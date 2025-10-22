OGT 2025: Туркменистан самостоятельно профинансирует контракт EPC по IV Фазе месторождения «Галкыныш», запуск – начало 2026 года

На пленарной сессии открытия 30-й Международной конференции и выставки «Нефть и Газ Туркменистана – OGT 2025» выступил Ашыргулы Беглиев, Советник Президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам, который подчеркнул ключевую роль Туркменистана в обеспечении надежной, доступной и чистой энергией для удовлетворения мирового спроса.

Он отметил, что приверженность страны энергетической безопасности, экологической ответственности и международному сотрудничеству составляет основу ее энергетической политики.

Беглиев особо выделил стратегическое положение Туркменистана, обладающего четвертыми по величине доказанными запасами природного газа в мире, что позволяет ему удовлетворять растущие потребности в энергии как на традиционных, так и на развивающихся рынках.

«Природный газ продолжает играть центральную роль в мире как надежный, гибкий и низкоуглеродный источник энергии», – заявил Беглиев, отметив его критическую роль в качестве «переходного топлива» в процессе перехода к возобновляемым источникам, обеспечивающего стабильность и надежность.

В центре газовой стратегии Туркменистана находится разработка сверхгигантского месторождения «Галкыныш», являющегося краеугольным камнем энергетических амбиций страны. В рамках Первой фазы на месторождении успешно функционируют три газоперерабатывающих завода общей мощностью 30 миллиардов кубометров в год.

Беглиев объявил, что контракт на Проектирование, закупки и строительство (EPC) Четвертой фазы разработки месторождения, мощностью 10 миллиардов кубометров в год, будет полностью финансироваться за счет собственных ресурсов Туркменистана. Проект стартует в начале 2026 года.

В настоящее время ведутся переговоры с международными инвесторами по Второй и Третьей фазам, с акцентом на внедрение передовых технологий для повышения энергоэффективности и снижения выбросов метана.

Международное партнерство

Китай является крупнейшим рынком экспорта туркменского газа, ежегодно получая 40миллиардов кубометров по газопроводу «Центральная Азия – Китай». Планируемая Линия IV увеличит общую экспортную мощность до 65 миллиардов кубометров в год, укрепляя региональную энергетическую стабильность.

Газопровод «Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия» (ТАПИ), флагманский проект, призванный ежегодно поставлять 33 миллиарда кубометров газа с месторождения «Галкыныш» на быстрорастущие рынки Южной и Юго-Восточной Азии, был отмечен как преобразующая инициатива для регионального развития и энергетической взаимосвязанности.

Спикер также указал на изучение планов по диверсификации маршрутов экспорта энергоносителей на Ближний Восток и в Европу, что повысит устойчивость глобальных поставок энергии.

В нефтяном секторе Туркменистан уделяет приоритетное внимание разработке углеводородных ресурсов в туркменском секторе Каспийского моря, регулируемой Законом «Об углеводородных ресурсах», который обеспечивает надежную правовую основу для геологоразведки, добычи и устойчивого управления ресурсами.

Экологическая ответственность

Экологическая ответственность остается ключевым столпом энергетической стратегии. Страна внедряет современные защитные технологии, расширяет использование попутного нефтяного газа и минимизирует потери природного газа при транспортировке для снижения экологических рисков.

Беглиев приветствовал участие делегатов из более чем 70 стран, подчеркнув, что конференция является площадкой для обсуждения актуальных энергетических проблем и изучения новых возможностей для сотрудничества.

«Современный мир требует не только скорости и инноваций – он требует новой этики сотрудничества, где взаимное уважение преобладает над односторонней выгодой», – заявил он, приглашая международных инвесторов присоединиться к реализации крупномасштабных энергетических проектов. ///nCa, 22 октября 2025 г.