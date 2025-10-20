Энергостратегия Туркменистана в действии: Аркадаг Бердымухамедов дал старт новому этапу ТАПИ в Афганистане

Эльвира Кадырова

20 октября 2025 г, Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов возглавил церемонию запуска строительства нового этапа газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия» (ТАПИ) в провинции Герат, Афганистан, сообщает государственное информагентство TDH.

153 километра – такова протяженность очередного сегмента газовой магистрали Серхетабат–Герат, именуемой в Туркменистане «Arkadagyň Ak ýoly» (Белый путь Аркадага).

Выступая на церемонии, Бердымухамедов подчеркнул, что транснациональный проект ТАПИ «как очередной шаг на пути реализации энергетической стратегии Туркменистана по модернизации национального топливно-энергетического комплекса придаст новый импульс устойчивому развитию всего региона».

Отмечается, что газопровод принесёт значительные социально-экономические выгоды Афганистану, включая создание рабочих мест и ежегодные поступления в размере свыше 1 миллиарда долларов США.

Кроме того, в выступлении подчеркивается поддержка проекта ТАПИ со стороны США – проектным консультантом выступает американская компания «Bownstein».

Для реализации проекта в Афганистане Туркменистан сформировал прочную материально-техническую базу, обеспеченную более чем 200 единицами современной техники.

Официальный старт строительству участка Серхетабат-Герат газопровода ТАПИ в Афганистане был дан в сентябре 2024 года.

Тогда Аркадаг Бердымухамедова запустил на территории соседнего государства несколько инфраструктурных проектов: открытие на туркмено-афганской границе 177-метрового железнодорожного моста линии Серхетабат-Тургунди, начало строительства оптико-волоконной линии связи Серхетабат-Герат, складского комплекса в сухом порту железнодорожной станции Тургунди и участка Тургунди-Санабар первой очереди железной дороги Тургунди-Герат, ввод в эксплуатацию электростанции «Nur-el-Jahad» в провинции Герат в рамках проекта ЛЭП ТАП.

К настоящему времени, полностью завершено строительство туркменского участка ТАПИ протяженностью 214 км.

Выступление Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова

Дорогие соотечественники!

Уважаемые друзья!

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства под руководством уважаемого Президента, Аркадаглы Героя Сердара, успешно реализуются грандиозные проекты, которые способствуют расширению дружественных и добрососедских отношений. Вместе с тем принимаются масштабные меры для увеличения объёмов добычи туркменского природного газа и обеспечения надёжных поставок его на внешние рынки. Обо всём этом в полной мере свидетельствует осуществляемая Государственным концерном «Türkmengaz» в Международный год мира и доверия деятельность по прокладке новых газопроводов международной значимости.

Наличие колоссальных запасов углеводородных ресурсов позволяет нашей стране экспортировать природный газ на долгосрочной основе. И здесь огромное значение обретает проект газопровода «Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия», который отвечает интересам братских народов государств региона: транснациональный проект как очередной шаг на пути реализации энергетической стратегии Туркменистана по модернизации национального топливно-энергетического комплекса придаст новый импульс устойчивому развитию всего региона.

11 сентября прошлого года в Марыйском велаяте нашей страны был дан старт прокладке ключевого звена газопровода «Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия» – участка Серхетабат–Герат, именуемого «Arkadagyň Ak ýoly», что стало одним из международно значимых событий.

В тот день, золотыми буквами вписанный в историю туркмено-афганских отношений, состоялось открытие новых сооружений и началось строительство важных объектов, что демонстрирует значительную успешность сотрудничества Туркменистана и Афганистана на основе доброй воли.

В целом сегодня взаимоотношения туркменского и афганского народов, которые восходят к древности, существенно укрепляются. Успешно претворяются в жизнь и значимые в масштабах истории проекты в интересах обоих народов. Выполнение столь крупных проектов служит наглядным свидетельством добрососедских отношений между Туркменистаном и Афганистаном: они имеют весьма большое значение, так как окажут положительное влияние на социально-экономическое развитие не только стран-участниц, но и всех государств региона.

