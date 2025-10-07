Новая экономическая повестка тюркского мира: Узбекистан задаёт стратегический вектор развития ОТГ

Шавкат Алимбеков, ведущий научный сотрудник Международного института Центральной Азии

Современная мировая экономика находится в состоянии глубокой трансформации. Усиливается глобальная конкуренция за рынки, происходят сдвиги в логистических маршрутах, формируются новые центры роста. На этом фоне возрастают риски и неопределённости, что требует от стран гибкости и способности к координированным действиям.

В подобных условиях всё большую значимость приобретают региональные объединения. Они становятся не только политическими платформами, но и важными экономическими опорами, способными обеспечить устойчивое развитие в условиях нестабильности.

Ярким примером эволюции такого объединения является Организация тюркских государств (ОТГ). Изначально сфокусированная на культурно-гуманитарном сотрудничестве, сегодня она стремительно трансформируется в полноценное экономическое сообщество.

Это подтверждается макроэкономическими показателями ОТГ. Совокупный ВВП стран-членов достиг $2,1 трлн. в 2024 году, а внутренний товарооборот вырос с $30,9 млрд. в 2022 году до $45 млрд. в 2024 году. Увеличение на 45% за два года существенно превышает среднемировые темпы и говорит о возрастающей экономической интеграции.

Особенно заметный вклад в этот рост вносит регион Центральной Азии. Несмотря на то, что Турция остаётся крупнейшей экономикой ОТГ, именно Центральная Азия, и в особенности Узбекистан, демонстрирует наиболее динамичное развитие. В 2024 году экономика Узбекистана продемонстрировала устойчивый рост, увеличившись на 6%.

Причём уже в первом квартале т.г. ВВП страны, выросла на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший вклад в рост внесли ключевые сектора: сфера услуг увеличилась на 7%, строительство– на 10,7%, промышленность – на 6,5%.

Эти показатели подчёркивают усиливающуюся роль Узбекистана как двигателя экономического роста в рамках ОТГ и подтверждают его готовность не только демонстрировать собственные успехи, но и формирует стратегическую повестку всего тюркского мира, предлагая инициативы, способные задать долгосрочный вектор развития для всего объединения.

На неформальном саммите ОТГ, состоявшемся 21 мая т.г. в Будапеште, Президент Узбекистана Ш.М. Мирзиёев предложил создать Единый инвестиционный портал – цифровую платформу, которая будет аккумулировать информацию о приоритетных отраслях, инвестиционных проектах и доступных возможностях для вложений. Такая система обеспечит прозрачные и понятные условия как для внутренних, так и для международных инвесторов, тем самым повышая общую инвестиционную привлекательность региона.

Развивая тему инвестиционной интеграции, Глава государства отметил, что следующим шагом станет учреждение совместной венчурной компании, ориентированной на поддержку стартапов и высокотехнологичных проектов. Такая инициатива особенно актуальна для стран Центральной Азии, где доступ к долгосрочному капиталу остаётся ограниченным.

Венчурные механизмы не только позволяют разделить риски, но и стимулируют инновационное развитие – необходимое условие для перехода к экономике будущего.

Растущую привлекательность региона для инвесторов подтверждают и цифры: прямые иностранные инвестиции в страны ОТГ в 2023 году достигли $50 млрд., что на 66% превышает показатель 2017 года. Параллельно почти вдвое выросло число совместных предприятий – с 53 тыс. до 92 тыс., что свидетельствует о росте доверия и более тесной экономической кооперации между странами.

Эти позитивные тенденции особенно заметны в Узбекистане: с начала 2024 года здесь создано свыше 500 новых предприятий с капиталом стран-участниц ОТГ, а их общее количество достигло 4 тыс. – что составляет 28,8% от всех предприятий с иностранным участием в республике.

Логичным продолжением инвестиционной повестки становится промышленная кооперация. Узбекистан предложил разработать Программу промышленной кооперации по созданию крупных производственных мощностей в химической, энергетической, горнодобывающей, легкой, фармацевтической, кожевенно-обувной, пищевой и строительной отраслях. Это позволит выстраивать трансграничные производственные цепочки, оптимизируя затраты и ускоряя реализацию проектов.

