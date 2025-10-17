Туркменистан и ОАЭ укрепляют сотрудничество в сфере цифровых технологий на GITEX Global 2025

Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра связи Берди Бердиевым приняла участие в международной технологической выставке и конференции GITEX Global 2025, которая проходила с 13 по 16 октября в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты).

Визит туркменской делегации состоялся по приглашению Государственного регулирующего органа в области телекоммуникаций и цифровых технологий (TDRA). GITEX Global традиционно собирает мировых лидеров в области ИКТ, предоставляя площадку для обмена передовыми идеями и изучения возможностей сотрудничества в таких сферах, как цифровая трансформация, телекоммуникации, кибербезопасность и управление данными.

На полях форума состоялись официальные встречи туркменской делегации с генеральным директором Дубайского центра данных и статистики (DDaSE) Юнусом Аль Нассером и генеральным директором TDRA Маджедом Султаном Аль Месмаром.

Обсуждение было посвящено перспективам сотрудничества в области управления данными, цифровых государственных услуг, облачных решений, кибербезопасности и подготовки ИКТ-специалистов.

Туркменская сторона пригласила Digital Dubai и TDRA принять участие в международной выставке и конференции «Туркментел-2025», которая пройдёт в Ашхабаде с 12 по 14 ноября этого года.

Кроме того, была выдвинута инициатива о проведении двусторонних дискуссий по вопросам цифрового правительства, обмена данными и защиты информационного пространства.

Эмиратская сторона выразила готовность к практическому взаимодействию и подтвердила намерение продолжить координацию по конкретным направлениям совместной работы.

В ходе мероприятия представители Туркменистана посетили ключевые павильоны выставки, включая Главный правительственный павильон, а также стенды TDRA и Digital Dubai, где были представлены последние достижения ОАЭ в развитии цифрового государства и инновационных технологий. ///nCa, 17 октября 2025 г.