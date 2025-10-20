Туркменистан отмечает 80-летие Организации Объединённых Наций — Строим наше будущее вместе

Организация Объединённых Наций в Туркменистане сердечно приглашает партнеров, общественность, представителей средств массовой информации принять участие в мероприятиях, посвящённых 80-летию ООН — важной вехе глобального сотрудничества, мира и общего прогресса.
Расположение
Ashgabat
21 Archabil
744000 Ashgabat
Turkmenistan
23 октября 2025 – 25 октября 2025
О мероприятии
Ключевые мероприятия:
🔹23 октября 2025 года, 14:00
Конференция посвященная 80-летию основания Организации Объединенных Наций и подписание Рамочной программы сотрудничества ООН в области устойчивого развития
Институт международных отношений Министерства иностранных дел
Правительство Туркменистана и Организация Объединённых Наций подпишут новую Рамочную программу сотрудничества, определяющую совместные приоритеты устойчивого развития в стране на 2026-2030 гг..
🔹24 октября 2025 года, 18:00
Историческая фотовыставка «80 лет Организации Объединённых Наций»
Фойе Дворца Мукамов, Ашхабад
Выставка продемонстрирует ключевые моменты истории ООН и долгосрочное партнёрство Организации с Туркменистаном.
🔹24 октября 2025 года, 19:00
Симфонический концерт, посвященный 80-летию Организации Объединенных Наций “Музыка мира и надежды”
Дворец Мукамов, Ашхабад
С участием Государственного симфонического оркестра, Государственного хора и Детского хора Туркменистана под управлением Заслуженного артиста Расула Клычева, этот вечер музыки и памяти станет данью уважения наследию Организации Объединённых Наций.
🔹25 октября 2025 года, 11:00
Марафоны ООН80 во всех регионах страны
В городах Ахалского, Балканского, Дашогузского, Лебапского и Марыйского велаятов
Агентства ООН и местные партнёры объединятся со спортсменами и сообществами для продвижения мира, единства и здорового образа жизни через инклюзивные спортивные марафоны.
🔗Для регистрации на марафон перейдите по ссылкам:
