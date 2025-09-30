34 года Независимости Туркменистана: в Ташкенте обсудили нейтралитет, национальный прогресс и сотрудничество в сфере развития

30 сентября 2025 года в здании Посольства Туркменистана в Республике Узбекистан прошёл брифинг, посвящённый 34-й годовщине Независимости Туркменистана, итогам очередного заседания Халк Маслахаты, а также итогам Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

В брифинге приняли участие руководители и представители дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Республике Узбекистан, общественных объединений, средств массовой информации, а также туркменские студенты, обучающиеся в Республике Узбекистан.

В ходе брифинга выступили Посол Туркменистана в Узбекистане Шадурды Мередов, Постоянный координатор ООН в Узбекистане Сабине Махл и директор Международного института Центральной Азии Жавлон Вахабов.

В своих выступлениях участники отметили достижения Туркменистана за годы независимости под мудрым руководством Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Также было подчеркнуты международные инициативы, выдвинутые Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым на 80-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Кроме того, выступавшие отметили, что на заседании Халк Маслахаты были рассмотрены ключевые вопросы государственного и социального развития, включая обеспечение благополучной и счастливой жизни населения, укрепление экономического роста.

В частности, Посол Ш.Мередов в своем выступлении подчеркнул историческое значение 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана и отметил важность укрепления сотрудничества в Международный год мира и доверия.

Госпожа Сабине Махл подчеркнула особую значимость провозглашения Авазинской программой действий на 2024–2034 годы и принятия Авазинской политической декларации в рамках Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

Директор Международного института Центральной Азии Жавлон Вахабов отметил, что в последние годы стратегическое сотрудничество между Туркменистаном и Узбекистаном вышло на качественно новый уровень. В этой связи он выразил наилучшие пожелания дальнейшего укрепления туркменско-узбекской дружбы под руководством Глав государств двух стран. ///МИД Туркменистана, 30 сентября 2025 г.