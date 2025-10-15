 Туркменистан и Россия готовят новые соглашения по сотрудничеству в таможенной сфере

Таможенные ведомства Туркменистана и России готовят к подписанию проекты соглашения об Уполномоченных экономических операторах и протокол об обмене предварительной информацией о товарах и транспортных средствах. Этот вопрос обсуждался в ходе встречи заместителей руководителей таможенных служб на полях заседания межправкомиссии, которое состоялось в Ашхабаде 13 октября.

«Указанные документы позволят не только минимизировать риск нарушения таможенного законодательства и повысить эффективность таможенного контроля, но и существенно снизить финансовые и временные затраты бизнеса при совершении таможенных операций», – пояснили в Федеральной Таможенной Службе РФ (ФТС).

В ходе 13-го заседания межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Туркменистаном в части компетенции таможенных служб был рассмотрен вопрос об обмене представителями. Эта мера поможет более эффективно и оперативно решать задачи таможенных органов двух стран и обеспечит их взаимодействие.

Также состоялась церемония подписания двусторонних документов. Так, ФТС и Государственная таможенная служба Туркменистана подписали соглашение об организации упрощенного порядка осуществления таможенных операций при перемещении товаров и транспортных средств («Упрощенный таможенный коридор»).

Начало практической реализации данного проекта направлено на создание условий для роста товарооборота двух стран, предоставления специальных упрощений на этапе таможенного декларирования и выпуска товаров. ///nCa, 15 октября 2025 г.