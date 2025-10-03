3 октября 2025 года в Ашхабаде общественная экологическая организация «Юный натуралист» (Ýaş Tebugatçy) отметила свое трехлетие. Торжественное мероприятие, организованное совместно с консалтинговой компанией TMT Consulting Group, собрало представителей зарубежных дипломатических миссий, общественных деятелей и журналистов. Гостей тепло приветствовала глава организации Лейли Шихмадова, которая поделилась достижениями и планами на будущее.

Три года — три ножки устойчивости

Организация «Юный натуралист» была основана осенью 2022 года с миссией внести вклад в экологическую безопасность Туркменистана. Основная цель — информировать население, особенно молодежь, о важности защиты природы, восстановления природных богатств, сохранения флоры и фауны, а также поддерживать инициативы по рациональному использованию ресурсов.

«Цифра «три» имеет особый символизм. Мы живём на третьей планете Солнечной системы в трёхмерном пространстве. И, как говорится в пословице: «У табурета три ножки – они держат друг друга». Так же, когда три года назад создавалась организация «Юный натуралист», у неё было три специалиста и три члена», — отметила Лейли Шихмадова, рассказывая о скромных истоках организации.

За три года «Юный натуралист» достиг впечатляющих результатов. Сегодня в рядах организации насчитывается более 70 тысяч членов. Проведено 35 экологических мероприятий, 73 обучающих семинара, 17 конкурсов и 7 экскурсий в заповедники. Организация активно взаимодействует со СМИ, опубликовав 91 материал, и посадила около 30 тысяч саженцев деревьев по всей стране, внося свой вклад в государственную политику озеленения страны.

Праздник с посланием в будущее

После официальной части гости наслаждались закусками и общением в теплой атмосфере осеннего Ашхабада.

Кульминацией мероприятия стала церемония закладки капсулы времени под саженец, который будет высажен перед зданием организации. В капсуле — послание Лейли Шихмадовой будущим поколениям, которое будет открыто через 10 лет, в 2035 году.

В послании, адресованном волонтерам, коллегам и друзьям, Лейли выразила гордость за достижения организации и надежду на будущее:

«Мы твёрдо верим, что вы будете хранить в своих сердцах древние традиции наших предков, а также продолжите обогащать нашу страну с помощью науки, образования и новых технологий.Как говорят наши поэты: «Кто посадит дерево – оставит память, его имя будет записано в Книге мира!» У корня этого маленького саженца мы оставили для вас это обращение. Мы нисколько не сомневаемся, что через десять лет вы вновь прочтёте его, будете бережно ухаживать за посаженными деревьями и продолжите путь наших предков! Пусть каждое дерево, которое вы посадите, станет крепким, пусть каждое доброе дело ваше станет великим примером, а каждый ваш труд станет вкладом в охрану природы и сохранение мира на земле!»

Награждение и планы на будущее

Вторая часть мероприятия была посвящена награждению победителей конкурса «Юный натуралист: зелёный мир, процветающее будущее», приуроченного к 34-й годовщине независимости Туркменистана.

Конкурс, проведенный совместно с редакцией газеты «Ватан», стал ярким событием, объединившим молодежь в стремлении к экологическому просвещению.

Трехлетие «Юного натуралиста» стало не только поводом подвести итоги, но и вдохновением для новых свершений. Пожалуй, образ Лейли Шихмадовой должен служить примером для представителей молодежи – такие личности, как Лейли не страшатся трудностей и вызовов современности, они всегда готовы к воплощению в жизнь смелых идей и проектов. Yaş Tebigatçy продолжает свой путь, укрепляя экологическую ответственность и призывая молодежь к активному участию в сохранении нашего общего дома. ///nCa, 3 октября 2025 г.