Туркменистан и Иран активизируют межрегиональное сотрудничество

В городе Боджнурд иранской провинции Северный Хорасан прошла национальная конференция по инвестиционным возможностям. На конференции выступили Вице-президент Ирана Джафар Гаемпана, Губернатор провинции Северный Хорасан Бахман Нури, Посол Туркменистана в Иране Ыльяс Гайыпов, депутаты Меджлиса и другие официальные лица.

Также состоялась встреча между послом Туркменистана и губернатором Северного Хорасана Бахманом Нури. Во время встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития межрегионального сотрудничества между двумя странами. Кроме того, была подчеркнута важность визитов высокого уровня между Туркменистаном и Ираном.

Помимо этого, было отмечено значимое содержание и важность Международного форума, который пройдет в декабре этого года в Ашхабаде, посвященного 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана в год Международного мира и доверия. ///nCa, 7 октября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Иране)