По данным ООН, кооперационные модели могут сократить время подготовки производства на 14–20 месяцев и уменьшить издержки до 70% по сравнению с автономной реализацией. Это создаёт не только экономические выгоды, но и мощный социальный эффект: создаются новые рабочие места, повышается экспортный потенциал региона.

Особенно перспективной выглядит фармацевтика, где совместные предприятия смогут не только обеспечить внутренние потребности, но и выйти на внешние рынки, включая Ближний Восток и Африку.

Развитие промышленной кооперации между странами ОТГ выделено в качестве одного из приоритетных направлений в Стратегии развития тюркского мира до 2040 года. Важным инструментом для этого является Тюркская торгово-промышленная палата, которая эффективно содействует укреплению сотрудничества между предпринимателями.

Однако без развития современной инфраструктуры невозможно обеспечить устойчивое промышленное и торговое взаимодействие. Поэтому создание эффективных транспортных коридоров Восток–Запад и Север–Юг становится стратегическим приоритетом для ОТГ. Наряду с этим важно ускорить внедрение упрощённых таможенных процедур, устраняющих избыточные административные барьеры.

В контексте решения этих задач Президент Узбекистана выступил с инициативой провести в ноябре т.г. в Ташкенте Международный форум по мультимодальному транспорту и логистике тюркских государств, что станет важной площадкой для выработки согласованных подходов и укрепления отраслевого партнёрства.

Проведение форума особенно актуально, учитывая, что сегодня грузоперевозки между странами ОТГ сталкиваются с рядом серьёзных проблем – от перегруженности существующих маршрутов до нехватки современных логистических хабов и сервисной инфраструктуры.

Согласно оценкам западных экспертов, сокращение времени таможенного оформления всего на один день способно увеличить товарооборот на 3–5%. Таким образом, инвестиции в инфраструктуру – это не просто поддержка торговли, но и ключ к ускоренному росту всей экономики региона.

Среди ключевых инициатив, озвученных Главой Узбекистана, особое внимание заслуживает предложение о принятии Практической программы по расширению торговли. Её реализация способна существенно активизировать экономическую динамику внутри ОТГ, создав дополнительные стимулы для расширения товарооборота между государствами-участниками.

Важным элементом успешной реализации этой программы становится развитие современных цифровых инструментов, способствующих упрощению и ускорению внешнеэкономической деятельности.

В этом контексте ключевую роль играет инициатива Президента Узбекистана о создании онлайн-платформы «Турк-Трейд» – единой цифровой платформы для участников торговли внутри ОТГ. Её цель – объединить производителей, инвесторов и покупателей в общую экосистему, где можно в реальном времени заключать сделки, отслеживать логистику и обмениваться информацией.

Особое значение такая система приобретает для малого и среднего бизнеса (МСП) – основы экономик тюркских стран. Благодаря цифровым решениям МСП получает доступ к новым рынкам без существенных затрат, что повышает конкурентоспособность и стимулирует предпринимательскую активность.

В целом, предложения, озвученные Главой Узбекистана, можно рассматривать как отправную точку масштабной институциональной трансформации Организации. Страна берёт на себя роль не просто активного участника, а инициатора системных изменений, формирующих новую архитектуру регионального взаимодействия.

Ключевыми элементами этой новой повестки становится экономика на основе цифровых решений, совместное производство, модернизация логистики и инвестиционная кооперация. Всё это создаёт прочный фундамент для устойчивого, конкурентоспособного и взаимовыгодного роста стран тюркского мира.

Подтверждением важности и актуальности этих инициатив станет предстоящий саммит ОТГ, который пройдёт в начале октября т.г. в Баку. Здесь главы государств обсудят приоритетные направления регионального сотрудничества, а для Узбекистана это станет особой возможностью продвинуть ключевые инициативы в сферах цифровой экономики, совместных производств и инвестиционной кооперации. ///nCa, 7 октября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Туркменистане)