Туркменистан и ОАЭ отмечают 30-летие дипломатических отношений

Туркменистан и Объединённые Арабские Эмираты отмечают 30-летие установления дипломатических отношений, подчёркивая стремление к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества. По этому случаю руководители обеих стран обменялись поздравлениями, выразив приверженность принципам взаимного уважения, равноправия и общего процветания.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравительное послание Президенту ОАЭ Шейху Мохаммеду бин Зайед Аль Нахайяну, Вице-президенту, Премьер-министру и Правителю эмирата Дубай Шейху Мохаммеду бин Рашид Аль Мактуму, а также Вице-президенту, заместителю Премьер-министра и министру по делам Аппарата Президента ОАЭ Шейху Мансуру бин Зайед Аль Нахайяну.

Глава Туркменистана подчеркнул, что взаимоотношения между странами строятся на незыблемых принципах взаимного уважения, равноправия и нацелены на достижение прогресса и процветания.

«Туркменистан выражает заинтересованность в дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества», – отметил в послании Президент Бердымухамедов, выразив уверенность в дальнейшем развитии партнёрства во благо народов обеих стран.

Президент ОАЭ Шейх Мохаммед бин Зайед Аль Нахайян также направил письмо, в котором поздравил Президента Туркменистана и народ страны с юбилеем дипломатических отношений.

«Желаю нашим странам прогресса, процветания и дальнейшего укрепления сотрудничества во всех сферах, которое мы неизменно стремимся поддерживать и развивать на двусторонней основе во благо наших дружественных народов и государств», – говорится в письме. ///nCa, 10 октября 2025 г.