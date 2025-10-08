Преобразование Приаралья в глобальную зону климатических технологий: зелёная энергия, водосберегающие технологии и возможности международного партнёрства

Директор Международного инновационного центра Приаралья при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан Б.С. Хабибуллаев

Введение: Значение участия Президента Узбекистана Ш.Мирзиёева в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Участие Президента Республики Узбекистан в сентябре 2025 года в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН имело огромное политическое и историческое значение не только для нашей страны, но и для всего региона Центральной Азии. На этом авторитетном международном форуме, где собираются лидеры мировых государств, Узбекистан поднял ключевые вопросы устойчивого развития, борьбы с изменением климата, продовольственной безопасности и эффективного использования водных ресурсов.

Выступление Президента на площадке ООН укрепило международный авторитет Узбекистана как инициативного государства и способствовало продвижению его позиций на глобальной арене. В частности, представление экологических и инновационных инициатив в Приаралье мировому сообществу продемонстрировало открытость Узбекистана к глобальному сотрудничеству в решении экологических проблем.

Важным аспектом участия стало включение инициатив по Приаралью в глобальную политическую повестку и позиционирование региона как открытой площадки для климатических технологий.

Привлечение внимания мирового сообщества к инициативам по Приаралью

В ходе выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент особо отметил экологическую катастрофу в Приаралье и инициативы по преодолению её последствий. Этот вопрос вновь оказался в центре внимания мирового сообщества, а проблема Аральского моря была признана не только региональной, но и глобальной экологической угрозой.

Инициатива Узбекистана по превращению Приаралья в зону устойчивого развития и инноваций получила поддержку международных партнёров. Были особо отмечены широкие возможности для реализации совместных проектов в таких направлениях, как зелёная энергетика, водосберегающие технологии, экотуризм и восстановление биоразнообразия.

Таким образом, обсуждение вопроса Приаралья на столь престижной площадке, как ООН, создало важную политическую и практическую основу для укрепления глобального сотрудничества и привлечения внимания международных доноров и организаций.

Преобразование Приаралья в глобальную зону климатических технологий

Катастрофа Аральского моря служит важным уроком для всего мира. Поэтому Узбекистан стремится превратить Приаралье в «глобальную лабораторию» путём внедрения передового опыта в области зелёной энергетики, водосберегающих технологий, восстановления биоразнообразия и адаптации к изменению климата.

Такой подход позволяет не только решать региональные проблемы, но и разрабатывать эффективные модели для международного сообщества. Проекты, реализуемые в Приаралье, могут в дальнейшем применяться в других регионах, сталкивающихся с последствиями изменения климата.

18 мая 2021 года на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Узбекистана выдвинул инициативу объявить Приаралье зоной экологических инноваций и технологий. Эта инициатива была горячо поддержана ООН и международным сообществом, а резолюция единогласно одобрена на пленарном заседании Ассамблеи. Данная резолюция подтверждает, что Узбекистан последовательно движется в правильном направлении в решении проблем Арала и устранении рисков.

Катастрофа Арала и её уроки для человечества

Катастрофа Аральского моря – одна из крупнейших экологических трагедий в истории человечества. Некогда четвёртое по величине озеро в мире, Аральское море за полвека практически полностью высохло. Это нанесло серьёзный ущерб климату региона, биоразнообразию, здоровью населения и экономике.

Высыхание Арала стало ярким примером нерационального вмешательства человека в природу. Чрезмерное и неэффективное использование воды в ирригации, несовершенство систем орошения и ошибки в планировании привели к масштабной экологической катастрофе.

Эта трагедия показала человечеству необходимость эффективного и рационального использования природных ресурсов, а также важность развития водоснабжения и сельского хозяйства на основе устойчивых технологий. Кроме того, она ясно продемонстрировала, что обеспечение экологической безопасности требует глобальной солидарности и тесного сотрудничества.

Необходимость устойчивого развития в регионе

Приаралье сегодня остаётся одним из ключевых регионов для Узбекистана и всей Центральной Азии с точки зрения экологической, социальной и экономической устойчивости. Ограниченность природных ресурсов, проблемы водоснабжения, процессы опустынивания и снижение уровня жизни населения делают разработку стратегии устойчивого развития крайне актуальной.

Необходимость устойчивого развития обусловлена рядом факторов. Во-первых, экологическая безопасность: пыльные бури, деградация почв и утрата биоразнообразия представляют прямую угрозу здоровью и образу жизни населения. Во-вторых, экономические потребности: модернизация сельского хозяйства, основного источника дохода населения, требует внедрения водосберегающих и инновационных технологий.

Для обеспечения социальной устойчивости необходимы комплексные меры, включая создание новых рабочих мест, повышение доходов населения и снижение рисков экологической миграции. Поскольку проблемы Приаралья выходят за рамки региона и приобретают глобальное значение, их решение требует опоры на международное сотрудничество и партнёрство.

