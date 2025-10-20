Туркменистан отмечает 80-летие Организации Объединённых Наций — Строим наше будущее вместе

Организация Объединённых Наций в Туркменистане сердечно приглашает партнеров, общественность, представителей средств массовой информации принять участие в мероприятиях, посвящённых 80-летию ООН — важной вехе глобального сотрудничества, мира и общего прогресса.

Расположение

Ashgabat

21 Archabil

744000 Ashgabat

Turkmenistan

23 октября 2025 – 25 октября 2025

О мероприятии

Ключевые мероприятия:

🔹23 октября 2025 года, 14:00

Конференция посвященная 80-летию основания Организации Объединенных Наций и подписание Рамочной программы сотрудничества ООН в области устойчивого развития

Институт международных отношений Министерства иностранных дел

Правительство Туркменистана и Организация Объединённых Наций подпишут новую Рамочную программу сотрудничества, определяющую совместные приоритеты устойчивого развития в стране на 2026-2030 гг..

🔹24 октября 2025 года, 18:00

Историческая фотовыставка «80 лет Организации Объединённых Наций»

Фойе Дворца Мукамов, Ашхабад

Выставка продемонстрирует ключевые моменты истории ООН и долгосрочное партнёрство Организации с Туркменистаном.

🔹24 октября 2025 года, 19:00

Симфонический концерт, посвященный 80-летию Организации Объединенных Наций “Музыка мира и надежды”

Дворец Мукамов, Ашхабад

С участием Государственного симфонического оркестра, Государственного хора и Детского хора Туркменистана под управлением Заслуженного артиста Расула Клычева, этот вечер музыки и памяти станет данью уважения наследию Организации Объединённых Наций.

🔹25 октября 2025 года, 11:00

Марафоны ООН80 во всех регионах страны

В городах Ахалского, Балканского, Дашогузского, Лебапского и Марыйского велаятов

Агентства ООН и местные партнёры объединятся со спортсменами и сообществами для продвижения мира, единства и здорового образа жизни через инклюзивные спортивные марафоны.

