OGT 2025: “Туркменгаз” Добился Значительных Успехов в Снижении Выбросов Метана

На предконференционной сессии Международной конференции «Нефть и Газ Туркменистана» OGT 2025 в Ашхабаде, Мухамметберди Бяшиев, кандидат геолого-минералогических наук, Начальник отдела Охраны окружающей среды Научно-исследовательского института природного газа Государственного концерна “Туркменгаз”, представил впечатляющие результаты и планы концерна по борьбе с изменением климата и сокращению выбросов метана.

Снижение Выбросов Метана на 30% Благодаря Спутниковым Данным

Концерн “Туркменгаз” добился значительного прогресса в уменьшении выбросов метана. По словам М. Бяшиева, анализ спутниковых данных, предоставленных Международной обсерваторией по выбросам метана (ИМЭО) ЮНЕП, показал, что с июня 2024 года по сентябрь 2025 года выбросы метана по объектам ГК “Туркменгаз” сократились на 30% по скромным расчетам.

“Хотелось выразить признательность Международной обсерватории по выбросам метана (ИМЭО) ЮНЕП за предоставляемые спутниковые данные по выбросу метана объектам ГК «Туркменгаз». Эти данные способствовали своевременно устранить утечки метана на производственных участках государственного концерна”, – подчеркнул Бяшиев.

Концерн также приветствует инициативу по углубленному обучению своих специалистов и разработке рекомендаций по включению спутниковых данных в национальные кадастры парниковых газов.

Укрепление Международного Сотрудничества

Защита окружающей среды является одним из приоритетных направлений деятельности НИИ природного газа ГК “Туркменгаз”. В рамках Дорожной карты на 2025-2026 годы по укреплению международного сотрудничества, направленного на достижение целей Глобального обязательства по метану, “Туркменгаз” активно сотрудничает с:

Секретариатом Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН).

Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

Международным энергетическим агентством (МЭА).

Европейским Союзом (ЕС), Всемирным Банком, Азиатским Банком Развития (АБР), а также с профильными международными компаниями.

Регулярные совместные мероприятия, встречи, конференции и семинары проводятся в целях изучения мировой практики по снижению выбросов метана.

Инновации и Центр LDAR

Внедряются новые инструменты для мониторинга и снижения утечек. В рамках проекта «Европейский Союз за зеленое развитие Туркменистана: Политический диалог и климатическое действия на 2024-2028гг.» (финансируемого ЕС и МИД Германии, реализуемого GIZ), в НИИ природного газа создан Информационно-аналитический центр.

Центр оснащен современными IT-технологиями. В ближайшее время ожидается поступление измерительных приборов парниковых газов для реализации программного обеспечения LDAR (Leak Detection and Repair – обнаружение и устранение утечек). Система LDAR является критически важной частью мониторинга сокращения выбросов метана.

Приоритетные Направления Экологической Работы

НИИ природного газа ГК “Туркменгаз” ведет широкий комплекс научных и проектных работ в области промышленной экологии, включая:

Разработку проектов по экологическому нормированию воздействия на окружающую среду (ПДВ, ЭП, ПДС, ПООС).

Оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Экологический мониторинг.

Среди ключевых направлений для повышения энергоэффективности и энергосбережения в нефтегазовом комплексе были названы:

Внедрение современных методов контроля количества выбросов загрязняющих веществ.

Использование автоматических систем для обнаружения утечек.

Снижение утечек на магистральных газопроводах и в газораспределительных сетях.

Модернизация факельной системы и внедрение технологий по утилизации попутных газов.

Усиление мониторинга внутреннего потребления природного газа.

Таким образом, “Туркменгаз” демонстрирует серьезную приверженность целям по сокращению выбросов парниковых газов, сочетая активное международное сотрудничество с внедрением передовых технологий и научно-исследовательских разработок. ///nCa, 22 октября 2025 г.