Уважаемые друзья!

Дорогие гости!

Газопровод «Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия» имеет огромное значение в процветании государств как соседних, так и региона, в формировании экономически устойчивого пространства. Нашими самоотверженными газовиками успешно проложен его туркменский участок, протяжённость которого составляет 214 километров. Сегодня же мы становимся свидетелями продолжения прокладки до афганской провинции Герат очередного этапа газопровода по маршруту Серхетабат–Герат, именуемому «Arkadagyň Ak ýoly». Его протяжённость составляет 153 километра.

Для реализации данного проекта при содействии Аркадаглы Героя Сердара сформирована прочная материально-техническая база: данный процесс обеспечен более чем 200 единицами современной и мощной техники. В выполнение проекта будут привлечены и граждане Афганистана, а с его полной реализацией появятся новые рабочие места для афганского народа. Кроме того, в Афганистан ежегодно будут поступать средства в размере в среднем свыше 1 миллиарда долларов США. Всё это окажет положительное влияние не только на туркмено-афганские отношения, но и на регион в целом.

Следовательно, данные проекты преследуют общую цель – придать мощный импульс долгосрочному развитию наших стран и поддерживать устойчивое развитие на пространстве региона.

Пользуясь возможностью, благодарю наших самоотверженных газовиков за участие в претворении в жизнь крупномасштабного проекта между Туркменистаном и Афганистаном, а также афганскую сторону за поддержку данного проекта и участие в его реализации.

Пусть узы дружбы и братства между туркменским и афганским народами процветают всегда!

Уважаемые друзья!

Теперь благословляю прокладку очередного этапа ключевого звена проекта газопровода «Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия» до афганской провинции Герат – газопровода по маршруту Серхетабат–Герат, именуемому «Arkadagyň Ak ýoly»!

Уважаемые друзья!

Как вам известно, Соединённые Штаты Америки в числе первых поддержал проект газопровода «Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия». За годы независимости отношения Туркменистана и Соединённых Штатов Америки развивались на высоком уровне. Сегодня двустороннее сотрудничество охватывает множество направлений, в частности торговлю, инвестиции и контакты между деловыми кругами. Здесь хочу особо отметить огромное значение Туркмено-американского делового совета. Вот уже много лет известные американские компании проводят в Туркменистане большую работу. В нашей стране успешно функционируют американские компании «Boeing», «Case New Holland», «John Deere», «Caterpillar», «General Electric», «Sikorsky» и «Nicklaus Design».

Хочу выделить вклад американской компании «Bownstein», выступающей консультантом проекта газопровода «Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия». Компания «Bownstein» предоставляет ценные и полезные рекомендации в реализации такого грандиозного проекта.

Уважаемые друзья!

Состоявшаяся в нынешнем году в Национальной туристической зоне «Аваза» Третья Конференция Организации Объединённых Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, значительно приумножила авторитет Туркменистана на международной арене. Вместе с тем недавно, на 18-м пленарном заседании 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций была единогласно принята Резолюция «Авазинская политическая декларация», которая сопряжена с прошедшей в Национальной туристической зоне «Аваза» международной Конференцией. Примечательно, что в связи с Конференцией Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп направил поздравление.

Пользуясь возможностью, выражаю искреннюю благодарность Президенту Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу за поддержку проводимых в нашей стране столь значимых мероприятий международного уровня, за поздравительное послание, а также за поддержание проекта газопровода «Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия».

Уважаемые друзья!

Как отмечает наш уважаемый Президент, Аркадаглы Герой Сердар: «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!».

Поэтому – слава, слава, слава работникам нефтегазового комплекса, особенно самоотверженным туркменским газовикам, которые, не жалея сил и энергии, проводят такую большую работу и участвуют в реализации значимого в масштабах истории проекта!

(Афганистан, провинция Герат, 20 октября 2025 г.) ///nCa, 20 октября 2025 г.