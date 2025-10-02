Триумф качества: Детское питание из Аркадага получило «золото» на WorldFood Moscow 2025

В сентябре 2025 года продукция предприятия Arkadag Medisina Klasteri Menejment, включая детское питание, получила престижную награду — золотую медаль и диплом «Продукт года» на международной выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025 в Москве. Эта награда стала ярким подтверждением международного признания экологической чистоты и высокого качества продукции, выпускаемой производственными комплексами города Аркадаг.

Особое признание получил продукт — молочная сухая каша быстрого приготовления для детского питания (рис и банан), выпускаемая под брендом Arkadag Med Cluster. Производителем выступает хозяйственное общество «Тибет Туркмен». Каша была удостоена золотой медали в номинации дегустационного конкурса «Продукты здорового и диетического питания, органическая продукция».

Конкурс «Продукт года», ежегодно проводимый в рамках выставки WorldFood Moscow, направлен на выявление лучших по качеству продуктов питания и сырья. Победители определяются на основе строгого слепого тестирования, в ходе которого эксперты оценивают вкусовые качества, инновационность и соответствие продукции заявленным характеристикам. Высшие награды присуждаются продуктам, которые отвечают требованиям технических регламентов, производятся с использованием передовых технологий и хранятся в оптимальных условиях.

Золотая медаль для продукции Arkadag Medisina Klasteri Menejment подчеркивает успех Туркменистана в создании экологически чистых и высококачественных продуктов, способствующих здоровому питанию, особенно для детей. ///nCa, 2 октября 2025 г.