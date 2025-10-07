Национальный Лидер Туркменистана встретился с Президентом Азербайджана

7 октября, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в города Габала, Азербайджан, для участия прибыл в Азербайджан в 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ). По прибытии он встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Гурбангулы Бердымухамедов передал главе Азербайджана приветствия Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. В свою очередь, Алиев передал ответные приветствия главе Туркменистана.

В ходе беседы подчеркнули значение 12-го Саммита Совета глав государств ОТГ, отмечена его роль в углублении сотрудничества между тюркскими государствами и дальнейшем развитии отношений между народами.

На встрече был высоко оценен нынешний уровень азербайджано-туркменских межгосударственных отношений, основанных на принципах братства, добрососедства и сотрудничества, сообщает пресс-служба Президента Азербайджана.

Стороны отметили, что оба народа объединяют глубокие традиции братства. Было подчеркнуто успешное развитие связей в политической, экономической, транспортной, энергетической, межпарламентской, гуманитарной, культурной, образовательной и других сферах, затронуто плодотворное взаимодействие двух стран в международных организациях.

Президент Азербайджана и Национальный Лидер Туркменистана провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества.///nCa, 7 октября 2025 г.