Афганистан и Туркменистан обсудили укрепление двусторонних отношений и проект ТАПИ

5 октября 2025 года, состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Муттаки и вице-премьером, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, сообщает МИД Афганистана.

В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы политических и экономических отношений между двумя странами. Особое внимание было уделено реализации проекта газопровода ТАПИ (Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия), которому министры дали положительную оценку.

Муттаки и Мередов выразили готовность к дальнейшему укреплению практического взаимодействия в различных сферах, подчеркивая важность регулярных встреч и консультаций для достижения этой цели.///nCa, 6 октября 2025 г.