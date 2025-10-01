Международная выставка Aquatherm Tashkent 2025 развернет свою экспозицию 7-9 октября 2025 года НВК «Узэкспоцентр» в столице Узбекистана

Свое участие в выставке уже подтвердили 175 компаний и брендов из Азербайджана, Германии, Ирана, Италии, Казахстана, Китая, Республики Корея, ОАЭ, Польши, России, Турции, Узбекистана, Чехии

7–9 октября 2025 года на площадках Национальной выставочной компании «Узэкспоцентр» состоится 13-я Международная выставка «Отопление, Вентиляция, Кондиционирование, Водоснабжение, Сантехника, Бассейны, Технологии по охране окружающей среды и Возобновляемые источники энергии – Aquatherm® Tashkent 2025».

Организатор: Международная выставочная компания Iteca Exhibitions и её партнер ICA Eurasia Group.

Aquatherm® Tashkent – единственная специализированная выставка в Узбекистане, на которой комплексно представлены все виды инженерных решений:

– Отопление: радиаторы, котлы, системы тёплого пола;

– Кондиционирование и вентиляция: от бытовых до промышленных решений;

– Водоснабжение и водоотведение: клапаны, фильтры, насосы, редукторы, септики;

– Бытовая и инженерная сантехника – трубы, счётчики для воды, фитинги, смесители, душевые кабины.

Свое участие в выставке уже подтвердили 175 компаний и брендов из Азербайджана, Германии, Ирана, Италии, Казахстана, Китая, Республики Корея, ОАЭ, Польши, России, Турции, Узбекистана, Чехии. Прием заявок продолжается.

Ожидается коллективное участие компаний из Турции и Российской Федерации, включая Московскую область, Калугу, Пермь, Ульяновск.

Среди участников такие известные компании и бренды, как Midea, Wilo, Haier, CNP, Bosch, Grandfar, Kan Sp. z o.o, Wavin Pilsa, Hisense HVAC, TICA, Dayuan.

В этом году на выставке вновь будет представлена продукция высокого качества от ведущих производителей и дистрибьюторов. В павильонах №1 и №2 будут демонстрироваться оборудование и технологии для котельных, горелки, радиаторы отопления, сушилки, теплообменники, полотенцесушители, конвекторы, насосные станции, фильтры для очистки воды, системы для водоподготовки, канализационное оборудование, водонагреватели и сантехническое оборудование. А также широкий спектр труб (стальные, металлопластиковые, ПВХ, ПЭ, полипропиленовые) и фитингов, запорная, регулирующая и предохранительная трубопроводная арматура, тепло- и гидроизоляция.

Посещение Aquatherm® Tashkent — это возможность:

– Узнать о технологических новинках

– Получить консультации от экспертов

– Найти надёжных поставщиков

– Решить ключевые задачи бизнеса за 3 дня

Официальная поддержка выставки:

Комитет Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам предпринимательства, развития конкуренции и промышленности

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Узбекистан

Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан

Торгово-промышленная Палата Республики Узбекистан

Хокимият города Ташкента

Aquatherm® – это всемирно известный бренд, принадлежащий компании Wiener Messe und Congress GmbH, под которым проводится аналогичная выставка во многих странах мира. В Узбекистане единственным юридическим лицом, имеющим право использовать данный бренд является компания Iteca Exhibitions. ///ИА «Дунё»