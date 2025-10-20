Транзит через Центральную Азию вырос на 70% за 2020–2024 годы

Центральная Азия стремительно превращается в ключевой транзитный хаб Евразии, доказывая, что отсутствие выхода к морю не является препятствием для экономического роста. Благодаря своему уникальному географическому положению в центре континента и активной реализации инфраструктурных проектов, регион демонстрирует впечатляющий рост транзитных перевозок. Согласно данным Евразийского Банка Развития (ЕАБР), за период с 2020 по 2024 годы объемы транзитных грузов увеличились на 70%, что свидетельствует об устойчивой тенденции.

Основной объем транзитных потоков — около 80% — проходит через Казахстан и Узбекистан. Железные дороги играют ведущую роль, обеспечивая транспортировку порядка 60% всех транзитных грузов. Более 70% транзита приходится на маршруты, связывающие Китай с Россией, Турцией, Афганистаном и странами Европы.

Развитие Евразийского транспортного каркаса остается главным драйвером роста. По данным Обсерватории транспортных проектов ЕАБР, до 2035 года в транспортные коридоры Центральной Азии будет инвестировано более 52 миллиардов долларов.

«За последние 5 лет мы стали свидетелями двукратного роста внешней торговли стран Центральной Азии с Китаем. Одновременно на 70% выросли транзитные потоки. Но это лишь начало пути. Центральной Азии, которая дальше других регионов, не имеющих выхода к морю, удалена от мировых рынков, требуется качественная инфраструктура. По нашим оценкам, это почти $53 млрд до 2035 года. Немалую часть этих средств предстоит направить на транспортные проекты, развивающие направление Север – Юг. Это касается не только МТК «Север – Юг», но и Трансафганского коридора, открывающих новые горизонты для торговли со странами Залива и Южной Азией», — отметил Евгений Винокуров, заместитель председателя Правления и главный экономист ЕАБР.

Рост транзитных перевозок поддерживается не только строительством дорог и терминалов, но и развитием «мягкой инфраструктуры». Упрощение процедур пересечения границ и координация тарифной политики значительно ускоряют грузопотоки и снижают стоимость контейнерных перевозок.

Активизация транзитных перевозок через Центральную Азию открывает новые возможности для региона. Развитие транспортных коридоров не только укрепляет экономические связи между Востоком и Западом, но и способствует интеграции Центральной Азии в глобальные торговые сети. ///nCa, 20 октября 2025 г.