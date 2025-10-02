В Институте культуры ОЭС в Тегеране состоялась конференция, посвящённая 34-й годовщине Независимости Туркменистана

30 сентября 2025 года в Институте культуры Организации экономического сотрудничества в Тегеране состоялась конференция на тему «Политика мира и доверия – основа международной безопасности, стабильности и развития», организованная Посольством Туркменистана в Исламской Республике Иран и посвящённая 34-й годовщине Независимости Туркменистана.

В мероприятии приняли участие Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и его заместители, представители Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран, депутаты Исламского консультативного Совета (парламента) Ирана, аккредитованные в Иране иностранные послы, а также почётные гости.

В ходе мероприятия выступили Посол Туркменистана в Иране, Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества, Помощник Министра иностранных дел Исламской Республики Иран, депутат Исламского консультативного Совета (парламента) Ирана, а также представители литературных кругов.

В своих выступлениях участники выразили поздравления по случаю 34-й годовщины Независимости Туркменистана. Было отмечено, что за годы независимости страна достигла значительных успехов, укрепила экономический потенциал и обеспечила политическую стабильность. Высоко оценена внутренняя и внешняя политика Туркменистана, заложенная Национальным Лидером туркменского народа, Героем-Аркадагом и достойно продолжаемая Президентом Туркменистана.

Особо подчеркнута значимость заседания Халк Маслахаты Туркменистана, состоявшегося 19 сентября текущего года.

Для гостей была подготовлена культурная программа: прозвучали песни, музыкальные произведения и творческие номера в исполнении иранских туркмен.

В рамках программы прошла выставка, представляющая культуру, национальное наследие и изобразительное искусство туркменского народа. Также гостям были предложены традиционные блюда туркменской кухни. ///nCa, 2 октября 2025 г.