Приаралье как международный инновационный центр и площадка для сотрудничества

Известно, что в Узбекистане ведётся масштабная работа по борьбе с негативными последствиями высыхания Аральского моря для окружающей среды и здоровья населения. С первых лет независимости население Приаралья получает значительную поддержку от руководства Узбекистана. Правительство страны уделяет постоянное внимание социальному благополучию жителей региона.

Одной из таких позитивных инициатив является создание Международного инновационного центра Приаралья по инициативе Президента Узбекистана. Эта инициатива подчёркивает высокий уровень внимания, уделяемого правительством смягчению последствий экологического кризиса в Приаралье.

Сегодня Международный инновационный центр Приаралья выступает ключевой организацией, обеспечивающей устойчивое развитие пострадавшего от экологического кризиса региона через научные, инновационные и практические проекты. Центр работает в таких направлениях, как экология, водные ресурсы, сельскохозяйственные технологии, энергетика, адаптация к изменению климата и международное сотрудничество.

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 31 мая 2023 года № ПК-171, центр был передан в ведение Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата. Согласно Постановлению Президента от 29 июля 2021 года № ПК-5202, в 2024 году завершено строительство современной лаборатории, учебного центра бизнес-акселератора и технопарка стоимостью 12,4 млрд сумов. Лаборатория оснащена генбанком семян растений и служит важной научно-инновационной платформой для сохранения биоразнообразия, защиты местных и интродуцированных видов, а также повышения эффективности сельского хозяйства.

В настоящее время центр работает над запуском деятельности, обогащением генбанка коллекцией семян, организацией научных исследований и повышением квалификации местных специалистов. Эта инициатива способствует устойчивому развитию сельского хозяйства не только в Узбекистане, но и во всей Центральной Азии, а также укреплению продовольственной безопасности в условиях изменения климата и развитию международного научного сотрудничества.

За прошедший период центр наладил эффективное сотрудничество с рядом международных и местных организаций, а также научно-исследовательскими институтами. Были подписаны соглашения и меморандумы с более чем 70 иностранными и местными организациями, реализуются 20 научно-практических и инновационных проектов общей стоимостью 23,9 млрд сумов. Эти проекты охватывают альтернативную зелёную энергетику, аквакультуру, интенсивное садоводство, выращивание лекарственных растений, ресурсосберегающие технологии и социальные программы.

Деятельность центра направлена на повышение благосостояния населения, внедрение устойчивых к засолению и засухе растений, развитие ресурсосберегающих технологий. В настоящее время центр в сотрудничестве с ведущими международными организациями реализует научно-практические и инновационные инициативы, направленные на восстановление экосистем, сохранение биоразнообразия и улучшение качества жизни населения. Среди партнёров – Программа развития ООН (UNDP), Международный центр биосельского хозяйства в засушливых условиях (ICBA, ОАЭ), Институт экологии и географии Синьцзяна (Китай), Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ), Глобальный институт зелёного роста (GGGI), Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA), Японское агентство международного сотрудничества (JICA) и другие авторитетные организации.

Научно-производственные участки «Саманбай» (24,3 га) в Нукусском районе и «Муйнак» (106 га) в Муйнакском районе служат основными экспериментальными базами центра. На этих площадках в сотрудничестве с иностранными и местными организациями проводятся экспериментальные исследования и мониторинг. Кроме того, центр располагает совместными лабораториями с международными партнёрами, а также собственными лабораториями in-vitro, почв, воды и биотехнологий растений, которые способствуют углублению научных исследований и повышению их эффективности.

Каждый реализуемый проект направлен на создание долгосрочных решений для Приаралья. Благодаря инновационным подходам и международному сотрудничеству Международный инновационный центр Приаралья постепенно становится ключевой платформой для научных исследований, технологического развития и устойчивого развития в Центральной Азии.

В своих планах центр предусматривает внедрение инновационных экотехнологий для обеспечения экологической устойчивости, включая меры по борьбе с опустыниванием и решения для умного сельского хозяйства. Также планируется создание современных лабораторий, бизнес-акселератора, учебного центра, технопарка, экспериментальных участков и центров анализа данных.

Центр намерен расширять сотрудничество с международными организациями для реализации крупных совместных проектов. Программы, направленные на развитие инновационных идей, создание стартапов и повышение профессиональных навыков для фермеров, предпринимателей, населения, молодёжи и женщин, являются приоритетными направлениями деятельности центра.

Заключение: Стратегическое значение инициативы по превращению Приаралья в глобальную зону климатических технологий

Инициатива по превращению Приаралья в глобальную зону климатических технологий имеет стратегическое значение как на региональном, так и на глобальном уровне. Её суть заключается в обеспечении экологической устойчивости, экономии водных ресурсов, сокращении процессов опустынивания и восстановлении биоразнообразия.

Внедрение солнечной и ветровой энергетики, современных ирригационных систем и инновационных технологий открывает широкие возможности для развития зелёной экономики в регионе. Эта инициатива укрепляет сотрудничество с международными организациями, такими как ООН и Глобальный климатический фонд, создаёт новые рабочие места и повышает благосостояние местного населения.

Самое важное – опыт Приаралья может стать эффективной моделью для решения проблем, связанных с изменением климата и водными ресурсами, в мировом масштабе.