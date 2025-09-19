Национальные тренеры провели в Туркменистане курс по медиаграмотности, организованный ОБСЕ

16 и 17 сентября 2025 года состоялся организованный ОБСЕ обучающий курс по медиаграмотности для представителей национальных СМИ и государственных учреждений Туркменистана, участвующих в реализации Национального плана действий в области прав человека на 2021-2025 годы, касающихся свободы СМИ на 2021-2025 гг.

Тренинг провели два национальных тренера, которые успешно окончили серию курсов по подготовке тренеров по медиаграмотности, организованных Центром ОБСЕ в Ашхабаде на протяжении 2024-2025 гг. Международный эксперт из Казахстана фасилитировал мероприятие в режиме онлайн.

Тренеры представили концепцию медийной и информационной грамотности, уделив особое внимание современным тенденциям в сфере СМИ и пяти законам медийной и информационной грамотности по классификации ЮНЕСКО.

В своей приветственной речи Уильям Лиф, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде, сослался на Рекомендации по разработке политики «В фокусе: искусственный интеллект и свобода выражения мнения», опубликованные в 2021 году Бюро представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

«В Руководстве подчеркивается важность повышения осведомленности и цифровой грамотности, с тем чтобы расширить возможности людей в вопросах более эффективного управления своим потреблением медиаконтента», – сказал Лиф.

«Ранее в этом году Центр организовал первый учебный курс, который провели три национальных тренера, и мы гордимся тем, что вносим вклад в создание пула национальных экспертов по медиаграмотности и практическую реализацию положений Национального плана действий в области прав человека на 2021-2025 годы, касающихся свободы СМИ», – добавил он.

В ходе тренинга также были представлены международное и национальное правовое регулирование в области медийной и информационной грамотности, а также инструменты медийной грамотности и фактчекинга. Участники рассмотрели форматы фактчекинга и работу с искусственным интеллектом в государственных учреждениях. Они также попрактиковались в написании пресс-релизов с использованием инструментов искусственного интеллекта и обсудили права и обязанности пользователей социальных сетей. ///Центр ОБСЕ в Ашхабаде