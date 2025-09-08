Туркменские ученые запатентовали технологию получения йода из каспийских водорослей

В Туркменистане зарегистрирована новая технология, позволяющая получать йод и полисахариды из бурых и сине-зелёных водорослей Каспийского моря. Авторское право на разработку официально зарегистрировала Государственная служба интеллектуальной собственности Министерства финансов и экономики страны. Об этом пишет электронная газета «Туркменистан: Золотой Век».

Эта инновация стала результатом работы специалистов лаборатории биотехнологий Международного научно-технологического парка Академии наук Туркменистана – А.Рахмановой, Д.Гадамова и А.Ашировой. Новый метод основан на использовании богатого биохимического состава морских водорослей, которые по праву можно назвать настоящими «живыми фабриками здоровья».

Бурые водоросли (Phaeophyceae) и сине-зелёные водоросли (Cyanobacteria), произрастающие в акватории Каспийского моря, являются важным элементом морской экосистемы и обладают высокой ценностью для медицины и промышленности. Их ткани содержат витамины, минералы и множество биологически активных соединений, необходимых для нормального функционирования организма человека.

Особое значение имеют йод и полисахариды. Йод – ключевой элемент для работы щитовидной железы, отвечающей за синтез гормонов, которые регулируют обмен веществ. Дефицит йода может привести к серьёзным заболеваниям, включая зоб и гормональные нарушения.

В отличие от синтетических препаратов, йод из морских водорослей находится в органической форме, которая гораздо лучше усваивается организмом. Благодаря этому он действует мягче и эффективнее, восполняя естественный баланс микроэлементов.

Полисахариды, полученные из водорослей, представляют собой сложные углеводные молекулы, обладающие высокой биологической активностью. Они укрепляют иммунную систему, ускоряют процессы регенерации тканей и служат основой для создания современных фармацевтических средств и биологически активных добавок.

Исследования показали, что йод и полисахариды из водорослей обладают многосторонним терапевтическим действием, в том числе противоопухолевым. То есть активные компоненты могут запускать апоптоз — процесс естественной гибели злокачественных клеток, при этом не повреждая здоровые ткани. Кроме того, эти вещества обладают антиоксидантным и противовоспалительнымдействием. Вещества нейтрализуют свободные радикалы, замедляют процессы старения и защищают клетки от повреждений.

Таким образом, технология может найти применение в медицине для профилактики и лечения широкого спектра заболеваний, включая онкологические и вирусные.

Разработка биотехнологий – одно из приоритетных направлений государственной политики Туркменистана. В стране реализуется Стратегия развития сферы науки на 2024–2052 годы, а также Программа комплексного развития биотехнологий на 2024–2028 годы, которые предусматривают активное внедрение научных открытий в экономику. ///nCa, 8 сентября 2025 г.