотрудничают в рамках программы Европейского Союза TEMPUS (ERASMUS). Книга Национального Лидера туркменского народа «Духовный мир туркмен» переведена и издана на итальянском языке. ///nCa, 24 октября 2025 г.