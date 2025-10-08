Узбекистан-ОТГ: сотрудничество на пути устойчивого развития и прогресса

Благодаря своему расположению, исторической близости и природным ресурсам, Организация тюркских государств (ОТГ) становится все более значимой платформой сотрудничества на новом этапе развития. Одновременно с этим ОТГ выполняет важную роль культурного моста, способствующего сближению народов, проживающих в странах-участницах.

Организация основывается на принципах равноправия и взаимной заинтересованности, невмешательства во внутренние дела, уважения суверенитета государств, что широко признается международным сообществом.

В состав ОТГ входят пять стран — Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Венгрия, Туркменистан и Организация экономического сотрудничества имеют статус наблюдателей.

Современное название организация обрела 12 ноября 2021 года по инициативе Президента Узбекистана. До этого организация называлась Советом сотрудничества тюркоязычных государств.

Основная цель ОТГ — укрепление доверия и многоплановых связей между братскими странами, развитие сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортной, туристической, культурно-гуманитарной сферах, а также координация усилий по обеспечению мира и безопасности в регионе.

Концептуальной основой достижения этих целей стала программа «Видение тюркского мира – 2040», принятая по итогам VIII саммита глав государств в ноябре 2021 года в Стамбуле.

Для Узбекистана, присоединившегося к организации в 2019 году, участие в ней стало важным шагом не только в укреплении экономических и политических связей, но и в сохранении и развитии общей культурной идентичности тюркского мира.

В 2022–2023 годах Узбекистан председательствовал в ОТГ. Начало этого периода было ознаменовано саммитом, состоявшимся в Самарканде в ноябре 2022 года под девизом «Новая эра тюркской цивилизации: на пути к общему прогрессу и процветанию».

В период председательства было проведено более 100 мероприятий и созданы новые платформы для практического сотрудничества. Узбекистан стремился к открытому, инклюзивному и многообразному формату взаимодействия, охватывающему различные регионы и цивилизации.

Важным событием явилось принятие «Стратегии Организации тюркских государств на 2022–2026 годы» по итогам саммита в Самарканде. Этот документ стал первой «дорожной картой» реализации концепции «Тюркский взгляд – 2040».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев активно участвует в саммитах организации с момента вступления страны в состав ОТГ. В частности, глава присутствовал на заседаниях Совета глав государств 6 ноября 2024 года в Бишкеке и 21 мая 2025 года в Будапеште.

На этих встречах обсуждались состояние и перспективы многостороннего партнерства, а также актуальные вопросы практического сотрудничества.

В выступлении на неформальном саммите ОТГ в Будапеште Президент отметил сложность современной геополитической и геоэкономической ситуации, усиление региональных конфликтов и последствий изменения климата.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность решения международных проблем на основе норм международного права и Устава ООН, а также укрепления общих позиций и подходов стран-участниц.

Говоря о развитии практического сотрудничества в рамках ОТГ, глава государства отметил огромный нереализованный потенциал и предложил ряд новых инициатив.

Особое значение имеет инициатива Узбекистана по подписанию Договора о стратегическом партнерстве, вечной дружбе и братстве между тюркскими государствами, который станет важным шагом в сближении народов и создании долгосрочной юридической базы многостороннего сотрудничества.

«В прошлом году мы предложили разработать договор о стратегическом партнерстве, вечной дружбе и братстве между тюркскими государствами. Сегодня значимость этого документа только возрастает. Несомненно, этот договор будет способствовать дальнейшему сближению наших народов и укреплению долгосрочной правовой основы для многостороннего сотрудничества. Предлагаю подписать этот документ на саммите в Баку», — заявил Президент.

С 2019 года по настоящее время на саммитах ОТГ Президент Узбекистана выступил с 98 практическими инициативами по развитию многостороннего сотрудничества. Более 70 из них уже реализованы, около 30 находятся на стадии исполнения.

