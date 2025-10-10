Итоги саммита СНГ в Душанбе: запущен СНГ+, Туркменистан принимает председательство, утвержден блок документов по безопасности

10 октября 2025 года в Душанбе под председательством Президента Таджикистана Эмомали Рахмона состоялось очередное заседание Совета глав государств СНГ.

В саммите участвовали:

Азербайджан – Президент Ильхам Алиев

Армения – Премьер-министр Никол Пашинян

Беларусь – Президент Александр Лукашенко

Казахстан – Президент Касым-Жомарт Токаев

Кыргызстан – Президент Садыр Жапаров

Россия – Президент Владимир Путин

Туркменистан – Президент Сердар Бердымухамедов

Узбекистан – Президент Шавкат Мирзиёев

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Одним из центральных итогов саммита стало учреждение нового формата взаимодействия — «Содружество Независимых Государств плюс» (СНГ+), инициированного Казахстаном. Первым решением в реализации этой инициативы стало предоставление ШОС статуса наблюдателя при СНГ.

Кроме того, было принято решение о передаче председательствования в СНГ в 2026 году Туркменистану, что определит дальнейшую повестку работы Содружества.

В ходе заседания главы государств утвердили пакет важных документов в области безопасности. Они регламентируют сотрудничество в сфере противодействия терроризму и экстремизму, пограничной безопасности, военного сотрудничества, энергетической безопасности.

Запущен механизм СНГ+

Одно из ключевых итогов саммита стало решение об учреждении формата «Содружество Независимых Государств плюс» (СНГ+).

Инициатором принятия данного решения выступил Казахстан.

Формат «Содружество Независимых Государств плюс» станет платформой для сотрудничества стран СНГ с другими государствами, их объединениями и международными организациями, заинтересованными в установлении взаимодействия с Содружеством по направлениям, представляющим взаимный интерес.

В рамках формата планируется развивать сотрудничество в целях создания и развития устойчивого политического диалога, укрепления экономических, культурно-гуманитарных и других связей.

Решением определяется порядок приглашения и формат участия заинтересованных сторон в проводимых под эгидой СНГ мероприятиях.

В частности, страна-председатель СНГ во взаимодействии с Исполнительным комитетом СНГ и при отсутствии возражений со стороны стран Содружества приглашает заинтересованные государства, их объединения и международные организации на мероприятия и заседания высших органов СНГ, не носящие закрытый характер, а также согласовывает формат их участия.

Туркменистан – Председатель СНГ в 2026 году

В узком формате главы государств приняли решение о председательстве в СНГ в 2026 году – оно перейдет к Туркменистану.

Противодействие терроризму

Члены Совета глав государств утвердили Программу сотрудничества в сфере противодействия терроризму и экстремизму на 2026–2028 годы.

Программой запланирован ряд совместных мероприятий, направленных на предупреждение, выявление, пресечение и расследование террористических и экстремистских преступлений, информационно-аналитическое и научно-методическое обеспечение деятельности государств – участников СНГ в этой сфере, развитие кадрового потенциала компетентных органов.

Пограничная безопасность

Была подписана Программа сотрудничества государств – участников СНГ в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2026–2030 годы.

Программа предусматривает мероприятия по сотрудничеству в информационной, военно-технической, научно-исследовательской и гуманитарной сферах, подготовке кадров.

Документ основывается на общепризнанных принципах и нормах международного права, документах СНГ, в том числе Алма-Атинской Декларации, международных обязательствах государств и их национальном законодательстве, результатах анализа и прогнозирования развития обстановки на внешних границах, опыте совместных действий стран Содружества в противодействии современным вызовам и угрозам пограничной безопасности, а также итогах реализации предыдущего программного документа.

Военное сотрудничество

Еще один документ, регламентирующий взаимодействие в сфере обеспечения безопасности, подписанный на саммите в столице Таджикистана – Концепция военного сотрудничества до 2030 года.

В соответствии с приоритетами государств СНГ сотрудничество в военной сфере носит открытый, предсказуемый, последовательно внеблоковый характер и не направлено против третьих стран, отмечает Исполнительный комитет СНГ.

Военное сотрудничество в формате СНГ предусматривает укрепление мер взаимного доверия, неделимость безопасности, развитие равноправных добрососедских отношений, в том числе с другими странами и международными организациями. Его развитие осуществляется для поддержания международного мира, региональной стабильности, безопасного развития каждого государства СНГ.

Энергетическая безопасность

Главы государств СНГ утвердили Декларацию о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности.

Такое сотрудничество нацелено на поддержание защищенности экономики и населения от экономических, техногенных, социальных, внешнеполитических, природных и киберугроз путем обеспечения внутреннего и внешнего спроса на энергетические ресурсы, надежного и устойчивого обеспечения потребителей энергоресурсами стандартного качества и услугами в сфере энергетики, эффективного и рационального использования энергетических ресурсов, достижения максимальной устойчивости топливно-энергетического комплекса к негативным внутренним и внешним факторам, которые могут повлиять на обеспечение национальной безопасности государств – участников СНГ.

Рахмон награжден медалью

В завершение встречи, по инициативе Правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон был награжден медалью «За заслуги в развитии гуманитарного сотрудничества».

Следующий саммит СНГ

Следующее плановое заседание Совета глав государств СНГ предполагается провести в Туркменистане в октябре 2026 года.

Список документов, подписанных на саммите СНГ в Душанбе

Документы, подписанные на заседании Совета глав государств СНГ

10 октября 2025 года

1. Решение «О председательстве в Содружестве Независимых Государств в 2026 году».

2. Решение «О Генеральном секретаре Содружества Независимых Государств».

3. Протокольное решение «О проведении очередного заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств».

4. Решение «О деятельности Комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств в 2023–2025 годах».

5. Решение «О Программе сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в сфере противодействия терроризму и экстремизму на 2026–2028 годы».

6. Решение «О Программе сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2026–2030 годы».

7. Договор о порядке организации и проведения международной контролируемой поставки компетентными органами государств – участников Содружества Независимых Государств.

8. Решение «О Концепции военного сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств до 2030 года».

9. Решение «О Декларации о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности».

10. Первый факультативный протокол к Конвенции о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания от 6 марта 1998 года.

11. Протокол о прекращении действия Соглашения о помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 24 сентября 1993 года.

12. Решение «О прекращении действия Решения о Межгосударственном совете руководителей высших органов финансового контроля государств – участников Содружества Независимых Государств от 26 августа 2005 года».

13. Решение «Об учреждении формата «Содружество Независимых Государств плюс».

14. Решение «О Совместном заявлении глав государств – участников Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в борьбе с транснациональной преступностью».

15. Решение «О Заявлении глав государств – участников Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

16. Решение «О Совместном заявлении глав государств – участников Содружества Независимых Государств по случаю 80-й годовщины создания Организации Объединенных Наций».

17. Решение «О Заявлении глав государств – участников Содружества Независимых Государств в связи с 40-летием катастрофы на Чернобыльской АЭС».

18. Решение «О предоставлении Шанхайской организации сотрудничества статуса Наблюдателя при Содружестве Независимых Государств».

19. Протокольное решение «О совершенствовании условий оплаты труда в органах Содружества Независимых Государств».

///nCa, 10 октября 2025 г. (по материалам Исполнительного Комитета СНГ)