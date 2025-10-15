Турция Побила 12-Летний Рекорд по Круизному Туризму

Турция достигла самого высокого показателя в сфере круизного туризма за последние 12 лет.

К концу августа 2025 года через 18 морских портов страны было принято около 1,5 миллиона круизных пассажиров. Турция уверенно входит в число мировых лидеров по этому направлению.

По данным Министерства культуры и туризма Турции, за первые восемь месяцев года количество заходов круизных лайнеров увеличилось на 17%, достигнув 878 рейсов. Общий пассажиропоток вырос на 56% по сравнению с 2023 годом. Только в августе турецкие порты приняли более 357 тысяч туристов, что стало месячным рекордом.

Имея береговую линию протяженностью 8 тысяч километров, соединяющую Азию и Европу, Турция становится ключевым центром для международных круизных компаний, используя свои порты на Средиземном, Эгейском и Черном морях.

Помимо традиционно популярных центров, таких как Стамбул (Galataport) и Кушадасы, активно развиваются и начали принимать туристов новые направления: Чанаккале (вблизи исторической Трои), Синоп, Трабзон, Самсун и Мармарис.

К концу года общее число круизных пассажиров, как ожидается, превысит 1,6 миллиона человек. ///nCa 15 октября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)