Для Узбекистана ключевым приоритетом в рамках организации является экономика. В настоящее время страна сосредоточена на увеличении экспорта, привлечении инвестиций, создании рабочих мест, решении проблем безработицы и борьбе с бедностью. Все эти задачи тесно связаны с интеграцией в мировую экономику, где формат сотрудничества ОТГ может способствовать дальнейшей интеграции и координации производственных процессов.

Общая площадь стран-участниц ОТГ составляет около 4 миллионов 244 тысячи 26 квадратных километров, а население превышает 170 миллионов человек. Это огромные возможности и рынок сбыта.

Согласно достигнутым соглашениям, ОТГ рассматривается как эффективный механизм регионального сотрудничества с огромным потенциалом интеграции. Торгово-экономические показатели между странами-участницами ежегодно растут.

Сегодня страны ОТГ совместно занимают третье место после Китая и России по внешней торговле с Узбекистаном. В 2024 году объем взаимной торговли приблизился к 10 миллиардам долларов, что составляет около 15% общего внешнеторгового оборота страны.

Особенно заметен рост торговых связей с Казахстаном — крупнейшим торговым партнером в рамках организации, а также с Турцией — вторым по значимости партнером. По итогам 2024 года объем товарооборота с Казахстаном достиг 4,28 миллиарда долларов, а с Турцией — 2,9 миллиарда долларов.

Аналогичная позитивная динамика отмечается и в торговле с Азербайджаном. Важно, что объемы взаимной торговли с партнерами в рамках ОТГ ежегодно обновляют исторические рекорды.

Основными экспортными позициями Узбекистана на рынках ОТГ являются текстиль, электротехника, автомобилестроение, фрукты и овощи, цветные металлы. Из стран ОТГ в Узбекистан импортируются металлопрокат, алюминий, различные механические инструменты, строительные материалы, нефтепродукты, основная часть зерна и другие продукты питания.

Для сохранения и ускорения этой положительной динамики важна реализация инициатив Президента Шавката Мирзиёева. Среди них создание онлайн-платформы «TURK-TRADE», упрощающей и ускоряющей торговые операции, а также принятие Программы практических мер по расширению торговли, что будет способствовать увеличению товарооборота между странами.

Одним из важных направлений сотрудничества является промышленная кооперация. Узбекистан активно стимулирует развитие этой сферы и поддерживает создание новых предприятий с участием капитала стран ОТГ. К 2025 году количество таких предприятий достигнет почти 4000, что на 60% больше по сравнению с 2019 годом. Доля этих компаний в общем числе предприятий с иностранным капиталом в стране составит примерно 20%.

Особое внимание уделяется транспортному сотрудничеству. Страны ОТГ демонстрируют устойчивый рост транзитного потенциала в мировой экономике. Объем грузоперевозок по «Среднему коридору» в 2024 году достиг 4,5 миллиона тонн, что почти в 6 раз превышает показатели 2020 года. Эта динамика подтверждает стратегическую важность проектов инфраструктуры, таких как железная дорога «Китай — Кыргызстан — Узбекистан».

Страны организации также стремятся обеспечить надежные и безопасные коридоры сотрудничества в сфере транспорта и энергетики на Кавказе и в Центральной Азии. Это не только создает благоприятные условия для расширения торговых связей, но и способствует экономической независимости и процветанию региона.

Узбекистан активно участвует в проектах по сохранению и популяризации культурно-исторического наследия. В сфере образования страна поддерживает программы обмена студентами и учеными, укрепляет связи между университетами и научными центрами тюркских государств. Особое внимание уделяется совместным образовательным программам и академическим платформам для обмена опытом. Также важным направлением инициатив Узбекистана являются проекты в области энергетики и охраны окружающей среды.

В заключение стоит отметить, что участие Президента Шавката Мирзиёева в саммите ОТГ в Азербайджане станет очередным шагом по продвижению актуальных инициатив во имя развития тюркского мира, укрепления мира и стабильности в регионе. Этот визит также послужит стимулом для дальнейшего укрепления единства и обеспечения благосостояния народов тюркских стран. ///ИА «Дунё»