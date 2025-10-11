Почему принцип одного Китая не подлежит оспариванию

Цзи Шуминь, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Туркменистане

В этом году отмечается 80-я годовщина Победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам и освобождению Тайваня, а также 80-летие Победы в Мировой антифашистской войне и создания ООН. Возвращение Тайваня Китаю является результатом победы во Второй мировой войне и важной составной частью послевоенного миропорядка. В последнее время некоторые силы злонамеренно искажают резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН № 2758, демонстративно бросая вызов авторитету ООН и послевоенному миропорядку. Позиция Китая по этому вопросу последовательна и ясна:

Во-первых, в мире существует только один Китай, и Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай.

Исходя из исторических фактов, более 1000 лет назад центральное правительство Китая учреждало административные органы на Тайване и осуществляло там свою юрисдикцию. Разделение Тайваньского пролива в настоящее время – это лишь вопрос, оставленный историей гражданской войны в Китае в середине прошлого века, тот факт, что в мире существует только один Китай, никогда не менялся.

Исходя из юридических фактов, ряд документов международного права, включая «Каирскую декларацию» и «Потсдамскую декларацию», подтвердил суверенитет Китая над Тайванем. 25 октября 1971 г. 26-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла Резолюцию № 2758 подавляющим большинством голосов, восстановив все права Китайской Народной Республики в ООН, признав Китайскую Народную Республику «единственным законным представителем Китая в ООН». С этого времени вопрос о представительстве Китая в ООН в политическом, юридическом и процедурном отношении был окончательно разрешен. В официальном юридическом заключении Секретариата ООН также четко зафиксировано, что «Тайвань как провинция Китая не имеет независимого статуса».

Согласно воле народа соотечественники двух берегов Тайваньского пролива являются частью китайской нации, членами семьи и родственниками, а не врагами. Стремление к миру, а не войне, к развитию, а не спаду, к контактам, а не разделению, к сотрудничеству, а не конфронтации, является основным общественным мнением на острове. Принцип одного Китая не должен быть искажен и оспорен. Исторический процесс полного воссоединения Китая не должен быть остановлен.

Во-вторых, ситуация в Тайваньском проливе остается напряженной, основная причина этого заключается в том, что власти Тайваня, возглавляемые ДПП, отказываются признавать принцип одного Китая, пытаются изменить статус-кво о принадлежности двух берегов Тайваньского пролива к одному Китаю, искажают историю Тайваня и разрывают его корни, реализуя сценарии «два Китая» и «один Китай, один Тайвань». Силы в отдельных странах, стремясь сдержать возрождение Китая, потворствуют и поощряют развитие сил, выступающих за «независимость Тайваня», оспаривают и подрывают принцип одного Китая, серьезно нарушают основные нормы международных отношений и серьезно подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе. Китайская сторона решительно выступает против этого.

В-третьих, Тайваньский вопрос – исключительно внутренние дела Китая, сердцевина коренных интересов и красная линия Китая, которую нельзя пересекать. Соблюдение принципа одного Китая представляет собой международную справедливость, волю народа и веяние времени, и никакая сила не в силу его нарушить. Как сказал Председатель КНР Си Цзиньпин, «никто не должен недооценивать твердую решимость, твердую волю и могущие потенциалы китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность! Историческая задача полного воссоединения Китая должна быть реализована и, безусловно, будет реализована!».

Принцип одного Китая является общим консенсусом международного сообщества, он представляет собой политическую основу установления и развития дипломатических отношений Китая со 183 странами, включая Туркменистан. С момента установления дипломатических отношений между нашими странами, Туркменистан все время придерживается принципа одного Китая и категорически выступает против «независимости Тайваня», чему китайская сторона дает высокую оценку и с туркменской стороной продолжает добрую традицию взаимной поддержки по вопросам, касающимся коренных интересов обеих сторон. ///nCa, 11 октября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Китая в Туркменистане)